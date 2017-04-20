ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕຳຫຼວດສາກົນໄດ້ອອກ “ໝາຍຈັບ”
ໃນວັນພຸດວານນີ້ ທ່ານ Guo Wengui ມະຫາເສດຖີພັນລ້ານພ້ອມທັງເປັນຜູ້ຕ້ອງຕິພັກຄອມມຸຍນີສແຕ່ວ່າ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ ກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງກະທຳຜິດ
ຄັ້ງນີ້.
“ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈ ແມ່ນວ່າ ຕຳຫຼວດສາກົນ ໄດ້ອອກໝາຍຈັບ ໃນຖານກະທຳ
ຄວາມຜິດ ຕໍ່ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ Guo Wengui,” ນັ້ນຄືຄຳ ເວົ້າຂອງໂຄສົກຂອງກະຊວງ
ການຕ່າງປະເທດ Lu Kang ທີ່ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວ.
ຄວາມເຫັນທີ່ວ່ານີ້ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ VOA ຜະແນກພາສາຈີນກາງ ໄດ້ອອກ
ອາກາດສົດ ການສຳພາດທ່ານ Guo ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ກ່າວໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ ທ່ານຈະໃຫ້
ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຂອງບັນດາຜູ້ນຳຈີນ.
ພວກໜ້າທີ່ຈີນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ VOA ກ່ຽວກັບການສຳພາດ ກ່ອນທີ່
ເລື່ອງຈະເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ການສະເໜີຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກເພື່ອໃຫ້ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການກ່າວອ້າງຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ ຫຼື ຫຼັງຈາກການອອກອາກາດໄປແລ້ວ.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທ່ານ Guoໄດ້ກ່າວຫາກ່ຽວກັບເລື່ອງທຸລະກິດລັບ ທີ່ຄວບຄຸມ
ໂດຍພວກຜູ້ນຳອະວຸໂສຈີນ ຫຼືບໍ່ກໍຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານໄດ້ໃຫ້ລາຍ
ລະອຽດເພີ້ມຕື່ມ ໃນການໃຫ້ສຳພາດໃນວັນພຸດວານນີ້ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການ
ຢືນຢັນເທື່ອ.
ທ່ານ Guo ໄດ້ກ່າວ ໃນການໃຫ້ສຳພາດສົດກັບ VOA ເປັນເວລານຶ່ງຊົ່ວໂມງໂດຍ
ສະເໜີແນະວ່າ ການອອກໝາຍຈັບທ່ານຂອງຕຳຫຼວດສາກົນ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງທາງ
ການເມືອງແລະແນໃສ່ເພື່ອກີດກັນບໍ່ໃຫ້ມີການສຳພາດ.
ໃນການຂຽນລົງທາງ Twitter ນັ້ນຈ ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກ່າວຫາຫາຂອງຈີນ ໂດຍເອີ້ນໝາຍຈັບນັ້ນວ່າ “ເປັນການປະພຶດແບບຂ້າຕົວຕາຍ ຈາກພວກເຈົ້າໜ້າທີ່
ສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ຢ້ານກົວວ່າ ຈະຖືກເປີດເຜີຍການກໍ່ອາຊະຍາກຳຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ທ່ານ Guo ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ທ່ານ ຊຶ່ງບໍ່ຄືກັນກັບນັກທຸລະກິດ ທີ່ມາຈາກຈີນຄົນອື່ນໆ ຍັງຮັກສາສາຍພົວພັນທີ່ດີ ກັບຫ້ອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງເປັນອົງການຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການຈາລະກຳ ແລະຕິດຕາມສິ້ງຊອມເບິ່ງພວກຊາວຈີນໃນຕ່າງ
ປະເທດ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຫ້ອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຈະໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜຸນການເຮັດທຸລະກິດຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ທ່ານເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະຕິດຕໍ່ຫາ
ພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຊາວຈີນທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມກັບ ອົງດາໄລລາມະ ຜູ້ນຳທາງ
ດ້ານຈິດໃຈຂອງຊາວ Tibet ທີ່ລີ້ໄພໃນຕ່າງປະເທດນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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