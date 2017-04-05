ຊາວປະມົງ ຟີລິບປິນ ພົບປະຊາກອນປາ ຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ຢູ່ບໍລິເວນ ທະເລຈີນໃຕ້

ຊາວປະມົງ ຟີລິບປິນ ຢູ່ຕາມເຂດແນວໜ້າຂອງບໍລິເວນທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງ
ກັນຢ່າງແຮງກ່າວວ່າ ປະຊາກອນປາແມ່ນກຳລັງຫຼຸດລົງ ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຍ້ອນການລ່ວງ
ລໍ້າທີ່ບໍ່ສາມາດຢຸດໄດ້ຈາກຄູ່ແຂ່ງຂັນ ຈີນ, ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ຫວຽດນາມ.
ຈຳນວນປາໄດ້ຫຼຸດລົງປະມານ 50 ເປີເຊັນ ຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງຂອງເມືອງ Masinloc ນັບ
ຕັ້ງແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ, ເຊິ່ງເປັນເມືອງໜຶ່ງຂອງ ຟີລິບປິນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບໝູ່
ເກາະ Scarborough, ເຊິ່ງເປັນໝູ່ເກາະທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ ລະຫວ່າງ ມະນີລາ ແລະ
ປັກກິ່ງ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Franklin Cattigay, ຜູ້ບັນຊາການໜ່ວຍຍາມຝັ່ງ ຟີລິບປິນ ໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ບັນຫາຕ່າງໆໃນໝູ່ເກາະທີ່ອາໄສທະເລສ່ວນໃຫຍ່ເຊິ່ງມີຄວາມທຸກຍາກຢູ່ແລ້ວ ອາດເພີ່ມ
ຄວາມກົດດັນໃຫ້ແກ່ປະທານາທິບໍດີ ຟີລິບປິນ ທ່ານ Rodrigo Duterte ເສີມຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງໃນມິດຕະພາບໃໝ່ກັບ ຈີນ, ຫຼັງຈາກ ປັກກິ່ງ ໄດ້ໃຫ້ຄຳສັນຍາ ທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍ
ເຫຼືອ ແລະ ລົງທຶນເປັນເງິນ 24 ຕື້ໂດລາ ໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ, ຫຼື ຈະເຊີນກອງທັບ
ເຮືອ ສະຫະລັດ ກັບຄືນ ເພື່ອສືບຕໍ່ກວດກາຊາຍຝັ່ງຕໍ່ຕ້ານເຮືອຂອງຕ່າງປະເທດຮ່ວມ
ກັນ.
ຈີນ ໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງ ໝູ່ເກາະທີ່ມີເນື້ອທີ່ 150 ຕາກິໂລແມັດຢ່າງມີປະສິດທິ
ຜົນ, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນຫາປາທີ່ສຳຄັນ 198 ກິໂລແມັດ ຫ່າງຈາກເມືອງ Masinloc.
ທ່ານ Cattigay ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮືອຈຳນວນຫຼາຍຈາກ ຈີນ, ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້
ໃຊ້ເທັກນິກການຈັບປາທີ່ “ຜິດກົດໝາຍ” ເຊັ່ນລະເບີດ ແລະ ແສງໄຟທີ່ແຈ້ງໃນຍາມ
ກາງຄືນ.
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