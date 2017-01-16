ເຮືອບິນຕົກໃນປະເທດ Kyrgyzstan ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 37 ຄົນ

ເຮືອບິນຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂອງ ເທີກີ ລຳໜຶ່ງໄດ້ຕົກຢູ່ໃກ້ໆກັບສະໜາມບິນຂອງປະເທດ Kyrgyzstan ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຈັນມື້ນີ້, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເສຍຊີວິດ 32 ຄົນ, ລວມທັງເດັກນ້ອຍນຳ.
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງ Kyrgyzstan ທ່ານ Muhammetkaly Abulgaziyev ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສັ້ນທີ່ອອກອາກາດທາງໂທລະພາບວ່າ ເຮືອບິນໄດ້ຕົກຍ້ອນ “ຄວາມຜິດພາດຂອງຄົນຂັບເຮືອບິນ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ Kyrgyzstan ກ່າວວ່າ ຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 15 ຄົນແມ່ນຢູ່ພື້ນດິນ, ໃນຂະນະທີ່ເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວໄດ້ຕົກໃສ່ເຂດທີ່ມີປະຊາກອນອາໄສຢູ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນ ເວລາທີ່ມັນພະຍາຍາມແລ່ນລົງສະໜາມບິນໃນສະພາບອາກາດໝອກໜາ. ໃນຈຳນວນ ຜູ້ເສຍຊີິວິດນັ້ນແມ່ນຄົນຂັບເຮືອບິນ 4 ຄົນ.
ເຮືອບິນ ໂບອິງ 747 ລຳດັ່ງກ່າວໄດ້ຕົກໃສ່ບ້ານເຮືອນຫຼາຍຫຼັງໃນບ້ານ Dacha-Suu ໃກ້ໆກັບສະໜາມບິນ Manas, ປະມານ 25 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງ Bishkek ໃນເວລາປະມານ 7:30 ຕອນເຊົ້າຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ຮູບພາບຈາກຈຸດເກີດເຫດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫົວຂອງເຮືອບິນ ໄດ້ຄາຢູ່ໃນເຮືອນທີ່ຖືກ ກໍ່ດ້ວຍດິນຈີ່ ແລະ ຊາກຫັກພັງຈຳນວນຫຼາຍກະຈາຍໄປທົ່ວທຸກບ່ອນ.
ອີງຕາມການກ່າວຂອງຄະນະບໍລິຫານສະໜາມບິນນັ້ນ, ເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວຈະມາຢຸດແວ່ ທີ່ສະໜາມບິນ Manas ໃນການເດີນທາງຈາກ ຮົງກົງ ຫານະຄອນ ອິສຕັນບູລ ຂອງ ເທີກີ.
ກະຊວງບໍລິການພາວະສຸກເສີນຂອງ Kyrgyzstan ກ່າວວ່າ ອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງ ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ບ້ານເຮືອນຢ່າງໜ້ອຍ 15 ຫຼັງໃນໝູ່ບ້ານນັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໃໝ້ ເຊິ່ງຕອນນີ້ຖືກຄວບຄຸມໄດ້ແລ້ວ.
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ