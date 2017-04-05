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ມືລະເບີດ ສະຫລະຊີບ ສັງຫານ 6 ຄົນ ໃນ ປາກິສຖານ

ພວກນັກສືບສວນສອບສວນ ປາກິສຖານ ກວດສອບເບິ່ງ ຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງພວກລົດຍົນ ຢູ່ບ່ອນໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດສະຫຼະຊີບ ໃນນະຄອນ Lahore ປາກິສຖານ, ວັນທີ 5 ເມສາ 2017.

ມືລະເບີດສະຫລະຊີບຄົນນຶ່ງ ໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຄົນ ໃນພາກຕາເວັນອອກ ຂອງ
ປາກິສຖານ ລວມທັງທະຫານຫຼາຍຄົນ.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລົດຕູ້ຄັນນຶ່ງ ກຳລັງນຳສົ່ງ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສຳຫຼວດ
ສຳມະ​ໂນ​ຄົວ ໄປຍັງນະຄອນ Lahore ຊຶ່ງເປັນເມືອງຫລວງ ຂອງແຂວງ Punjab
ທີ່ມີປະຊາຊົນອາ​ໄສ​ຢູ່ ໜາແໜ້ນທີ່ສຸດ ຂອງປະເທດ ໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າ ຂອງການໂຈມຕີ
ໃນວັນພຸດມື້ນີ້. ລາຍ​ງານ​ຂ່າວຂອງໂທລະພາບ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍານພາຫະນະ
ຄັນນຶ່ງ ໄດ້ຖືກທຳລາຍ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ໄດ້ເກີດຕໍ່ລົດຈັກຫຼາຍຄັນ.

ພວກ Taliban ​ໃນປາກິສຖານ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ​ໃນການວາງລະເບີດ
ທີ່ຮ້າຍແຮງ ນັ້ນ.

​ເຫດລະເບີດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະມານ 20 ຄົນ ບາດເຈັບ. ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ​ສາທາລະນະສຸກ
ຂອງແຂວງ ທ່ານ Khwaja Imran Nazir ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ບາດເຈັບ 3 ຄົນ ແມ່ນມີ
ອາການ “ສາຫັດ.”

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກທ່ານໝໍ ກຳລັງທຳການຜ່າຕັດພວກເຂົ້າເຈົ້າ ແລະ ຂຶ້ນກັບ
ພະເຈົ້າ ແລ້ວ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຫາຍດີ. ພວກຄົນເຈັບທີ່ຍັງເຫຼືອ ແມ່ນຢູ່ໃນ
ສະພາບທຸນທ່ຽງ ​ແລ້ວ.”

ຜູ້ເຫັນເຫດການຄົນນຶ່ງ ບອກບັນດານັກຂ່າວວ່າ ລາວໄດ້ນັ່ງຢູ່ໃນເຮືອນ ພ້ອມກັບ
ຄອບຄົວຂອງລາວ ຢູ່ອີກ​ຟາກ​ທາງ​ກ້ຳ​ນຶ່ງ ໃນເວລາພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຍິນສຽງລະເບີດ
ແຕກ.

ຊາຍຄົນນີ້ ເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາພາກັນແລ່ນໄປບ່ອນຫັ້ນ ແລະ ໄດ້ພົບເຫັນຮ່າງກາຍ
ຂອງພວກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ກະຈາຍໄປທົ່ວ ໃນຂະນະດຽວກັນ ພວກຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
ໄດ້ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອ.”

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ໄດ້ເກັບກູ້ເອົາຊິ້ນສ່ວນຮ່າງກາຍ ຂອງຜູ້ສົງໄສ
ວ່າ ເປັນມືລະເບີດ ແລະ ການສືບສວນສອບສວນໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການໂຈມຕີນີ້ ອີງຕາມຕຳຫຼວດ​ໃນແຂວງດັ່ງກ່າວ.

ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ປາກິສຖານ ໄດ້ເລີ້ມທຳ​ການສຳຫຼວດປະຊາກອນເປັນຄັ້ງທຳອິດ
ໃນຮອບ 19 ປີ ໂດຍໄດ້ສົ່ງພວກ​ນັບ ​ທີ່​ເປັນ​ພົນລະ​ເຮືອນປະມານ 120,000 ຄົນ
ອອກໄປປະຕິບັດງານ ແລະ ທະຫານ 200,000 ຄົນເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ
ພວກເຂົາເຈົ້າ. ການປະຕິບັດງານຄັ້ງໃຫຍ່ນີ້ ແມ່ນມີກຳນົດ ຈະສະຫລຸບລົງ ພາຍໃນ
ທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ ນີ້.

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