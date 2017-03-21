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ການຢັ່ງຫາງສຽງ ປະຊາຊົນ ສະແດງວ່າ ມີການຕໍ່ຕ້ານ ຈີນ ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນເກົາຫຼີໃຕ້

ພະນັກງານທັບບາງສ່ວນຂອງປ້າຍທີ່ເປັນຕົວອັກສອນຈີນ ທີ່ອ່ານຮວມກັນວ່າເກົາຫຼີໃຕ້, ໃນຮ້ານທີ່ຊຽງໄຮ້, ຈີນ, 15 ມີນາ, 2017

ພະນັກງານທັບບາງສ່ວນຂອງປ້າຍທີ່ເປັນຕົວອັກສອນຈີນ ທີ່ອ່ານຮວມກັນວ່າເກົາຫຼີໃຕ້, ໃນຮ້ານທີ່ຊຽງໄຮ້, ຈີນ, 15 ມີນາ, 2017

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ການ​ຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງ​ຄັ້ງ​ໃໝ່ຂອງ​ປະຊາຊົນ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ມີ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກຕໍ່ຕ້ານ​ຈີນ
ຫຼາຍຂຶ້ນ ​ໃນ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ລາຍ​ງານຂ່າວທີ່​ວ່າ ມີ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ທາງດ້ານ​ເສດຖະກິດ ​
ໂດຍ​ປັກ​ກິ່ງ ​ຕໍ່ການຕິດ​ຕັ້ງ ລະບົບຕໍ່​ຕ້ານ​ລູກສອນ​ໄຟທີ່​ຍິງ​ມາ​ໃນ​ລະ ດັບ​ສູງ ຫຼື THAAD.

​ກຳລັງ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ເລີ່​ມທຳ​ການຕິດ​ຕັ້ງ​ລະບົບ​ທີ່​ກ້າວໜ້າ​ທັນ​ສະ​ໄໝ ຕໍ່ຕ້ານ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​
ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ ​ໃນ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ຖ້າມກາງ​ການ​ຄ້ານ​ຂອງຈີນ, ​ແລະ​ຍັງ​ເປັນ​ທີ່​ຄາດກັນ​ວ່າ ລະບົບ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະ​ໃຊ້​ການ​ໄດ້ພາຍ​ໃນ​ເດືອນ​ໜ້າ​ນີ້. ​ໂຊ​ລ໌ ​ແລະວໍ​ຊີງ​ຕັນ ຖົກຖຽງ​ວ່າ ລະບົບ THAAD ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ມື ກັບ​ຄວາມສາມາດ​ທີ່​ມີເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ໂຄງການອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ ​ແລະ ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.

ລະບົບຕໍ່ຕ້ານລູກສອນໄຟທີ່ຍິງມາໃນລະ ດັບສູງ ຫຼື (THAAD) ທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມສາມາດ ໃນການຕ້ານຢັນທີ່ວ່ານີ້, ຊຶ່ງພາບນີ້ໄດ້ມາຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບໂຄງການ ລູກສອນໄຟ.

ລະບົບຕໍ່ຕ້ານລູກສອນໄຟທີ່ຍິງມາໃນລະ ດັບສູງ ຫຼື (THAAD) ທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມສາມາດ ໃນການຕ້ານຢັນທີ່ວ່ານີ້, ຊຶ່ງພາບນີ້ໄດ້ມາຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບໂຄງການ ລູກສອນໄຟ.

ປັກ​ກິ່ງ ກ່າວ​ວ່າ ນັ້ນ​ແມ່ນ​ການທ້າ​ທາຍທາງ​ທະຫານ ທີ່ເພີ່ມທະ​ຂຶ້ນ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ​ແລະເປັນ
​ຫວ່ງວ່າ ​ເຣດາ​ທີ່​ມີ​ປະສິດທິ​ພາບ​ສູງ​ຂອງ​ລະບົບ​ດັ່ງກ່າວ ​ຈະ​ສາມາດ​ໃຊ້ເພື່ອ​ຕໍ່ຕ້ານ​ພວກ​ຕົນ ​ແລະ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ​ນຳ​ດ້ວຍ. ປັກ​ກິ່ງ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ລາຍ​ສະ​ເໝີ​ມາ​ວ່າ ​ໄດ້ຕອບ​ໂຕ້
ຕໍ່ການຕິດຕັ້ງລະບົບ THAAD ​ໂດຍ​ການ​ຈຳກັດ​ຮັດ​ແຄບ​ ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານຂອງ​ບາງ
ບໍລິສັດ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ​ໃນ​ຈີນ ​ແລະ​ທຳການ​ຈຳກັດ​ຕ່າງໆ ​ໃນ​ເລື່ອງ​ສິນຄ້ານຳ​ເຂົ້າ ​ແລະ​
ຈຳນວນນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຈີນ ​ໃນ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ໃນ​ອາທິດ​ນີ້ ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ໄດ້ຮ້ອງທຸກຕໍ່ອົງການ
ການ​ຄ້າໂລກວ່າ ຈີນ ຊຶ່ງເປັນຄູ່ ການຄ້າ ທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງ​ຕົນ ໄດ້ລະເມີດຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງ
ການຄ້າຍ້ອນລະບົບຕໍ່ຕ້ານ​ລູກສອນ​ໄຟ THAAD. ປັກກິ່ງ ຍັງບໍ່ທັນຮັບຮູ້ກ່ຽວ​ກັບ​ການ
ຈຳກັດຮັດ​ແຄບ​ທາງດ້ານເສດຖະກິດໃໝ່ໃດໆ ຕໍ່​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້.

ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນ ພາກັນຢືນຖ່າຍຮູບໝູ່ ໃນພະລາດຊະວັງ Gyeongbok ພາກາງຂອງ Seoul, ເກົາຫຼີໃຕ້, 5 ຕຸລາ, 2016.

ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນ ພາກັນຢືນຖ່າຍຮູບໝູ່ ໃນພະລາດຊະວັງ Gyeongbok ພາກາງຂອງ Seoul, ເກົາຫຼີໃຕ້, 5 ຕຸລາ, 2016.

ສະຖາບັນການສຶກສາດ້ານນະ​ໂຍບາຍອາຊານ ໃນໂຊລ໌ ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ບົດສະຫຼຸບ
ຂອງການສຶກສາ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອຊັ່ງຊາ​ເບິ່ງ ຄວາມນິຍົມຂອງຊາວເກົາຫຼີໃຕ້
ທີ່ມີ​ຕໍ່ສະຫະລັດ ຈີນ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະເກົາຫຼີເໜືອ ອີງ​ຕາມການສຳຫຼວດທົ່ວປະເທດ
ຂອງ​ປະຊາຊົນ 1 ພັນຄົນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນການສຳຫຼວດ​ຂອງ​ອົງການ​ອາຊາ​ນ ​ໃນເດືອນ ມີນາ ປີ 2017 ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ ຄວາມ​ນິຍົ​ມ
ຕໍ່ຈີນ ​ແມ່ນ​ຕົກ​ລະດັບສູ່ 3.21 ໃນ​ລະດັບ​ວັດ​ແທກ​ແຕ່ 1 ​ເຖິງ 10 ​ໂດຍທີ່ 10 ໝາຍ​ເຖິງ
ລະດັບທີ່​ສູງ​ສຸດ​ນັ້ນ.

“ສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນໃຈ​ນັ້ນ ຄວາມ​ນິຍົມ​ຈີນ ​ແມ່ນຍັງ​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ຍີ່ປຸ່ນອີກ ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ 3.33,”
ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ທ່ານ Kim Ji-yoon ນັກວິ​ໄຈ​ຈາກສະຖາບັນການສຶກສາດ້ານ
ນະ​ໂຍບາຍອາຊານ ​ແລະເປັນ​ຜູ້​ຮ່ວມ​ຈັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສຶກສາ​ໃນ​ຄັ້ງນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ພວກປະທ້ວງເກົາຫຼີໃຕ້ ພາກັນໂຮຮ້ອງຄຳຂັວນ ໃນຂະນະທີ່ທຳການໂຮມຊຸມນຸມ ທີ່ຕໍ່ຕ້ານລະບົບຕໍ່ຕ້ານລູກສອນໄຟທີ່ຍິງມາໃນລະ ດັບສູງ ຫຼື THAAD THAAD, ໃກ້ໆກັບໂຊລ໌, ເກົາຫຼີໃຕ້, 20 ຕຸລາ, 2016.

ພວກປະທ້ວງເກົາຫຼີໃຕ້ ພາກັນໂຮຮ້ອງຄຳຂັວນ ໃນຂະນະທີ່ທຳການໂຮມຊຸມນຸມ ທີ່ຕໍ່ຕ້ານລະບົບຕໍ່ຕ້ານລູກສອນໄຟທີ່ຍິງມາໃນລະ ດັບສູງ ຫຼື THAAD THAAD, ໃກ້ໆກັບໂຊລ໌, ເກົາຫຼີໃຕ້, 20 ຕຸລາ, 2016.

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