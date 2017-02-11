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ພາສາຕ່າງໆ
ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ທຳນຽບຫ້າແຈ ບໍ່ໄດ້ຖືສຳຄັນ ທີ່ເຮືອບິນ ສຫລ ເກືອບຕຳກັນ ກັບເຮືອບິນຈີນ ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້

ເຮືອບິນລາດຕະເວນ P-3 Orion ຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ບິນຂຶ້ນຈາກຖານທັບ Incirlik ທີ່ເມືອງ Adana ໃນພາກໃຕ້ປະເທດ Turkey.

ເຮືອບິນລາດຕະເວນ P-3 Orion ຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ບິນຂຶ້ນຈາກຖານທັບ Incirlik ທີ່ເມືອງ Adana ໃນພາກໃຕ້ປະເທດ Turkey.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະຫະລັດ ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຮ້າຍ​ແຮງ ທີ່​ກ່າວ​ກັນ​ວ່າ ​ເປັນ “ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ທີ່ໃກ້​ຊິດ” ລະ​ຫວ່າງ​ເຮືອບິນ​ທະຫານຂອງ​ສະຫະລັດ ​ແລ​ະ​ເຮືອບິນຈີນ ຢູ່​ເທິງ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້.

​“ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ມີຫຼັກ​ຖານໃດໆ ​ທີ່ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ເປັນຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ​ໂຄສົກ​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ ທ່ານ Jeff Davis ທີ່ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້​ ອະທິບ​າຍເຖິງ​ອຸປະຕິ​ເຫດນີ້​ວ່າ “​ເກີດ​ຂຶ້ນພຽງເທື່ອ​ດຽວ.”

ອີງ​ຕາມ​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສ​ະຫະລັດ​ແລ້ວ ລະຫວ່າງ​ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ນີ້​ ເຮືອບິນເຕືອນ​ໄພ​KJ-200 ​ຂອງ​ຈີນ ໄດ້​ຕັດໜ້າ ປະມານ​ 200 ​ແມັດ ເຮືອບິນ​ກອງທັບ​ເຮືອ​ P-3 ຂອງສະຫະລັດ ​ທີ່​ກຳລັງ​ບິນປະຕິບັດ​ງານ ​ຕາມ​ປົກກະຕິ ​ຢູ່​ໃນເຂດນ່ານຟ້າ​ສາ ກົນ​ໃກ້​ກັບ​ເກາະ Scarborough ທີ່​ຕັ້ງຢູ່ລ​ະຫວ່າງ​ແຜ່ນດິນ​ໃຫຍ່​ຈີນແລະ​ຟິລິບປິນ. ດ້ວຍ​ເຫດການ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ​ເຮືອບິນ P-3 ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ຖືກ​ບັງຄັບ​ໃຫ້​ກັບຄືນ​ໂດຍ​ທັນ​ທີ.

ເຮືອບິນສັງເກດການຈີນ A KJ-200.

ເຮືອບິນສັງເກດການຈີນ A KJ-200.

ທ່ານ Davis ກ່າວ​ວ່າ ເຮືອບິນ​ທັງ​ສອງ​ລຳ “​ໄດ້​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນທາງ​ວິທະ​ຍຸ​ເປັນ​ປົກ​ກະຕິ” ຫລັງ​ ຈາກໄດ້​ເກີດອຸປະຕິ​ເຫດ​ແລ້ວ ​ໂດຍອະທິບາຍ​ວ່າ ການ​ຕິດ​ຕໍ່ກັນແບບ​ “ມື​ອາຊີບ.”

​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ​ມີ​ການ​ບອກ​ແຕ່​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ວ່າ​ ເປັນ​ອຸປະຕິ​ເຫດ ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ຍັງ​ຈະ​ທົບທວນ​ເບິ່ງ​ເລື່ອງ​ນີ້ຢູ່ ​ແລະ​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກອງທັບ​ສະຫະລັດ ຈະ​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ ຄູ່​ຕຳ​ແໜ່​ງທີ່​ເໝາະ ​ສົ​ມຂອງຝ່າຍ​ຈີນ.

ທ່ານ Davis ກ່າວ​ວ່າ “​ເປັນ​ທີ່​ຈະແຈ້ງ​ເຮົາບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບ​ຈີນທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ທະ​ເລຈີນ​ໃຕ້ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ເຂດທະຫານ​ ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ທວງ​ເອົາ ບັນດາໝູ່​ເກາະ ​ແລະ​ ​ຈຸດປະສົງໃນ​ດ້ານ​ຍຸດທະ​ສາດທີ່​ກວ້າງ​ໄກ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ. ​ແຕ່​ເວລາ​ມັນ​ເກີດ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ທາງ ​ທະຫານ​ແລ້ວ ​ເລື່ອງ​ເຫ​ລົ່ານັ້ນສ່ວນໃຫຍ່​ແລ້ວແມ່ນ​ເລື່ອງ​ມື​ອາຊີບ​ແລະ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ.”

ບັນດາເຮືອຂຸດສ້າງເກາທຽມຂອງຈີນ ທີ່ເຫັນຢູ່ໝູ່ເກາະ Spratly Islands ໃນທະເລຈີນໃຕ້.

ບັນດາເຮືອຂຸດສ້າງເກາທຽມຂອງຈີນ ທີ່ເຫັນຢູ່ໝູ່ເກາະ Spratly Islands ໃນທະເລຈີນໃຕ້.

ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັນ​ຢ່າງ​ໃກ້ຊິດ​ ລະຫວ່າງ​ເຮືອບິນ​ສອງ​ລຳນີ້ ​ເກີດ​ຂຶ້ນໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕືງລະຫວ່າງສະຫະລັດ ​ແລະ​ຈີນ​ພວມເພີ້ມທະວີ​ຂຶ້ນ ​ເພາະວ່າ​ຈີນ​ໄດ້​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສ້າງ​ບັນດາ ເກາະທຽມ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້.

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