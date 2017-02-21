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ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ຄັດເລືອກເອົາທີ່ປຶກສາດ້ານຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຄື ພົນໂທ ທະຫານບົກ ທ່ານ H.R. McMaster ນັກຍຸດທະສາດ ທີ່ທຸ່ມເທຊີວິດທັງໝົດ ຂອງທ່ານ ໃສ່ການປະຕິບັດພະລະກິດໃນກອງກຳລັງ ທະຫານສະຫະລັດ.
ທ່ານ Trump ເອີ້ນທ່ານ McMaster ໄວ 54 ປີ ວ່າ “ເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ມີຄວາມສາມາດຍິ່ງໃຫຽ່ ແລະມີປະສົບປະການທີ່ເປັນເລີດ.”
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ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ປະກາດຈາກສະຖານທີ່ຕາກອາກາດ ໃນລັດ Florida
Mar-a-Lago ແຄມຝັ່ງມະຫາສະໝຸດ Atlantic ພົນໂທເບ້ຍບຳນານ ທ່ານ Keith
Kellogg ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງເປັນທີ່ປຶກສາຊົ່ວຄາວ ຈະໄປກຳຕຳແໜ່ງເປັນເສນາທິການ
ໃນຄະນະກຳມາທິການຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ
ປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານ McMaster ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ອຳນວຍການ ສູນກາງປະສານງານ
ຄວາມອາດສາມາດຂອງທະຫານບົກ ກອງທັບທະຫານບົກ ທີ່ມີພາລະກິດ ໃນການປະສົມປະສານ “ຄວາມອາດສາມາດໃນການຕໍ່ສູ້ໃນສົງຄາມ ເຂົ້າໃນກອງກຳລັງ” ແລະຮ່ວມກັບ
ໜ່ວຍງານອື່ນໆຂອງລັດຖະບານ. ທ່ານ Trump ໄດ້ຄັດເລືອກເອົາທ່ານ ໃນຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນຢ່າງນ້ອຍ 3 ທ່ານ ຊຶ່ງຮວມທັງ ທ່ານ Kellogg ນຳ.
ທ່ານ McMaster ຈະມາຮັບຕຳແໜ່ງແທນທ່ານ Michael Flynn ນາຍພົນເບ້ຍບຳນານ ກອງທັບບົກ ທີ່ທ່ານໄລ່ອອກຈາກຕາແໜ່ງໃນນຶ່ງສັບປະດາມາແລ້ວ ຫຼັງຈາກທີ່ ເຂົ້າກຳ
ຕຳແໜ່ງໄດ້ພຽງແຕ່ 24 ມື້ເທົ່ານັ້ນ ໃນຕອນທີ່ທ່ານ Trump ເຂົ້າກຳອຳນາດໃນວໍຊີງຕັນ. ປະທານາທິບໍດີ ຄົນໃໝ່ ໄດ້ກ່າວໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ວ່າ ເປັນການຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ທີ່ທ່ານ
Flynn ກ່າວຂີ້ຕົວະ ຮອງປະທານາທິບໍດີ Mike Pence ກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວໍຊີງຕັນ ໃນຫຼາຍໆສັບປະດາ ກ່ອນ
ການເຂົ້າສາບານຕົວຂອງທ່ານ Trump ນຶ່ງເດືອນກ່ອນໜ້ານີ້.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ເຊີນຊົມ: ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Pence ທີ່ກ່າວເຖິງທ່ານ Flynn
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