ຕຳຫຼວດໃນນະຄອນ Quebec ໄດ້ຟ້ອງຕໍ່ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ເປັນຊາວ
ການາດາ ສັນຊາດຝຣັ່ງ ໃນຂໍ້ຫາຄາດຕະກຳ ຫລັງຈາກການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງ ໃສ່ໂບດສາສະໜາອິສລາມໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ທ້າວ Alexandre Bissonnette ໄວ 27 ປີ ໄດ້ຖືກຟ້ອງ ໃນຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້
ໃນຄວາມຜິດ 6 ກະໂທງ ໃນຂໍ້ຫາສັງຫານດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈແລະອີກ 5 ກະໂທງ ໃນຄວາມ
ພະຍາຍາມຂ້າຄົນ ໃນການຍິງສັງຫານທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີການາດາ ທ່ານ Justin Trudeau ໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້ວ່າ “ເປັນການກໍ່ການຮ້າຍ ຕໍ່ຊາວມຸສລິມ.”
ມີຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນ ທີ່ໄດ້ໄປສັກກາລະບູຊາ ໃນສູນກາງວັດທະນະທຳ ແລະ
ສາສະໜາອິສລາມ ທີ່ນະຄອນ Quebec ບ່ອນທີ່ໄດ້ມີການຍິງສັງຫານເກີດຂຶ້ນ ໃນແລງວັນອາທິດ ຜ່ານມານີ້. ໂຄສົກຂອງຕຳຫຼວດ ທ່ານນາງ Christine Coulombe ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຄາະຮ້າຍ 6 ຄົນ ທີ່ມີອາຍຸ ແຕ່ 35 ຫາ 70 ປີ. ອີກ 8 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຈາກການໂຈມຕີ ຊຶ່ງຮວມມີ 5 ຄົນ ທີ່ຍັງຢູ່ໃນອາການສາຫັດ.
ຄົນທີ 2 ທີ່ຍັງຖືກຄຸມຂັງໂດຍຕຳຫຼວດ ໃນຖານຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນຈັດໃຫ້
ເປັນຜູ້ເຫັນເຫດການແທນ.
ຕຳຫຼວດຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ສາເຫດຂອງການໂຈມຕີນີ້ເທື່ອ ແລະມັນຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ
ເທື່ອວ່າ ມີຄົນອື່ນອີກຕື່ມບໍ່ ທີ່ພົວພັນໃນການຍິງກັນຄັ້ງນີ້.
ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ Martin Plante ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການສືບສວນ ຍັງເປັນການສືບສວນພາຍໃນຢູ່ໃນປະຈຸບັນນີ້,” ຊຶ່ງທ່ານກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ ຕຳຫຼວດຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຫຼັກຖານຕ່າງໆຕື່ມ ແລະຫລັງຈາກນັນ ກໍຈະດຳເນີນການຕໍ່ໄປ.
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ລັດຖະສະພາໃນວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານ Trudeau ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກທີ່
ໄດ້ຮັບເຄາະນັ້ນ ຕົກເປັນເປົ້າໝາຍກໍພຽງແຕ່ສາສະໜາ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້ານັບຖືເທົ່ານັ້ນ
ແລະທ່ານຍັງໄດ້ບອກ ກັບພວກມຸສລິມ ໃນການາດາວ່າ “ພວກເຮົາຢູ່ຄຽງຂ້າງພວກ ທ່ານ.”