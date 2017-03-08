ຟີລິບປິນ ພະຍາຍາມ ທີ່ຈະບັນລຸ ຂໍ້ຕົກລົງ ຄອງອຳນາດ ຮ່ວມກັບ ກະບົດມຸສລິມ

ການຂ້ານັກທ່ອງທ່ຽວ ເຢຍຣະມັນ ຄົນໜຶ່ງໃນ ຟີລິບປິນ ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຄວາມຮີບດ່ວນ
ເພື່ອທຳການ ເຈລະຈາ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ທີ່ປາບປາມອາຊະຍາກຳ ຂອງປະທາ
ນາທິບໍດີ ທ່ານ Rodrigo Duterte ແລະ ກຸ່ມກະບົດ ຕິດອາວຸດມຸສລິມ ທີ່ມີຈຸດປະສົງ
ໃນການເຈລະຈາທີ່ແຕກຕ່າງໄປນັ້ນ.
ທ່ານ Duterte ແມ່ນກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະເຈລະຈາກັບກຸ່ມແນວໂຮມ ປົດປ່ອຍອິສ
ລາມ Moro ຫຼື MILF ພ້ອມກັບ ກຸ່ມແນວໂຮມປົດປ່ອຍແຫ່ງຊາດ Moro ຫຼື MNLF
ເພຶື່ອຊອກຫາວິທີທີ່ພວກເຂົາ ເຈົ້າອາດຢາກບໍລິຫານທີ່ດິນ ໃກ້ກັບທະເລ Sulu ບ່ອນ
ທີ່ຊາວ ມຸສລິມ ໄດ້ອາໄສຢູ່ຫຼາຍສັດຕະວັດແລ້ວ.
ທ່ານໄດ້ສະເໜີລະບົບລັດຖະບານ ແບບລັດຖະບານກາງ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຊາວມຸສ
ລິມ ມີອຳນາດຫຼາຍຂຶ້ນ ຢູ່ດິນແດນ ໃນໝູ່ເກາະ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້
ຂອງປະເທດ.
ການສັງຫານນັກທ່ອງທ່ຽວຄົນ ເຢຍຣະມັນ ອາຍຸ 70 ປີທ່ານ Jurgen Kanter ໃນ
ເດືອນແລ້ວ ໂດຍພວກ Abu Sayyaf, ເຊິ່ງເປັນຊາວມຸສລິມກຸ່ມນ້ອຍ ທີ່ຖືກ ຄົນຟີ
ລິບປິນ ຈຳນວນຫຼາຍປຽບ ທຽບໃສ່ໂຈນນັ້ນ, ໄດ້ສ້າງຄວາມຮີບດ່ວນ ໃຫ້ແກ່ທ່ານ
Duterte ສ້າງສັນຕິພາບ ແລະ ວາງແຜນກຳອຳນາດຮ່ວມກັນ.
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