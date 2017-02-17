ທ່ານ Pence ຈະເດີນທາງ ໄປຢູໂຣບ ເພື່ອ ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ໃຫ້ແກ່ພັນທະມິດ

ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Mike Pence ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນ Munich ແລະ Brussels ໃນໄລຍະ ສອງສາມມື້ ຂ້າງໜ້ານີ້ ຊຶ່ງເປັນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດເທື່ອທຳອິດຂອງທ່ານ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ທີ່ປຶກສາອະວຸໂສ ໃນດ້ານນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ຂອງທຳນຽບຂາວທ່ານນຶ່ງກ່າວວ່າ ການເດີນທາງໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໂອກາດສຳລັບຮອງປະທານາທິບໍດີທີ່ຈະໃຫ້ການຄ້ຳປະ ກັນແກ່ບັນດາພັນທະມິດ ແລະພາຄີ ຂອງພວກເຮົາ ນອກນັ້ນ ຍັງຈະໃຫ້ການອະທິບາຍ ເຖິງບູລິມະສິດຂອງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນ ຂ້າມມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກ ໃນນາມປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ.
ພວກຜູ້ນຳຢູໂຣບໄດ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານທຣຳ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ແລະ ການກ່າວເຖິງອົງການເນໂຕ້ຂອງທ່ານທຣຳໃນເດືອນແລ້ວທີ່ວ່າອົງການດັ່ງກ່າວ “ລ້າສະໄໝ” ແລ້ວນັ້ນ.
ທ່ານ Pence ຈະກ່າວຄຳປາໄສ ຕໍ່ກອງປະຊຸມຄວາມໝັ້ນຄົງ ຢູ່ນະຄອນ Munich ໃນມື້ ວັນເສົາ ບ່ອນທີ່ທີ່ປຶກສາກ່າວວ່າ ທ່ານຈະ “ໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນອີກ ເທື່ອນຶ່ງຕໍ່ພັນທະມິດ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງພວກເຮົາ ຕໍ່ພາຄີໃນຢູໂຣບ ແລະການຄ້ຳປະກັນຕໍ່ພັນທະມິດຂ້າມມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກ.” ທີ່ປຶກສາຍັງກ່າວຕື່ມວ່າທ່ານ Pence ຈະພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນ ທ່ານ ນາງ Angela Merkel ແລະພວກຜູ້ນຳຫຼາຍໆ ທ່ານ ຈາກຢູໂຣບຕາເວັນອອກ.
ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຈະໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີອັຟການິສຖານທ່ານ Ashraf Ghani ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີຣັກ ທ່ານ Haider al-Abadi.
ທີ່ນະຄອນ Brussels ທ່ານ Pence ກໍຈະພົບປະກັບສະມາຊິກຫຼາຍທ່ານ ຂອງສະພາບໍລິຫານຢູໂຣບແລະພວກຜູ້ນຳອົງການເນໂຕ້ ຮວມທັງປະທານສະພາບໍລິຫານຢູໂຣບ ທ່ານ Donald Tusk ແລະເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການເນໂຕ້ ທ່ານJens Stoltenberg.
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