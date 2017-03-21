ການຢັ່ງຫາງສຽງ ປະຊາຊົນ ສະແດງວ່າ ມີການຕໍ່ຕ້ານ ຈີນ ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນເກົາຫຼີໃຕ້

ການຢັ່ງຫາງສຽງຄັ້ງໃໝ່ຂອງປະຊາຊົນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ຕ້ານຈີນ
ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່ຽວກັບລາຍງານຂ່າວທີ່ວ່າ ມີການຕອບໂຕ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ໂດຍປັກກິ່ງ ຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ ລະບົບຕໍ່ຕ້ານລູກສອນໄຟທີ່ຍິງມາໃນລະ ດັບສູງ ຫຼື THAAD.
ກຳລັງສະຫະລັດ ໄດ້ເລີ່ມທຳການຕິດຕັ້ງລະບົບທີ່ກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ ຕໍ່ຕ້ານລູກສອນໄຟ
ຂີປະນາວຸດ ໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ຖ້າມກາງການຄ້ານຂອງຈີນ, ແລະຍັງເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ລະບົບດັ່ງກ່າວຈະໃຊ້ການໄດ້ພາຍໃນເດືອນໜ້ານີ້. ໂຊລ໌ ແລະວໍຊີງຕັນ ຖົກຖຽງວ່າ ລະບົບ THAAD ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ຈະຮັບມື ກັບຄວາມສາມາດທີ່ມີເພີ່ມຂຶ້ນຂອງໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ປັກກິ່ງ ກ່າວວ່າ ນັ້ນແມ່ນການທ້າທາຍທາງທະຫານ ທີ່ເພີ່ມທະຂຶ້ນ ໃນຂົງເຂດ ແລະເປັນ
ຫວ່ງວ່າ ເຣດາທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຂອງລະບົບດັ່ງກ່າວ ຈະສາມາດໃຊ້ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານພວກຕົນ ແລະບັນດາປະເທດອື່ນໆນຳດ້ວຍ. ປັກກິ່ງ ແມ່ນໄດ້ມີລາຍສະເໝີມາວ່າ ໄດ້ຕອບໂຕ້
ຕໍ່ການຕິດຕັ້ງລະບົບ THAAD ໂດຍການຈຳກັດຮັດແຄບ ໃນການປະຕິບັດງານຂອງບາງ
ບໍລິສັດເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນຈີນ ແລະທຳການຈຳກັດຕ່າງໆ ໃນເລື່ອງສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ແລະ
ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ໃນເກົາຫຼີໃຕ້ໃນອາທິດນີ້ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ຮ້ອງທຸກຕໍ່ອົງການ
ການຄ້າໂລກວ່າ ຈີນ ຊຶ່ງເປັນຄູ່ ການຄ້າ ທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງຕົນ ໄດ້ລະເມີດຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງ
ການຄ້າຍ້ອນລະບົບຕໍ່ຕ້ານລູກສອນໄຟ THAAD. ປັກກິ່ງ ຍັງບໍ່ທັນຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການ
ຈຳກັດຮັດແຄບທາງດ້ານເສດຖະກິດໃໝ່ໃດໆ ຕໍ່ເກົາຫຼີໃຕ້.
ສະຖາບັນການສຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍອາຊານ ໃນໂຊລ໌ ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ບົດສະຫຼຸບ
ຂອງການສຶກສາ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອຊັ່ງຊາເບິ່ງ ຄວາມນິຍົມຂອງຊາວເກົາຫຼີໃຕ້
ທີ່ມີຕໍ່ສະຫະລັດ ຈີນ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະເກົາຫຼີເໜືອ ອີງຕາມການສຳຫຼວດທົ່ວປະເທດ
ຂອງປະຊາຊົນ 1 ພັນຄົນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນການສຳຫຼວດຂອງອົງການອາຊານ ໃນເດືອນ ມີນາ ປີ 2017 ພົບເຫັນວ່າ ຄວາມນິຍົມ
ຕໍ່ຈີນ ແມ່ນຕົກລະດັບສູ່ 3.21 ໃນລະດັບວັດແທກແຕ່ 1 ເຖິງ 10 ໂດຍທີ່ 10 ໝາຍເຖິງ
ລະດັບທີ່ສູງສຸດນັ້ນ.
“ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈນັ້ນ ຄວາມນິຍົມຈີນ ແມ່ນຍັງຕ່ຳກວ່າຍີ່ປຸ່ນອີກ ທີ່ຢູ່ໃນລະດັບ 3.33,”
ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Kim Ji-yoon ນັກວິໄຈຈາກສະຖາບັນການສຶກສາດ້ານ
ນະໂຍບາຍອາຊານ ແລະເປັນຜູ້ຮ່ວມຈັດໃຫ້ມີການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້.
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