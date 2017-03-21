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ປາກິສຖານ ເປີດຊາຍແດນ ຄືນອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນການສະ​ແດງ​ອອກ ຊຶ່ງ​ຄວາມ​ມີ​ໃຈ​ບຸນ

ຊາວອັຟກາ​ນິສຖານ ຕຽມຕົວ ທີ່ຈະຂ້າມຊາຍແດນ ຜ່ານທາງ ເມືອງ Torkham ໃນປາກິສຖານ ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າ ໄປໃນ ອັຟກາ​ນິສຖານ, 7 ມີນາ, 2017.

ຊາວອັຟກາ​ນິສຖານ ຕຽມຕົວ ທີ່ຈະຂ້າມຊາຍແດນ ຜ່ານທາງ ເມືອງ Torkham ໃນປາກິສຖານ ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າ ໄປໃນ ອັຟກາ​ນິສຖານ, 7 ມີນາ, 2017.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປາ​ກິ​ສຖານ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ເປີດ​ຊາຍ​ແດນ​ທຸກ​ດ້ານຂອງ​ຕົນ ກັບອັຟກາ​ນິສຖານ ປະ​ເທດ​ທີ່
ບໍ່ມີ​ທາງ​ອອກ​ສູ່​ທະ​ເລ ​ເພື່ອ​ພວກ​ເດີນທາງ​ແລະ​ພວກ​ລຳລຽງ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ ​ໃນວັນ​ຈັນ
ວານ​ນີ້ ນຶ່ງເດືອນ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ປິດ​ຊາຍ​ແດນ​ທາງ​ພາກ​ພື້ນ​ດິນ ທີ່​ພວກ​ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ
​ໃຊ້​ດິນ​ແດນ​ຂອງ​ອັຟກາ​ນິສານ ເປັນບ່ອນ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຕໍ່​ປາກິສຖານ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາ​ກິ​ສຖານ ທ່ານ Nawaz Sharif ​ໄດ້​ເອົາ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈນີ້​ວ່າ ແມ່ນການ “ສະ​ແດງ​ອອກ​ຊຶ່ງ​ຄວາມ​ມີ​ໃຈ​ບຸນ” ​ແລະ​ຫວັງວ່າ ລັດຖະບານ​ອັຟກາ​ນິສຖານ ຈະ​ເອົາບາດກ້າວ ທີ່​ບັງຄັບ​ທີ່​ຈະ​ກ່າວ​ເຖິງ “ສາ​ເຫດ​ຕ່າງໆ” ຂອງ​ການປິດ​ຊາຍ​ແດນ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ອິງ​ຕາມ​ການ​ປະກາດ​ຂອງເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​.

ພວກທະຫານປາກິສຖານ ກວດກາຊາວອັຟການິສຖານ ທີ່ເດີນທາງກັບອັຟການິສຖານ ໃນຊາຍແດນຂອງເມືອງ Chaman, ປາກິສຖານ, 7 ມີນາ, 2017.

ພວກທະຫານປາກິສຖານ ກວດກາຊາວອັຟການິສຖານ ທີ່ເດີນທາງກັບອັຟການິສຖານ ໃນຊາຍແດນຂອງເມືອງ Chaman, ປາກິສຖານ, 7 ມີນາ, 2017.

“​ເຖິງ​ແມ່ນ​ຈະ​ມີ​ຫຼັກ​ຖານ​ຄວາມຈິງ ຂອງ​ພວກ​ທີ່​ສົມຮູ້​ຮ່ວມ​ຄິດ​ໃນ​ກິດຈະກຳ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຕ່າງ​ໆ ​ໃນ​ປາ​ກິ​ສຖານ ທີ່​ພົວພັນກັບກຸ່ມຕ່າງໆ ທີ່​ຕໍ່ຕ້ານຊາວປາ​ກິ​ສຖານ ​ໃນ​ອັຟກາ​ນິສານ ການ​ປິດ​ຊາຍ​ແດນ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ມີ​ສາສະໜາ​ທີ່​ຍາວ​ນານ​ມາ​ໄດ້​ພັນ​ກວ່າ​ປີ​ນີ້ ຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີ ​ແລະ​ສາຍ​ພົວພັນ​ທາງ​ປະວັດ​ສາດ ​ແມ່ນຕໍ່ຕ້ານການ​ເສດຖະກິດ​ແລະ​ຜົນປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ປະຊາຊົນ,” ຊຶ່ງ​ທ່ານ Sharif ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້​ເຊັ່ນນັ້ນ.

​ໂຄສົກ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ ​ໃນ​ນະຄອນ Kabul ​ໄດ້​ສະໜັບສະໜຸນ ຍິນ​ດີ ຕໍ່​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ປາ​ກິ​ສຖານ ​ແຕ່​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ປິດ​ຊາຍ​ແດນ​ດັ່ງກ່າວ​ນັ້ນ ​ບໍ່​ແມ່ນ​ວິທີທາງ ​ໃນ​ການ​ບໍລິຫານ​ຈັດການກັບ​ບັນຫາ​ທາງ​ການ​ເມືອງ ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​.​

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ພວກຄົນຂັບລົດຂົນສົ່ງ ໄປຍັງ ອັຟການິສຖານ ພາກັນລໍຖ້າການເປີດຊາຍແດນຄືນໃໝ່ ລະຫວ່າງປາກິສຖານ ແລະອັຟການິສຖານ ຂ້າງນອກເມືອງ Peshawar, ອາກິສຖານ, 14 ມີນາ, 2017.

ພວກຄົນຂັບລົດຂົນສົ່ງ ໄປຍັງ ອັຟການິສຖານ ພາກັນລໍຖ້າການເປີດຊາຍແດນຄືນໃໝ່ ລະຫວ່າງປາກິສຖານ ແລະອັຟການິສຖານ ຂ້າງນອກເມືອງ Peshawar, ອາກິສຖານ, 14 ມີນາ, 2017.

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