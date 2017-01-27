ຜູ້ບັນຊາການ ຕຳຫຼວດ ເປັນຫ່ວງ ນະໂຍບາຍ ​ຕໍ່ເມືອງ ທີ່ໃຫ້ບ່ອນພັກເຊົາ ແກ່ຄົນເຂົ້າເມືອງ ຜົດກົດໝາຍ

ບັນດາຫົວໜ້າຕຳຫລວດຈາກຫລາຍໆເຂດຂອງສະຫະລັດ ໃນວັນພະຫັດວານີ້ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບດຳລັດຂອງປະທານາທິບໍດີີ Donald Trump ທີ່ສັ່ງໃຫ້ “ງົດ” ເງິນຊ່ວຍເຫລືອຂອງລັດຖະບານກາງ ຕໍ່ບັນດາລັດ ແລະເມືອງຕ່າງໆ ທີ່ໃຫ້ການພັກເຊົາຫຼົບລີ້ແກ່ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ບໍ່ມີເອກກະສານ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍ ກ່າວວ່າ ຕັດເງິນເພື່ອຈະ “ບັງຄັບ” ໃຫ້ມີການປ່ຽນນະໂຍບາຍໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ແມ່ນ “ເປັນທີ່ລົບກວນ” ແລະຄວາມຕິດທີ່ວ່າ ຕຳຫລວດ
ບໍ່ປະສານງານກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນເຂົ້າເມືອງສະຫະລັດ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ທ່ານ J. Thomas Manger ປະທານສະມາຄົມ ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດໃນເມືອງສຳຄັນ
ຕ່າງໆ ແລະຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດໃນເຂດ Mongomary ລັດ Maryland ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການຂົ່ມຂູ່ດັ່ງກ່າວທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ.”
ທ່ານ Manger ເປັນຜູ້ບັນຊາການຕຳຫລວດ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ຢ່າງໜາແໜ້ນເຂດນຶ່ງໃກ້ກັບນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ແລະກ່າວວ່າ “ຂະໜາດດຽວກັນນັ້ນ ບໍ່ສາ
ມາດໃຊ້ໄດ້ໝົດ” ກັບນະໂຍບາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ ຢູ່ໃນກົມຕຳ ຫລວດ 18,000 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ.
ທ່ານ Mike Tupper ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫລວດເມືອງ Marshalltown ໃນລັດ Iowa ກ່າວວ່າ “ແລະມັນເປັນຄຳສັ່ງທີ່ບໍ່ໃຫ້ເງິນ ຖ້າເວົ້າແທ້ໆແລ້ວ. ກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ ແມ່ນມີການປະຕິບັດໄດ້ດີທີ່ສຸດໂດຍລັດຖະບານກາງ ແລະພວກເຮົາດີໃຈທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະປະສານງານກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ແລະບໍ່ວ່າໃນວິທີໃດໆກໍຕາມ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການໆຊ່ວຍເຫລືອຈາກພວກເຮົາ.”
ທ່ານ Tupper ກ່າວວ່າ ກົມຕຳຫລວດຂອງທ່ານ ບໍ່ມີຊັບພະຍາກອນການເງິນ ຫລືພະນັກງານທີ່ຈະເຮັດວຽກເຫລົ່ານີ້ເພີ້ມ.
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