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ປ. ທຣຳ ແລະ ປະນາທິບໍດີ ອັບບາສ ຕົກລົງ ທີ່ຈະພົບປະກັນ ຢູ່ທຳນຽບຂາວ

ປະທານາທິບໍດີປາແລສໄຕນ໌ ທ່ານ Mahmoud Abbas ກ່າວຕໍ່ ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ.

ປະທານາທິບໍດີປາແລສໄຕນ໌ ທ່ານ Mahmoud Abbas ກ່າວຕໍ່ ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ.

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ປະທານາທິບໍດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ໄດ້​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ ປະທານາທິບໍດີ​ປາ​ແລ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ທ່ານ Mah-
moud Abbas ມາ​ຢ້ຽມຢາມ​ທຳນຽບຂາວ ​ໃນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມເພື່ອຈະ​ຟື້ນຟູ​ການ
​ເຈລະຈາ​ສັນຕິພາບ ລະຫວ່າງ​ອິສຣາ​ແອ​ລ ​ແລະ​ປາ​ແລ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ທີ່​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ສະພາບ​ບໍ່
​ໄປ​ບໍ່​ມາ ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນ​ນານ​ແລ້ວນັ້ນ.

​ໂຄສົກ​ຂອງ​ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Sean Spicer ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ວ່າ ທ່ານ​ທຣຳ
​ແລະ​ທ່ານ Abbas ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ທີ່​ຈະ​ພົບ​ປະກັນ​ຢູ່​ທຳນຽບຂາວ ໃນ​ຂະນະທີ່​ພວກ​ທ່ານ
​ໂອ້​ລົມ​ກັນ​ທາງ​ໂທລະສັບ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ. ທ່ານ​ທຣຳໄດ້ເປັນ​ເຈົ້າພາບ ຕ້ອນຮັບ​ນາ
ຍົກລັດຖະມົນ​ຕີ​ອິສຣາ​ແອ​ລ ທ່ານ​ເບັນ​ຈະ​ມິນ ​ເນ​ຕັນ​ຢາ​ຮູ ມາ​ຢ້ຽມຢາມ​ທຳນຽບຂາວ​
ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້.

ທ່ານ Spicer ບໍ່ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ​ວ່າ ​ເວລາ​ໃດ​ການ​ພົບ​ປະ​ດັ່ງກ່າວ ​ຈຶ່ງ​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ ​ແຕ່
​ອົງການ​ຂ່າວ WAFA ທີ່​ທ່ານ Abbas ຄວບ​ຄຸມ ​ໄດ້​ອ້າງ​ຄຳ​ເວົ້າ ໂຄສົກຂອງ​ຜູ້ນຳ​
ປາ​ແລ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ທ່ານ Nabil Abu Rdeneh ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ອາດ​ຈະ ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້ ​
ແລະ​ຈະ​ແນ​ໃສ່​ການຊອກຫາຊ່ອງ​ທາງ​ເພື່ອ​ຟື້ນຟູ​ຂັ້ນຕອນ​ການ​ເຈລະຈາ​ສັນຕິພາບ​
ລະຫວ່າງ​ອິສຣາ​ແອ​ລ​ແລະ​ປາ​ແລ​ສ​ໄຕ​ນ໌.

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະນາຍົກ ອິສຣາແອລ ທ່ານ Benjamin Netanyahu ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມກັນ ຢູ່ທຳນຽບຂາວ.

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະນາຍົກ ອິສຣາແອລ ທ່ານ Benjamin Netanyahu ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມກັນ ຢູ່ທຳນຽບຂາວ.

ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ໂທລະສັບ​ໂອ້​ລົມ​ກັນ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ທ່ານ Rdeneh ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​
ທຣຳ​ ໄດ້​ສະ​ແດງຄວາມ​ປະສົງ​ ຢາກ​ໃຫ້​ມີ “ສັນຕິພາບ​ ທີ່​ແທ້​ຈິງ” ລະຫວ່າງ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ ​
ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ ທ່ານ Abbas ​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນໝາຍ ຕໍ່ “ທາງ​ເລືອກຍຸດທະສາດ” ​ເພື່ອ​ສ້າງ
”ຕັ້ງລັດ​ປາ​ແລ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ຢູ່​ຄຽງຂ້າງ ກັບ​ອິສຣາ​ແອ​ລ ຢ່າງ​ມີ​ສັນຕິພາບ.

​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ຂອງ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ທຳນຽບຂາວ​ໄດ້​ອອກ​ລາຍ​ລະອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໂອ້​ລົມ
​ທາງ​ໂທລະສັບ ຊຶ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ ​ທ່ານ​ທຣຳ​ ໄດ້​ເນັ້ນໜັກ​ວ່າ ​ເວລາ ແມ່ນໄດ້​ມາເຖິງ​ແລ້ວ ​ທີ່​ຈະ
​ຕ້ອງ​ບັນລຸ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສັນຕິພາບ.

ຖະ​ແຫຼງຂ່າວ​ ຂອງ​ທຳນຽບຂາວ ​ກ່າວ​ວ່າ “ປະທານາທິບໍດີ ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ຂໍ້​ຕົກລົງດັ່ງ
ກ່າວບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ຈະ​ອຳນວຍ​ໃຫ້​ອິສຣາ​ແອ​ລ​ແລະ​ປາ​ແລ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ສັນຕິພາບ​ແລະ​ຄວາມ​ໝັ້ນ
ຄົງ ທີ່​ປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງ ​ສົມຄວນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ ​ແຕ່​ຍັງ​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ສະທ້ອນໃນ​ທາງ​ບວກ ​ໄປ​ທົ່ວ​ພາກພື້ນ ​ແລະ​ທົ່ວ​ໂລກ​ນຳ​ດ້ວຍ.”

Trump Palestinian President
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ຫລັງ​ຈາກ​ການ​ພົບປະ​ໃນ​ວັນ​ທີ 15 ກຸມ​ພາ​ຜ່ານ​ມາກັບ​ທ່ານ​ເນ​ຕັນ​ຢາ​ຮູ​ແລ້ວທ່ານ​ທຣຳ
ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນໝາຍບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ການ​ແກ້​ໄຂ​ແບບ​ມີ​ສອງລັດ​ເທົ່າ​ນັ້ນຕໍ່​ບັນຫາ
​ຂັດ​ແຍ້​ງອິສຣາ​ແອ​ລ ​ແລະ​ປາ​ແລ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງໄປ ​ຈາກ​ທ່າ​ທີ​ ທີ່​ສະຫະ
ລັດ​ເຄີຍ​ມີ​ມາ ​ເປັນ​ເວລາ​ຫຼາຍໆ​ປີ ​ໂດຍ​ລັດຖະບານ​ຊຸດ​ກ່ອນໆ.

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