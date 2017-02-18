ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຄວາມໝັ້ນຄົງ ທີ່ນະຄອນ
Munich ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ ສະຫະລັດຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃດໆ ໃນຄວາມ
ໝັ້ນໝາຍຂອງພວກເຮົາຕໍ່ພັນທະມິດຂ້າມມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກ.
ທ່ານ Mike Pence ກ່າວວ່າ ອົງການ NATO “ຕ້ອງຄອບງໍາຢູ່ໃນໂລກດີດີ ຈີທອລດັ່ງດຽວກັນກັບຢູ່ໃນໂລກທີ່ເປັນຕົວຕົນ” ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບບັນດາກຸ່ມ ຄືດັ່ງກຸ່ມ ລັດອິສລາມຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ “ບາງທີອາດເປັນກຸ່ມຜີມານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ” ແລະໄດ້ “ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໂຫດຮ້າຍທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນແຕ່ສະໄໝໂບຮານ.”
ທ່ານ Pence ໄດ້ໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນແກ່ພັນທະມິດວ່າ ສະຫະລັດ ໃຫ້ການສະ ໜັບສະໜູນອົງການ NATO ຫລັງຈາກປະທານາທິບໍດິ Donald Trump ໄດ້ກ່າວຍ້ອງຍໍປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ແລະຕິຕຽນອົງ
ການ NATO ລະຫວ່າງເວລາທີ່ໂລກພວມມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ. ບັນດາລັດຖະ
ບານຢູໂຣບໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບຄໍາຖະແຫລງຂອງປະທານາທິ ບໍດີTrump.
ທ່ານ Pence ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ສະຫະລັດຈະ “ເຮັດໃຫ້ຣັດເຊຍເປັນຜູ້
ຮັບຜິດຊອບ.”
ນອກນັ້ນ ທ່ານ Pence ຍັງກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກອົງການ NATO ວ່າ
ປະທານາທິບໍດີ Trump ຄາດວ່າ ບັນດາສະມາຊິກພັນທະມິດ ພາກັນຮັກສາ ຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງຕົນ ໃນການເງິນເຂົາເຈົ້າແກ່ອົງການ NATO. ທ່ານ
ກ່າວວ່າ ມີແຕ່ສະຫະລັດ ແລະອີກສີ່ປະເທດເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ພັນ
ທະທາງ ດ້ານການເງິນ ຕໍ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ.
ທີ່ນະຄອນ Munich ທ່ານ Pence ກຳລັງພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງ Angela Merkel ແລະບັນດາຜູ້ນຳຢູໂຣບຕາເວັນ
ຕົກຫລາຍທ່ານ. ທ່ານຍັງຈະພົບປະກັບ ປະທານາທິບໍດີອັຟການິສຖານ
ທ່ານAshraf Ghani ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີຣັກ ທ່ານ Hiader al-
Abadi.ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານ Sergei Lavrov ກໍໄດ້
ກ່າວຄຳປາໄສ ຢູ່ກອງປະຊຸມໃນວັນເສົາມື້ນີ້.
ໃນວັນສຸກວານນີ້ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Jim Mattis
ໄດ້ກ່າວຢູ່ທີ່ການເຕົ້າໂຮມກັນໃນນະຄອນ Munich ວ່າ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ
ສະຫະລັດຜູກພັນກັບຢູໂຣບ ໂດຍໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ ລັກການຂອງອົງການ
NATO ເປັນຍຸດທະສາດປ້ອງກັນຮ່ວມນັ້ນ ແມ່ນ “ພື້ນຖານຄວາມໝັ້ນໝາຍ.”
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ປະທານາທິບໍດີ Trump ໄດ້ກ່າວວ່າອົງການ NATO ລ້າ
ສະໄໝ. ແຕ່ທ່ານ Mattis ກ່າວວ່າ ບັດນີ້ ປະທານາທິບໍດີໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜູນຢ່າງເຕັມທີ່ຕໍ່ກຸ່ມພັນທະມິດ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າ
ອີກວ່າຢູໂຣບຕ້ອງຈ່າຍສ່ວນແບ່ງຫລາຍຂຶ້ນທາງດ້ານການເງິນນັ້ນ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ