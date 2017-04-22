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ສຫລ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຈີນ ຈະກົດດັນໃຫ້ ເກົາຫຼີເໜືອ ຍົກເລີກ ໂຄງການນິວເຄລຍ

ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສຫລ ທ່ານ Mike Pence (ຊ້າຍ) ພວມກ່າວ ໃນລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ຮ່ວມກັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Turnbull.

ຮອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Mike Pence ກ່າວ​ວ່າ ສະຫະລັດ ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​
ໃຈ​ຢ່າງ​ງຽ​ບໆວ່າ ຈີນ​ຈະດຳ​ເນີນ​ການເພີ້​ມຕື່ມ ​ເພື່ອໃຊ້​ອິດ​ທິພົນ​ຂອງຕົນ ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້
ເກົາຫຼີເໜືອ ຢຸດ​ເຊົາ​ໂຄງການ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍຂອງ​ຕົນ.

ທ່ານ Pence ກ່າວຢູ່​ທີ່​ກ​ອງປະຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງຂ່າວ ຮ່ວມ​ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອສ​
ເຕຣ​ເລຍ ທ່ານ Malcolm Turnbull ທີ່​ນະຄອນ​ Sydney ໃນ​ວັນ​ເສົາມື້​ນີ້.

ທັງ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ ຕ່າງ​ກໍ​ໄດ້​ກົດ​ດັນ​ຈີນ ​ໃຫ້​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ
​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ ໃນ​ການໃຊ້​ອິດ​ທິພົນ ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້ເກົາຫລີ​ເໜືອ​ປະຖິ້ມໂຄງການ​ນິວ​ເຄລຍ
ຂອງ​ຕົນ.

ທ່ານ Pence ກ່າວ​ວ່າ ​ໂຄງການ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ຂອງ​ພຽງ​ຢາງ “​ເປັນໄພ​ຂົ່ມ
​ຂູ່ຕໍ່​ຄວາມ​ທຸ່ນທ່ຽງ ​ແລະ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ຂອງ​ຂົງ​ເຂດ​ນີ້ ​ແລະອາດ​ຈະ​ເປັນ ໄພ​ຂົ່ມຂູ່​ຕໍ່​
ແຜ່ນດິນ​ໃຫຍ່ສະຫະລັດນຳ​ດ້ວຍ.”

ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນສູງຄົນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ລັດຖະບານ
ທ່ານ​ທຣໍາ ທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມ​ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ສືບ​ຕໍ່ ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ຕາມ​ເສັ້ນ
ທາງທີ່ໂລກ​ໄດ້​ມີ​ມາກັບ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ​ເປັນ​ເວລາ 25 ປີນັ້ນ ​ແມ່ນ​ເປັນ ທີ່​ຮັບເອົາ​ບໍ່​ໄດ້."

ຮອງປະທານາທິບໍດີ Mike Pence (ຊ້າຍ) ຈັບມືກັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ Malcolm Turnbull

ຮອງປະທານາທິບໍດີ Mike Pence (ຊ້າຍ) ຈັບມືກັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ Malcolm Turnbull

ທ່ານ Pence ກ່າວ​ວ່າ ​ກຸ່ມ​ໂຈມ​ຕີຂອງ​ກອງທັບ​ເຮືອທີ່​ນຳພາ​ໂດຍ​ກຳ​ປັ່ນ​ບັນທຸກ​ເຮືອ
ບິນ Carl Vinson ກຳລັງ​ມຸ່ງ​ໜ້າ​ໄປ​ສູ່​ເຂດ​ນ່ານນໍ້າ​ນອກ​ແຫຼມ​ເກົາຫລີຊຶ່ງຈະໄປ​ເຖິງ
ທະ​ເລ​ຍີ່ປຸ່ນ​ພາຍໃນ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ມື້​ນີ້.

ທ່ານ Turnbull ກ່າວ​ວ່າ ຈີນ​ສາມາດ​ໃຊ້​ເສດຖະກິດບັງຄັບ​ໃຫ້​ເກົາຫລີ​ເໜືອປະຕິ​ບັດ​
ຕາມ.

ນອກ​ນັ້ນ ທ່ານ Pence ຍັງ​ໄດ້​ຢືນຢັນ​ວ່າ​ ສະຫະລັດຈະປະຕິບັດ​ຕາມ ໂຄງການອົບ
​ພະຍົບ ທີ່​ເປັນ​ບັນຫາ​ໂຕ້​ແຍ້​ງກັບ​ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ຜູ້​ຂໍ​ລີ້​ໄພ​ 1,250 ຄົນ
ເຂົ້າ​ໄປ​ຕັ້ງຖິ່ນ​ຖານ​ໃໝ່ ​ໃນ​ສະຫະລັດ. ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ​ກ່າວ​ເຖິງ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ກ່ຽວ​
ກັບ​ພວກ​ອົບ​ພະຍົບຂອງ​ລັດຖະບານທ່ານ Obama ວ່າ “​ໂງ່​ຈ້າ.”

ຮອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ກຳລັງ​ຢຸດແວ່​ບ່ອນ​ສຸດ​ທ້າຍ ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງຢ້ຽມ
ຢາມ 4 ປະ​ເທດໃນ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍເປັນ​ເວລາ 10 ມື້ ທີ່​ໄດ້​ນຳພາ​ທ່ານໄປ​ສູ່ເກົາຫລີໃຕ້
ຍີ່​ປຸ່ນ ​ແລະ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ. ​

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