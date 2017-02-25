ການສັງຫານ ກິມ ຈົງ ນາມ ສະທ້ອນ ໃຫ້ເຫັນ ພຽງຢາງ ບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບ

ໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າ ເປັນການລອບສັງຫານ ອ້າຍຕ່າງມານດາ ຂອງຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ
ທ່ານກິມຈົງອຸນ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະຄວາມບໍ່ແນ່
ນອນ ຢູ່ໃນຄະນະນຳພາຂອງເກົາຫຼີເໜືອອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງອະດີດລັດຖະມົນຕີກະ
ຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Leon Panetta.
“ນັ້ນແມ່ນເປັນການຢືນຢັນຕໍ່ຄວາມສົງໄສທີ່ຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບອຳ
ນາດການປົກຄອງຂອງເກົາຫຼີເໜືອ” ທ່ານ Panetta ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນວັນພະ
ຫັດຜ່ານມານີ້ ເວລາມີການຂໍຮ້ອງໃຫ້ທ່ານສະຫລຸບຖ້າຫາກມີການຢືນຢັນ ວ່າພຽງ
ຢາງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.
“ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ຜູ້ກ່ຽວແມ່ນບຸກຄົນທີ່ຈະບໍ່ມີຄວາມລັງເລໃຈ ໃນການສັງຫານຜູ້ໃດ
ກໍຕາມ ທີ່ລາວບໍ່ມັກ ຫລືລາວສົງໄສວ່າບຸກຄົນຜູ້ນັ້ນມີຄວາມເຫັນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ
ຜູ້ນຳ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງອະດີດຫົວໜ້າທຳນຽບຫ້າແຈ ທີ່ໝາຍເຖິງການກວດລ້າງ
ທີ່ມີມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຜູ້ນຳເກົາຫລີເໜືອ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນການມາ.
ທ້າວກິມຈົງນາມ ອາຍຸ 45 ປີ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນວັນທີ 13 ກຸມພາຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກມີ
ການກ່າວຫາວ່າ ຜູ້ກ່ຽວຖືກຢາພິດໂດຍແມ່ຍິງ 2 ຄົນຢູ່ສະໜາມບິນນາໆຊາດກົວລາ
ລຳເປີ ປະເທດມາເລເຊຍ. ຕຳຫຼວດມາເລເຊຍກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າຢາພິດທີ່ໃຊ້
ສັງຫານທ້າວກິມນັ້ນແມ່ນສານພິດທຳລາຍປະສາດ VX ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຫ້າມພາຍໃຕ້ສົນ
ທິສັນຍາອາວຸດເຄມີ ທີ່ເກົາຫຼີເໜືອບໍ່ເຄີຍລົງນາມນັ້ນ.
ຢູ່ໃນອີແມລທີ່ສົ່ງໃນວັນສຸກວານນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່າວຕໍ່ວີໂອ
ເອວ່າ ສະຫະລັດແມ່ນເຕັມໃຈສະເໝີທີ່ຈະຊ່ອຍຄູ່ຮ່ວມງານໃນການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບ
ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາ
ເພື່ອປາບປາມການກໍ່ອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດແລະສະໜັບສະໜຸນການປົກຄອງດ້ວຍ
ຕົວບົດກົດໝາຍ.”
ໃນຂະນະທີ່ການສືບສວນພວມດຳເນີນຢູ່ນີ້ ຕຳຫຼວດໄດ້ຈັບແມ່ຍິງແລະຄົນສັນຊາດ
ເກົາຫຼີເໜືອຜູ້ນຶ່ງ. ພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງຊອກຫາໂຕຊາວເກົາຫຼີເໜືອອີກ 7 ຄົນ ຮວມ
ທັງນັການທູດຄົນນຶ່ງທີ່ນະຄອນຫຼວງຂອງມາເລເຊຍ ເພື່ອສອບປາກຄຳ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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