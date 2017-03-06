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ສະຫະລັດ ຄວບຄຸມຕົວຊາວ ອັຟການິສຖານ ຢູ່ສະໜາມບິນ

ບັນດາທະນາຍຄວາມສະເໜີໃຫ້ຄຳປຶກສາໂດຍບໍ່ໃຫ້ເສຍຄ່າ ຈ້າ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມພວກປະທ້ວງສະໜັບ ສະໜູນຄົນເຂົ້າເມືອງຫຼາຍສິບຄົນ, ສົ່ງສຽງຮ້ອງ ແລະ ຖືປ້າຍ ໃນເວລາທີ່ຜູ້ໂດຍສານເດີນທາງຮອດສະໜາມບິນນານາຊາດ Dulles, ເຂດນອກນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ. 29 ມັງກອນ, 2017.

ບັນດາທະນາຍຄວາມສະເໜີໃຫ້ຄຳປຶກສາໂດຍບໍ່ໃຫ້ເສຍຄ່າ ຈ້າ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມພວກປະທ້ວງສະໜັບ ສະໜູນຄົນເຂົ້າເມືອງຫຼາຍສິບຄົນ, ສົ່ງສຽງຮ້ອງ ແລະ ຖືປ້າຍ ໃນເວລາທີ່ຜູ້ໂດຍສານເດີນທາງຮອດສະໜາມບິນນານາຊາດ Dulles, ເຂດນອກນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ. 29 ມັງກອນ, 2017.

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ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາຄົນເຂົ້າເມືອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ຄວບຄຸມຕົວຄອບຄົວ ອັຟກາ
ນິສຖານ ຄອບຄົວໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດນະຄອນ Los Angeles ເພື່ອຕໍ່ຖ້ຽວ
ບິນໄປນະຄອນ Seattle, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ວາງແຜນໄວ້ວ່າ ຈະໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານ
ຢູ່.

ຄຳຮ້ອງ ທີ່ໄດ້ຂຽນຂຶ້ນ ໂດຍໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອອົບພະຍົບສາກົນ ຕາງໜ້າໃຫ້ພໍ່, ແມ່, ແລະ ລູກ 3 ຄົນອາຍຸ 7,​ 6 ແລະ 8 ເດືອນ ແມ່ນກຳລັງຂໍໃຫ້ສານລັດຖະບານກາງ ປ່ອຍຕົວຄອບຄົວດັ່ງກ່າວ.

ຄຳຮ້ອງດັ່ງກ່າວໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ຜູ້ເປັນພໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ໃນ ອັຟການິສຖານ ແລະ ສາມາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງພິເສດ ພ້ອມກັບຄອບ
ຄົວຂອງລາວ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການກວດສອບຢ່າງລະມັດລະວັງ. ນອກຈາກການຖືກ
ຄວບຄຸມຕົວແລ້ວ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນເຂດຊາຍແດນ ແລະ ພາສີ ສະຫະລັດ ຍັງໄດ້
ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ທະນາຍຄວາມໄດ້ເວົ້າລົມກັບຄອບຄົວດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມການກ່າວໃນ
ຄຳຮ້ອງທຸກນັ້ນ.

ຄຳຮ້ອງທຸກນັ້ນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການຫັກຫຼັງຕໍ່ຄອບຄົວນີ້ ໂດຍລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ເປັນຄວາມບໍ່ຍຸດຕິທຳຢ່າງຮ້າຍແຮງ.”

ຊື່ຂອງຜູ້ຖືກຄວບຄຸມຕົວແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ຍ້ອນ ບັນດາໄອຍະການບໍ່ໄດ້ຮັບອະ
ນຸມັດໃຫ້ເປີດເຜີຍ ແລະ ຍ້ອນວ່າ ມັນອາດເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວດັ່ງກ່າວຕົກຢູ່ໃນອັນຕະ
ລາຍ.

ຄຳຮ້ອງນັ້ນກ່າວວ່າ ຄອບຄົວທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້ເດີນທາງຮອດ ສະຫະລັດ ໃນວັນພະຫັດທີ່
ຜ່ານມາ ແລະ ຖືກຄວບຄຸມຕົວໄວ້ເກືອບໃນທັນທີທັນໃດໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນເຂດ
ຊາຍແດນ ແລະ ພາສີ ສະຫະລັດ ຢູ່ສະໜາມບິນນານາຊາດ Los Angeles.

ຜູ້ເປັນແມ່ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຕົວໄວ້ຢູ່ໃນໂຕເມືອງນະຄອນ Los Angeles ກັບລູກຂອງ
ລາວ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ເປັນພໍ່ໄດ້ຖືກກັກຂັງໄວ້ຢູ່ສະຖານທີ່ກັກຂັງທີ່ມີການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໃນເມືອງ Orange, ລັດ California.

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