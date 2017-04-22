ສຫລ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຈີນ ຈະກົດດັນໃຫ້ ເກົາຫຼີເໜືອ ຍົກເລີກ ໂຄງການນິວເຄລຍ

ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Mike Pence ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ມີຄວາມໝັ້ນ
ໃຈຢ່າງງຽບໆວ່າ ຈີນຈະດຳເນີນການເພີ້ມຕື່ມ ເພື່ອໃຊ້ອິດທິພົນຂອງຕົນ ຊັກຊວນໃຫ້
ເກົາຫຼີເໜືອ ຢຸດເຊົາໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍຂອງຕົນ.
ທ່ານ Pence ກ່າວຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ຮ່ວມກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອສ
ເຕຣເລຍ ທ່ານ Malcolm Turnbull ທີ່ນະຄອນ Sydney ໃນວັນເສົາມື້ນີ້.
ທັງສະຫະລັດ ແລະອອສເຕຣເລຍ ຕ່າງກໍໄດ້ກົດດັນຈີນ ໃຫ້ເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການໃຊ້ອິດທິພົນ ຊັກຊວນໃຫ້ເກົາຫລີເໜືອປະຖິ້ມໂຄງການນິວເຄລຍ
ຂອງຕົນ.
ທ່ານ Pence ກ່າວວ່າ ໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງພຽງຢາງ “ເປັນໄພຂົ່ມ
ຂູ່ຕໍ່ຄວາມທຸ່ນທ່ຽງ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຂົງເຂດນີ້ ແລະອາດຈະເປັນ ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່
ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ສະຫະລັດນຳດ້ວຍ.”
ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຄົນທຳອິດຂອງລັດຖະບານ
ທ່ານທຣໍາ ທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມອອສເຕຣເລຍ ກ່າວວ່າ “ການສືບຕໍ່ ດຳເນີນໄປຕາມເສັ້ນ
ທາງທີ່ໂລກໄດ້ມີມາກັບເກົາຫລີເໜືອເປັນເວລາ 25 ປີນັ້ນ ແມ່ນເປັນ ທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້."
ທ່ານ Pence ກ່າວວ່າ ກຸ່ມໂຈມຕີຂອງກອງທັບເຮືອທີ່ນຳພາໂດຍກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອ
ບິນ Carl Vinson ກຳລັງມຸ່ງໜ້າໄປສູ່ເຂດນ່ານນໍ້ານອກແຫຼມເກົາຫລີຊຶ່ງຈະໄປເຖິງ
ທະເລຍີ່ປຸ່ນພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ນີ້.
ທ່ານ Turnbull ກ່າວວ່າ ຈີນສາມາດໃຊ້ເສດຖະກິດບັງຄັບໃຫ້ເກົາຫລີເໜືອປະຕິບັດ
ຕາມ.
ນອກນັ້ນ ທ່ານ Pence ຍັງໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ສະຫະລັດຈະປະຕິບັດຕາມ ໂຄງການອົບ
ພະຍົບ ທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງກັບອອສເຕຣເລຍ ທີ່ຈະຮັບເອົາຜູ້ຂໍລີ້ໄພ 1,250 ຄົນ
ເຂົ້າໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ໃນສະຫະລັດ. ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່າວເຖິງຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວ
ກັບພວກອົບພະຍົບຂອງລັດຖະບານທ່ານ Obama ວ່າ “ໂງ່ຈ້າ.”
ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ກຳລັງຢຸດແວ່ບ່ອນສຸດທ້າຍ ໃນການເດີນທາງຢ້ຽມ
ຢາມ 4 ປະເທດໃນເຂດເອເຊຍເປັນເວລາ 10 ມື້ ທີ່ໄດ້ນຳພາທ່ານໄປສູ່ເກົາຫລີໃຕ້
ຍີ່ປຸ່ນ ແລະອິນໂດເນເຊຍ.
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