ທ່ານ Pence ກ່າວວ່າ ອີແມລ ຂອງທ່ານ ປຽບໃສ່ ຂອງທ່ານນາງ Clinton ບໍ່ໄດ້

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ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Mike Pence ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີ “ການປຽບທຽບ
ໃດໆ” ລະຫວ່າງການໃຊ້ບັນຊີອີແມລ ສ່ວນໂຕຂອງທ່ານ ໃນຖານະເປັນຜູ້ປົກຄອງ
ລັດ Indiana ໜ້າທີ່ການຂອງທ່ານ ກ່ອນໄດ້ມາເປັນຜູ້ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນ ຮ່ວມກັບ
ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ແລະບັນຫາອີແມລຂອງອະດີດ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງ
ປະເທດ ທ່ານນາງ Hillary Clinton.
ທ່ານ Pence ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ລັດ Wisconsin ໃນວັນສຸກວານນີ້ ວ່າ
ບັນຫາຂອງທ່ານນາງ Clinton ແມ່ນຮວມທັງ “ການມີເຄື່ອງບໍລິການສ່ວນໂຕ ໃຊ້ຂໍ້
ມູນລັບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທຳລາຍອີແມລ ເວລາລັດຖະສະພາຮ້ອງຂໍໃຫ້ນຳ ອີແມລເຫຼົ່າ
ນັ້ນໄປສະເໜີ.
ໝັງສືພິມ The Indianapolis Star ໄດ້ລາຍງານການໃຊ້ອີແມລຂອງທ່ານ Pence
ເທື່ອທຳອິດ ຊຶ່ງມີບັນຊີສ່ວນໂຕກັບ AOL ອະດີດບໍລິສັດທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ American
Online. ໜັງສືພິມສະບັບນີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ Pence ໄດ້ໃຊ້ອີແມລຂອງທ່ານສົນ
ທະນາເລື່ອງທີ່ສຳຄັນໆ ຮວມທັງບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງຕ່າງໆ ຂອງປະເທດ.
ລາຍງານຍັງກ່າວອີກວ່າ ບັນຊີນີ້ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າໃສ່ແຜນການຫຼອກລວງໃນລະດູ
ບານໃໝ່ປີກາຍ ເວລາພວກຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ Pence ໄດ້ຮັບອີແມລຂີ້ຕົວະ ອ້າງວ່າ
ທ່ານໄດ້ຕິດຄ້າງຢູ່ປະເທດຟິລິບປິນ ແລະຕ້ອງການເງິນດ່ວນ.
ບັນດາຜູ້ຊ່ວຍຂອງຮອງປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການປຽບທຽບໃດໆຂອງ
ອີແມລທ່ານ ໃສ່ກັບຂອງທ່ານນາງ Clinton ເພາະເຂົາເຈົ້າ ກ່າວວ່າ ມັນຖືກ ຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍ ທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້ທີ່ຂອງລັດຖະບານໃນລັດ Indiana ສາມາດ ໃຊ້ບັນ
ຊີອີແມລສ່ວນໂຕ. ເຂົາເຈົ້າກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ບໍ່ຄືທ່ານນາງ Clinton ຜູ້ປົກຄອງລັດ
ທ່ານ Pence ບໍ່ໄດ້ກຳກັບນຳຂໍ້ມູນລັບໃດໆ.
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