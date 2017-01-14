ບັນດາອົງການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ເຕືອນວ່າອົບພະຍົບ ແລະພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຫລາຍພັນຄົນ ຢູ່ກຣິສ ແລະປະເທດຕ່າງໆ ໃນແຫລມ Balkan ທີ່ໄດ້ຫລົບໜີ ຈາກຊີເຣຍ ອີຣັກ ອັຟການິສຖານ ອາຟຣິກາ ແລະແຫ່ງອື່ນໆ ແມ່ນສ່ຽງຕໍ່ການທີ່ຈະໜາວຕາຍ ເພາະວ່າລະດູໜາວຮ້າຍແຮງກຳລັງປົກຄຸມທະວີບຢູໂຣບ.
ບັນດາອົງການຊ່ວຍເຫລືອເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຢ່າງເປັນການສຸກເສີນຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູໂຣບ ໃຫ້ທຳການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະປົກປ້ອງພວກທີ່ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ໂດຍສະ ໜອງການຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະການບັນເທົາທຸກທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆເພື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າຈະລອດຊີວິດໄດ້ໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນຂ້າງໜ້ານີ້.
ອົງການຕ່າງໆເຊັນວ່າ ອົງການຂ້າຫລວງໃຫຍ່ອົບພະຍົບສະຫະປະຊາຊາດແລະອົງການກອງທຶນເດັກ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ອົບພະຍົບ ແລະພວກ ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ກຣິສ ແລະບັນດາປະເທດໃນແຫລມ Balkan. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ ບໍ່ເປັນທີ່ພຽງພໍ ແລະບັນດາລັດຖະບານ ຢູ່ທົ່ວຢູໂຣບ ຕ້ອງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອເພີ້ມຂຶ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈຳນວນພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ເດີນທາງມາເຖິງຢູໂຣບຕາເວັນຕົກໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫລວງຫລາຍ ໃນເດືອນນີ້.
ທ່ານນາງ Cecile Pouilly ໂຄສົກອົງການອົບພະຍົບສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່່າ ອົງການຂອງທ່ານນາງ ໄດ້ຮັບລາຍງານທີ່ລົບກວນໃຈວ່າ ອົບພະຍົບແລະພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄດ້ເສຍຊີວິດໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າເຄື່ອນຍ້າຍຢູ່ທົ່ວຢູໂຣບ.
ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດ ກ່ຽວກັບລາຍງານທີ່ວ່າ ອົບພະ ຍົບ ແລະພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດ ທີ່ພະຍາຍາມເຂົ້າມາ ຫລືຍົກ ຍ້າຍ ໃນທົ່ວຢູໂຣບ ຮວມທັງຫ້າຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດນັບແຕ່ຕົ້ນປີນີ້ມາ ເນື່ອງຈາກອາກາດ
ໜາວຈັດ.”
ໃນສອງສາມມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້ ທ່ານນາງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຊາກສົບຂອງຜູ້ຊາຍອີຣັກສອງຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນອາກາດໜາວ ແລະຄວາມອິດເມື່ອຍ ໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ Bulgaria ຫລັງຈາກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂ້າມເຂົ້າໄປຈາກ Turkey.
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