ທໍານຽບຫ້າແຈ ສືບສວນ ການບຸກໂຈມຕີຄ້າຍ ພວກຫົວຮຸນແຮງ ໃນເຢເມນ

ໂຄສົກຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ການບຸກໂຈມຕີກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອາລ ກາອີດາ ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ປະເທດເຢເມນ ໃນວັນອາທິດແລ້ວນີ້ ແມ່ນຍາກທີ່ ຈະເອີ້ນໄດ້ວ່າ ປະສົບກັບຄວາມສຳເລັດ ຍ້ອນວ່າໄດ້ມີການສູນເສຍຊີວິດຫລາຍ ກວ່າສິບຄົນ ຮວມທັງພົນລະເຮືອນຊາວເຢເມນແລະທະຫານອາເມຣິກັນຄົນນຶ່ງ.
ທ່ານ Sean Spicer ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ການບຸກໂຈມຕີແມ່ນໄດ້ມີການວາງແຜນເປັນຢ່າງດີ ທີ່ປະທານາທິບໍດີໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນວັນທີ 26 ມັງກອນ. ທ່ານ Spicer ກ່າວວ່າ ຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບກຳນົດການໃນການບຸກໂຈມຕີເລີ້ມຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 7 ພະຈິກປີ ກາຍ ນຶ່ງມື້ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິ
ບໍດີສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໂອ ບາມາຍັງເປັນປະທານາທິບໍດີຢູ່.
ທ່ານ Spicer ກ່າວຢ້ຳວ່າ “ນີ້ແມ່ນການວາງແຜນ ແລະການດຳເນີນຄວາມພະ ຍາຍາມໃນການປະຕິບັດໂຕຈິງທີ່ດີຫຼາຍ.”
ນອກນັ້ນແລ້ວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກອງບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ກໍກ່າວວ່າ ຕົນກຳລັງສືບສວນກ່ຽວກັບການບຸກໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ແລະໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ມີພົນລະເຮືອນ ຮວມທັງພວກເດັກນ້ອຍຈຳນວນນຶ່ງປາ ກົດວ່າໄດ້ເສຍຊີວິດ.ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວວ່າ ພົນລະເຮືອນອາດຖືກລູກປືນທີ່ຍິງມາຈາກເຮືອບິນຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານ Jeff Davis ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ໃຫ້ການຢືນຢັນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ແມ່ຍິງແມ່ນຮວມຢູ່ໃນພວກທີ່ທຳການສູ້ລົບ ໃນລະຫວ່າງອັນທີ່ທ່ານ ເອີ້ນວ່າ “ການຍິງຕໍ່ ສູ້ກັນຢ່າງຮ້າຍແຮງ” ທີ່ບັງຄັບໃຫ້ກຳລັງສະຫະລັດຕ້ອງໄດ້ ຮ້ອງຂໍການສະໜັບສະໜຸນ ໃນການລະດົມຍິງຈາກທາງອາກາດ. ທ່ານ Davis ກ່າວວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ເລືອກເອົາການຍິງຕອບໂຕ້ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ເຮັດໃຫ້ ພົນລະເຮືອນຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ.
ນອກນັ້ນ ທ່ານ Davis ຍັງເວົ້າວ່າ ກຳລັງສະຫະລັດໄດ້ທຳການບຸກໂຈມຕີເພື່ອ ຍາດເອົາ ຂໍ້ມູນລັບ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານທີ່ອາດມີຂຶ້ນ ຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອາລກາອີດາ ຕໍ່
ສະຫະລັດ.
ທ່ານ Davis ກ່າວວ່າ ແຜນການຕົ້ນຕໍແມ່ນເຂົ້າໄປ ບຸກໂຈມຕີ ເອົາຂໍ້ມູນແລ້ວ ກໍຖອນອອກມາ.
ສົບຂອງໜ່ວຍກ້າຕາຍ Navy SEAL ຂອງສະຫະລັດ ທ້າວ Ryan Owens ໄດ້ຖືກສົ່ງມາເຖິງຖານທັບອາກາດ Dover ບ່ອນທີ່ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໄປມີໜ້າເພື່ອ ສະແດງຄວາມເຄົາລົບໂດຍບໍ່ມີການປະກາດລ່ວງໜ້າ.
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