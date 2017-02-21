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ການວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບ ຖະຫລົ່ມ ສານປາກິສຖານ ສັງຫານ 7 ຄົນ

ພວກຕຳຫລວດພາກັນຢືນເຝົ້າຍາມສານ ບ່ອນຖືກໂຈມຕີ ທ່ີເມືອງ Charsadda, Pakistan.

ພວກຕຳຫລວດພາກັນຢືນເຝົ້າຍາມສານ ບ່ອນຖືກໂຈມຕີ ທ່ີເມືອງ Charsadda, Pakistan.

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ການໂຈມ​ຕີສະລະ​ຊີບດ້ວຍ​ອາວຸດ​ປືນ ​ແລະ​ລະ​ເບີດ​ຢູ່​ສານແຫ່ງນຶ່ງທາງ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​
ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ ປາ​ກິ​ສຖານ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ເຈັດ​ຄົນເສຍ​ຊີວິດ
ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ອີກ 30 ຄົນ.

ຕຳຫລວດ ​ແລະ​ບັນດາ​ຜູ້​ເຫັນ​ເຫດການ​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ຜູ້​ຊາຍ​ສາມ​ຄົນ​ນຸ່ງ​ເສື້ອ​ສະລະ​ຊີບຖະຫລົ່ມ​ສານ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ Charsadda ​ແລະໂຍນ​ລູກ​ລະ​ເບີດ​ມື ​ໃນ​ຄວາມພ​ະ
ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ຕຶກດັ່ງກ່າວ​ຂອງ​ສານ.

ຫົວໜ້າຕຳຫລວດ​ປະຈຳ​ເຂດ ທ່ານ Sohail Khalid ກ່າວຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ ພວກ
​ນາຍ​ຍາມ ​ໄດ້​ທ້າ​ທາຍ​ຕໍ່​ສູ້ກັບ​ພວກ​ຄົນ​ຮ້າຍ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ຄົນ​ຮ້າຍ​ສອງ​ຄົນ​ດຶງຄະ​
ນວນລະ​ເບີດ​ເສື້ອ ລະຫວ່າງ​ການ​ໃຊ້​ປືນ​ຍິງ​ກັນ ​ໃນ​ຂະນະຜູ້​ໂຈມ​ຕີ​ຄົນ​ທີ່ສາມ​ຖືກ
​ຍິງຕາ​ຍ.

ທ່ານ Khalid ກ່າວ​ວ່າ “​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ພະຍາຍາມ​ເຂົ້າ​ມາ​ຫາ​ສານ. ທຳ​ອິດ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໂຈມ​
ຕີ​ດ້ວຍ​ລະ​ເບີດ​ມື ​ແລະ​ປືນ​ສັ້ນ. ຕຳຫລວດ​ໄດ້​ຕອບ​ໂຕ້​ປະມານ 15 ຫາ 20 ນາ​ທີ
​ແລະ​ພວກ​ມືລະ​ເບີດ​ສະຫຼະຊີບ​ໄດ້​ກໍແຕກ​ຂຶ້ນ ຫລັງ​ຈາກ​ ​ຕຳຫລວດໂຈມ​ຕີ​ພວກເຂົາ."

ຕຳຫລວດ​ ​ແລະເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໂຮງໝໍ​ກ່າວ​ວ່າ ທະນາຍຄວາມ​ຄົນ​ນຶ່ງ ບັນດາ​ຕຳຫລວດ
​ແລະ​ພວກ​ພົນລະ​ເຮືອນ​ຮ່ວມ​ຢູ່​ໃນບັນດາ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ.

​ໂຄສົກ​ສຳລັບ Jamat-ul Ahrar ທີ່​ໄດ້​ແຕກ​ໜີ​ໄປ​ຈາກ​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ Taliban
Pakistan ​ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາຄວາມຮັບຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ການ​ໂຈມ​ຕີດັ່ງກ່າວ.

​ຄື້ນ​ຟອງ​ໃໝ່​ຂອງການ​ໂຈມ​ຕີ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ກຳລັງ​ຢູ່​ໃນ​ກຳມື​ຂອງ Pakistanand
Jammat-ul Ahmar ຫລື JuA ພ້ອມ​ດ້ວຍ Pakistani Taliban ທີ່​ສຳຄັນ ​ໄດ້​ອ້າງ
ວ່າ​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫລັງ​ຄວາມ​ຮຸນແຮງ​ທັງ​ໝົດນີ້.

ການ​ໂພ່​ໂຕ​ຂຶ້ນ​ມາ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ​ໄດ້​ເຮັດໃຫ້​ຫລາຍ​ກວ່າ 120 ຄົນ
​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ ​ແລະ​ຫລາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນອີກໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ພາຍ​ໃນ​ສອງ​ອາທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

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