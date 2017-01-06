ປ. ໂອບາມາ ​ກ່າວວ່າ ວີດີໂອ ຈາກຊີຄາໂກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມເຈັບປວດ ທີ່ໜ້າຢ້ານ ຍ້ອນກຽດຊັງຜິວພັນ

ປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ ກ່າວວ່າ ວີດີໂອທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ພວກຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຊາວຜິວດຳ 4 ຄົນທີ່ນະຄອນຊິຄາໂກ ໄດ້ທໍລະມານໜຸ່ມນ້ອຍຜິວຂາວທີ່ຈິດໃຈບໍ່ສົມປະ ກອບຜູ້ນຶ່ງ “ແມ່ນອຳນວຍໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ ເຖິງຄວາມເຈັບປວດອັນໜ້າຢ້ານກົວທີ່ ລັດທິແບ່ງແຍກຜິວພັນ ການຈຳແນກກີດກັນ ແລະຄວາມກຽດຊັງໄດ້ມີຕໍ່ບັນດາຄອບຄົວແລະປະຊາຄົມ...”
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ຖືກຂໍ້ຫາ ມີຄວາມຜິດໃນການກຽດຊັງດ້ານຜິວພັນ ຫຼັງຈາກມີການກ່າວຫາວ່າ ພວກເຂົາອອກເຟສບຸກລາຍຟ໌ເປັນເວລາເກືອບເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ ກ່ຽວກັບການທໍລະ ມານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕໍ່ໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ຈິດໃຈບໍ່ສົມປະກອບຜູ້ນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຍັງຈາກການທຳທ່າວ່າການແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດຜິວພັນບໍ່ໄດ້ມີຢູ່ອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ ແລະຄວາມກຽດຊັງກໍບໍ່ໄດ້ຫລົງເຫລືອຢູ່. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍ ຈາກການບໍ່ກ່າວເຖິງມັນ. ຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ປາກົດອອກມາໃຫ້ເຫັນ ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂໄດ້.”
ໄອຍະການໃນເຂດເມືອງ Cook ລັດອິລລີນອຍໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບຄະດີຄວາມກຽດຊັງທາງດ້ານຜິວພັນ ແລະຂໍ້ຫາລັກພາໂຕໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດວານນີ້ ຕໍ່ທ້າວ Jordan Hill ນາງ Brittany Covington ແລະນາງ Tesfaye Cooper ຊຶ່ງຕ່າງກໍມີອາຍຸ 18 ປີ ແລະນາງ Tanisha Covington ອາຍຸ 24 ປີ.
ວີດີໂອຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກຊາວຜິວດຳທັງສີ່ໄດ້ທຳຮ້າຍແລະທຸບຕີຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ໜຸ່ມນ້ອຍຊາຍຜິວຂາວ ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່ ທີ່ໄດ້ຖືກມັດ ແລະເອົາເທບຕິດປາກຜູ້ກ່ຽວໄວ້.
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