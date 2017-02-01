ອົບພະຍົບ ພາຍໃຕ້ ຂໍ້ຕົກລົງ ລະຫວ່າງ ສຫລ-ອອສເຕຣເລຍ ຈະປະເຊີນກັບ 'ການກວດທີ່ເຂັ້ມງວດ'

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ Malcolm Turnbull ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້
ວ່າ ສະຫະລັດແມ່ນມີຄວາມໝັ້ນໝາຍ ທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອຮັບ ເອົາ
ພວກຂໍລີ້ໄພກຸ່ມນຶ່ງ ຈາກສູນຕ່າງໆ ໃນເຂດມະຫາສະມຸດປາຊີຟິກ ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນ
ຖານໃໝ່ ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ລົງນາມໃນດຳລັດໂຈະ
ການຮັບເອົາອົບພະຍົບ ເປັນການຊົ່ວຄາວກໍຕາມ.
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ບັນລຸກັນ ໂດຍລັດຖະບານຊຸດກ່ອນ ຂອງປະທານາທິບໍດີ
ບາຣັກ ໂອບາມາ ຊຶ່ງພົວພັນກັບພວກຂໍລີ້ໄພປະມານ 1,200 ຄົນ ທີ່ຖືກຈັບໃນຂະນະ
ທີ່ພະຍາຍາມຈະເດີນທາງໄປອອສເຕຣເລຍ ແລະຖືກນຳຕົວໄປກັກທີ່ສູນຕ່າງໆ ໃນ
ເກາະປາປົວນິວກີນີ ແລະ ເກາະ Nauru.
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Sean Spicer ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານ
ວານນີ້ວ່າ ຈະມີການນຳໃຊ້ “ການກວດປະຫວັດເບື້ອງຫຼັງ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ” ຕໍ່ພວກ
ອົບພະຍົບທັງໝົດ.
ທ່ານທຣຳ ເລີ້ມໃຊ້ຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງເປັນປະທານາ
ທິບໍດີຂອງທ່ານ ເພື່ອກ່າວເຖິງການກວດສອບເພີ້ມຂຶ້ນຕໍ່ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ ຈະໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ. ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນຂັ້ນຕົ້ນວ່າ ທ່ານຕ້ອງການຢາກ
ຫ້າມພວກມຸສລິມທັງໝົດ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ແຕ່ຕໍ່ມາກໍ ໄດ້ປ່ຽນນະໂຍບາຍ
ໂດຍສະເໜີໃຫ້ມີການກວດປະຫວັດເບື້ອງຫຼັງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ພວກອົບພະຍົບສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ພົວພັນໃນຂໍ້ຕົກລົງກັບອອສເຕຣລຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມາ
ຈາກອັຟການິສຖານ ອີຣັກ ແລະອີຣ່ານ.
ນອກຈາກການໂຈະ ໃນການຮັບເອົາອົບພະຍົບ ເປັນເວລາ 120 ມື້ ແລະ ສຳລັບ
ພວກອົບພະຍົບຊີເຣຍແມ່ນບໍ່ມີກຳນົດແລ້ວນັ້ນ ທ່ານທຣຳ ຍັງໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ ເຂົ້າ
ປະເທດເປັນເວລາ 90 ມື້ ຕໍ່ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ມາຈາກອີຣ່ານ ອີຣັກ ຊີເຣຍ ເຢເມນ ລີເບຍ
ໂຊມາເລ ແລະຊູດານ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ທ່ານ John Kelly ກ່າວໃນວັນ
ອັງຄານວານນີ້ວ່າ ບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ ແມ່ນບໍ່ມີການປະຕິບັດກົດໝາຍ
ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນ ທີ່ຈຳເປັນ ທີ່ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ກ່ຽວກັບ ປະຫວັດ ເບື້ອງຫຼັງຂອງ
ປະຊາຊົນຂອງຕົນ ແລະສະຫະລັດຈະດຳເນີນງານຮ່ວມກັບພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ
ປະເທດອື່ນໆ ເພື່ອ “ເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນນີ້ເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.”
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ