ອະດີດ ຜູ້ອຳນວຍການ ​ອົງການ ຊີໄອເອ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ ຮ່ອງຮອຍວ່າ ຈະມີບົດບາດ ໃນ ລັດຖະບານ ທ່ານທຣຳ

ອະດີດຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການສືບລັບ CIA ແລະຜູ້ບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນອັຟ ການິສຖານທີ່ໄດ້ອອກບຳນານແລ້ວ ທ່ານ David Petraeus ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ທ່ານບໍ່ ຮູ້ວ່າບົດບາດໃດ ຖ້າຫາກມີ ທີ່ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຢູ່ໃນລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີ ຄົນໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump ເຖິງແມ່ນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາໃຫ້ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານ Petraeus ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນອາທິດນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ມີການ “ໂອ້ລົມສົນ ທະນາທີ່ດີ” ກັບປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ກ່ອນທີ່ທ່ານ Trump ໄດ້ປະ ກາດເລືອກເອົາທ່ານ Rex Tilerson ເປັນຜູ້ຫົວໜ້ານັກການທູດສູງສຸດຂອງປະເທດ.
ທ່ານ Petraeus ກ່າວວ່າ ທ່ານ ແລະທ່ານ Trump ໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ທ່ານ Trump ໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງ ແລະນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ຈະສ້າງຂຶ້ນມາ ເພື່ອຮັບມືກັບບັນຫາເຫລົ່ານີ້. ທ່ານກ່າວວ່າ ການໂອ້ລົມສົນທະນາໄດ້ເປັນໄປໃນທາງ “ສ້າງສັນ” ດີ ແລະກະຕຸ້ນໃຈ.”
ທ່ານ Petreaus ຍັງໄດ້ສັນລະເສີນການເລືອກຂອງທ່ານ Trump ເອົາທ່ານ Tillerson ເປັນລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານຈະນຳເອົາບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ “ສຳຄັນ ຫຼາຍ” ມາສູ່ຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ Petraeus ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າໃນໄລຍະສີ່ປີ ທີ່ທ່ານໄດ້ອອກຈາກໜ້າທີ່ ຢູ່ອົງການ ສືບລັບຊີໄອເອ ທ່ານຍັງສືບຕໍ່ຕິດຕໍ່ກັບບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ແລະສະມາຊິກຂອງກອງທັບ. ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າ ຄວາມສຳພັນເຫລົ່ານີ້ຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປແລະເພີ້ມຂຶ້ນ “ພວກເຮົາຕ້ອງລໍຖ້າເບິ່ງວ່າຈະມີຫຍັງປ່ຽນແປງໃນກໍລະນີທີ່ວ່່າມີຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນຫລາຍໄປກວ່ານັ້ນ.”
ທ່ານ Patraeus ທີ່ຖືກສຳພາດໂດຍພະແນກພາສາເຄີດຂອງວີໂອເອຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ ກ່າວວ່າ ທ່ານຄິດວ່າ ຕ້ອງມີ “ການປຸກລະດົມທີ່ກວ້າງຂວາງເພື່ອຮັບ ມືກັບພວກກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມຢູ່ພາກຕາເວັນອອກກາງ. ທ່ານກ່າວວ່າ ຄວາມພະຍາມທີ່ຈະລົບລ້າງການກໍ່ການຮ້າຍຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນໄປໝົດຊົ່ວເຊັ່ນຄົນ ເພື່ອວ່າການນຳພາໂຕຈິງ ພ້ອມດ້ວຍແນວຄິດແລະຄວາມເຫັນທີ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍໄດ້ສ້າງຂຶ້ນມານັ້ນ ຖືກລົບລ້າງ ນັ້ນຄືຄວາມເວົ້າຂອງທ່ານ ທີ່ກ່າວວ່າ “ຈາກລັດອິສລາມທີ່ເໝືອນຈິງ ແລະ ລັດອິສລາມຕົວຈິງ.
ທ່ານ Petreaus ກ່າວວ່າ ກະແຈໄປສູ່ຜົນສຳເລັດຂອງລັດຖະບານ ຢູ່ໃນເມືອງ Monsul ທາງພາກເໜືອຂອງອີຣັກ ແມ່ນເປັນລັດຖະບານແຂວງ ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ ແກ່ພວກຄົນກຸ່ມໃຫຍ່ ແຕ່ກໍຕ້ອງປົກປ້ອງສິດທິ ຂອງບັນດາຊົນກຸ່ມນ້ອຍຕ່າງໆ. ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວມີຄວາມຫລາກຫຼາຍທີ່ສຸດທາງຊົນເຜົ່າ ການເມືອງ ແລະສາສະໜາທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນການຍາກ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ການຮັກສາສັນຕິພາບ.
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