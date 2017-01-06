ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ຄົນສຳຄັນ ໃນການໂຈມຕີ ຮ້ານກາເຟ ຢູ່ບັງກລາແດັສ ຖືກຍິງຕາຍ

ຕຳຫຼວດທີ່ນະຄອນຫຼວງບັງກລາແດັສ ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງຕາຍຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທີ່ສຳຄັນຄົນນຶ່ງ ໃນການໂຈມຕີທີ່ໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນ ຢູ່ຮ້ານກາເຟ ໃນນະຄອນດາກາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ທ້າວ Nurul Marjan ທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນນຶ່ງໃນຈຳນວນຜູ້ວາງແຜນໂຈມຕີຮ້ານກາເຟ Artisan Bakery ທີ່ນະຄອນຫຼວງດາກາ ໃນເດືອນກໍລະກົດ ບ່ອນທີ່ໂຕປະກັນ 20 ຄົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວເປັນຊາວຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຖືກສັງຫານ.
ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສເປັນຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍອີກຄົນນຶ່ງກໍໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນການຍິງຕໍ່ສູ້ກັນເຊົ້າມື້ນີ້. ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍຄົນທີສອງແມ່ນໃຜນັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອໃນເວ ລານີ້.
ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການໂຈມຕີ ຮ້ານກາເຟດັ່ງກ່າວ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງກລາແດັສ ກ່າວວ່າ ພວກໂຈມຕີແມ່ນເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ Jamaat-ul-Majahideen ບັງກລາແດັສ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມຈັດຕັ້ງພາຍໃນປະເທດທີ່ຖືກທາງການຫ້າມມາໄດ້ 10 ກວ່າປີແລ້ວ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ ໄດ້ມີການໂຈມຕີ ຮ້ານກາເຟແຫ່ງນີ້ ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ສັງຫານພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດອິສລາມ 45 ຄົນແລ້ວ.
ບັງກລາແດັສ ໄດ້ປະເຊີນກັບຄື້ນຟອງການໂຈມຕີໃນໄລຍະສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມານີ້ຕໍ່ພວກຂຽນຂ່າວລົງອິນເຕີແນັດ ພວກນັກຂຽນ ຜູ້ພິມຜູ້ໂຄສະນາ ສະມາຊິກຂອງຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ແລະຊາວຕ່າງປະເທດສິບກວ່າຄົນ.
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