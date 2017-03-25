ພັກຂອງ ທ່ານທຣຳເອງ ມອບການເສຍໄຊ ໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ໃຫ້ທ່ານ

ມື້ນຶ່ງຕື່ມອີກ ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ແລະສະມາຊິກພັກຣີພັບ
ບລີກັນໃນສະພາ ຊື້ໄຊຊະນະ ສຽງສ່ວນຫຼາຍທີ່ສຳຄັນຄັ້ງທຳອິດ ໃນດ້ານນິຕິບັນຍັດ
ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເປັນທີ່ສຸດ ເພື່ອກຳນົດຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ມີຕໍ່ລັດບານຊຸດໃໝ່.
ໃນການພ່າຍແພ້ຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ພັກຣີພັບບລີກັນໄດ້ຍົກເລີກການລົງຄະແນນສຽງທີ່
ສຳຄັນ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງກົດໝາຍຮັກສາສຸຂະພາບ ໃນນາທີສຸດທ້າຍ ໃນວັນສຸກວານນີ້
ແທນທີ່ຈະສູນເສຍການຕໍ່ສູ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຂອງສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ.
ພັກຂອງທ່ານທຣຳເອງ ທີ່ມອບການປະລາໄຊ ຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ໃຫ້ແກ່ທ່ານ
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ການຍົກເລີກການລົງຄະແນນສຽງໄດ້ມີຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍໃນມື້ວັນ
ພະຫັດ ເວລາຄະນະນຳພາຂອງພັກ ໄດ້ເລື່ອນການລົງຄະແນນສຽງ ໂດຍຫວັງວ່າ ໄລ
ຍະເວລາຕື່ມອີກ 24 ຊົ່ວໂມງ ຄົງພຽງພໍໃນການເອົາຊະນະກ່ຽວກັບການຍົກເລີກແລະ
ທົດແທນກົດໝາຍຮັກສາສຸຂະພາບລາຄາຖືກຂອງປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ.
ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານ Paul Ryan ຈັດການໂຮມຊຸມນຸມບັນດາສະມາຊິກພັກຣີພັບ
ບລີກັນທີ່ມີການແຕກແຍກ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສຸກເສີນ ຂອງພັກທີ່ຕຶກລັດຖະສະ
ພາ ຫຼັງຈາກໄດ້ແຈ້ງຂ່າວບໍ່ດີດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ໃຫ້ແກ່ທ່ານທຣຳຊາບ ທີ່ທຳນຽບຂາວ.
ໄຊຊະນະກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍປະກັນໄພສຸຂະພາບ ຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເປັນທີ່ແນ່ນອນ
ແລ້ວນັ້ນ ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບ ແຜນການ ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ທັງໝົດ
ເພື່ອແກ້ໄຂການປະຕິຮູບດ້ານພາສີ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານແລະການໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພັກຣີພັບບລີກັນ ຄວບຄຸມທັງສອງ
ສະພາແລະທຳນຽບຂາວກໍຈິງແຕ່ປະຕິກິລິຍາຂອງສະມາຊິກສະພາທີ່ອອກມາຈາກ
ບ່ອນປະຊຸມ ໄດ້ໃຫ້ຮ່ອງຮອຍ ຫຼາຍໆຢ່າງ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ກ່ຽວກັບວ່າ ພັກດັ່ງກ່າວ
ຈະເຄື່ອນໄຫວໄປໜ້າແບບໃດ.
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ທ່ານ Mark Meadows ປະທານຂອງກຸ່ມ ອິດສະຫຼະພາບຫລື Freedom Caucus
ຂອງພວກນິຍົມແນວທາງເດີມໃນສະພາຕ່ຳຊຶ່ງມີສີໜ້າບໍ່ຄ່ອຍດີປານ
ໃດນັ້ນ ບໍ່ຍອມໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ຍ່າງອອກມາ ຈາກບ່ອນປະຊຸມ
ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານ Ryan. ກຸ່ມນິຍົມແນວທາງເດີມດັ່ງກ່າວເປັນຜູ້ຄັດຄ້ານ
ຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍຂອງປະທານສະພາຕ່ຳ ໂດຍເວົ້າວ່າ ມັນມີລັກສະນະໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ
ກັບອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ Obamacare.
ສ່ວນສະມາຊິກຄົນອື່ນໆ ເມື່ອເບິ່ງແລ້ວກໍເຫັນວ່າ ມີຄວາມບໍ່ຄ່ອຍສະບາຍໃຈປານໃດ
ກ່ຽວກັບການເອົາບາດກ້າວ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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