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ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນນົກເຕັນທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງ ພັດເຂົ້າປະເທດ ຟີລິບປິນ ໃນວັນ ຄຣິສມາສມື້ນີ້

ນັກພະຍາກອນອາກາດ ທ່ານ Benison Estareja ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທາງຜ່ານຂອງພາຍຸລະດູຮ້ອນ ນົກເຕັນ ໃນລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນແຂວງ Quezon ພາກເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງ ມານິລາ, ຟີລິບປິນ. 23 ທັນວາ, 2016.

ນັກພະຍາກອນອາກາດ ທ່ານ Benison Estareja ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທາງຜ່ານຂອງພາຍຸລະດູຮ້ອນ ນົກເຕັນ ໃນລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນແຂວງ Quezon ພາກເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງ ມານິລາ, ຟີລິບປິນ. 23 ທັນວາ, 2016.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນປະເທດ ຟີລິບປິນ ແມ່ນກຳລັງດີ້ນຮົນເພື່ອຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈ ຈາກປະຊາຊົນ ໃນຂະນະທີ່ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ Nock-Ten ທີ່ມີຄວາມແຮງສູງ ກຳລັງຫຍັບໃກ້ ເຂົ້າໃນໝູ່ເກາະໃນວັນຄຣິສມາສມື້ນີ້, ເຊິ່ງເປັນວັນພັກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດທີ່ມີປະຊາ ຊົນນັບຖືສາສະໜາ ຄຣິສຕຽນ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່.

ຜູ້ປົກຄອງລັດຄົນໜຶ່ງໄດ້ຫາທາງທີ່ຈະລໍ້ປະຊາຊົນໃຫ້ໄປຢູ່ໃນສະຖານທີ່ລີ້ໄພສຸກເສີນ ບ່ອນທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ມັນຈະມີ “Lechon” ເຊິ່ງແມ່ນໝູປິ່ນຕາມປະເພນີ ຄຣິສມາສ ກຽມ ໄວ້ໃຫ້. ທ່ານ Villafuete ຜູ້ປົກຄອງແຂວງ Camarines Sur ເຊິ່ງເປັນທາງຜ່ານຂອງ ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນນັ້ນ, ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນ Twitter ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າມື້ນີ້ແມ່ນວັນຄຣິສ ມາສ.. ແຕ່ ນີ້ແມ່ນພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງ.. ກະລຸນາອົບພະຍົບອອກຈາກບ້ານ ຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈະມີໝູປິ່ນຕຽມໄວ້ໃຫ້ຢູ່ສູນອົບພະຍົບ.”

ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ Nock-Ten ມີຄວາມດັນແຮງລົມສູງສຸດຢູ່ 185 ກິໂລ ແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ດ້ວຍ ແຮງລົມພັດເປັນບາດເຖິງ 255 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫວັດດີການ ທ່ານ Felinio Castro ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AP ວ່າ “ມັນ ຍາກທີ່ຈະບັງຄັບໃຫ້ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ເມື່ອຊີວິດຂອງພວກເຮົາຕົກຢູ່ໃນຄວາມ ສ່ຽງ.” ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນ “ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວນ ລະວັງຕໍ່ຄຳເຕືອນຕ່າງໆໂດຍໜ່ວຍງານລັດຖະບານຫຼາຍແຫ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ."

ພາຍຸດັ່ງກ່າວແມ່ນຄາດວ່າຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດດິນເຈື່ອນພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງໃນແຂວງ Catanduanes ຕັ້ງຢູ່ແຫຼມ Bicol ບ່ອນທີ່ຮອງຜູ້ປົກຄອງລັດ ທ່ານນາງ Shirley Abundo ໄດ້ກ່າວວ່າ ເພິ່ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ບັງຄັບອົບພະຍົບຊາວບ້ານອອກຈາກພື້ນທີ່. ທ່ານ ນາງໄດ້ກ່າວວ່າ “ປະຊາຊົນບາງຄົນ “ແມ່ນຫົວແຂງແທ້ໆ, ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຢາກໜີອອກ ຈາກເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຍ້ອນວັນ ຄຣິສມາສ.”

ປະເທດ ຟີລິບປິນ ເຄີຍມີປະຫວັດຂອງການໂຈມຕີໂດຍພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນໃນວັນພັກ ຄຣິສມາສ ມາກ່ອນແລ້ວ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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