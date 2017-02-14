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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ມີ 680 ຄົນ ຖືກຈັບ ໃນຂະນະທີ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ​ບຸກ​ເຂົ້າ​ຄົ້ນ ໃນຫົວເມືອງໃຫຍ່ຕ່າງໆ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະພາສີ ໄດ້ຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ປະຕິບັດງານກວດຄົ້ນທີ່ນະຄອນ Los Angeles, 7 ກຸມພາ, 2017.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະພາສີ ໄດ້ຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ປະຕິບັດງານກວດຄົ້ນທີ່ນະຄອນ Los Angeles, 7 ກຸມພາ, 2017.

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ກະຊວງ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ພາຍ​ໃນ​ສະຫະລັດ ກ່າວ​ວ່າ ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ຄົນ
​ເຂົ້າ​ເມືອງໄດ້​ຈັບ​ກຸມ ຫຼາຍ​ກວ່າ 680 ຄົນ ຫວ່າງ​ມໍ່​ໆມາ​ນີ້ ​ໃນ​ການ​ບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ກວດຄົ້ນ
ທີ່​ໃສ່ພວກ​ຄົນເຂົ້າ​ເມືອງ​ຜິດ​ກົດໝາຍ ຊຶ່ງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ເປັນ​ພວກ​ທີ່​ຄວາມ​ຜິດ​ທັງ​ນັ້ນ.

ທ່ານ John Kelly ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ພາຍ​ໃນ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ 75
​ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ພວກ​ທີ່ຈັບ ​ຈະ​ຖືກ​ເນລະ​ເທດນັ້ນ ​ແມ່ນ​ມີ​ປະຫວັດ​ກະທຳ​ຄວາມ​ຜິດອື່ນໆ
ມາ​ກ່ອນ ​ແລະ​ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ທີ່​ມີ​ຂຶ້ນເປັນ​ປະຈຳ​ຢູ່​ແລ້ວ.

ການ​ບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ກວດ​ຄົ້ນແມ່ນ​ມີ​ຂຶ້ນ​ທີ່​ນະ​ຄອນ Los Angeles, Chicago, Atlanta,
San Antonio ​ແລະ ນະ​ຄອນ New York.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ທ່ານ John Kelly ນັ່ງຟັງປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໃນຂະນະທີ່ປະຊຸມກັນເລື່ອງ ຄວາມເຈາະຂໍ້ມູນໄຊເບີ ໃນຫ້ອງ Roosevelt ຂອງທຳນຽບຂາວ, 31 ມັງກອນ, 2017.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ທ່ານ John Kelly ນັ່ງຟັງປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໃນຂະນະທີ່ປະຊຸມກັນເລື່ອງ ຄວາມເຈາະຂໍ້ມູນໄຊເບີ ໃນຫ້ອງ Roosevelt ຂອງທຳນຽບຂາວ, 31 ມັງກອນ, 2017.

ທ່ານ Kelly ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຄະດີ​ຄວາມ​ຜິດ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ໄດ້​ກໍ່​ຂຶ້ນ ​ໂດຍ​ພວກ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ທີ່​ຜິດ
​ກົດໝາຍ ທີ່​ຮວມທັງ ການ​ຄາດ​ຕະກຳ ​ແລະ​ການ​ຂົ່ມຂືນ​ທາງ​ເພດ​. ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ
ການເພັ່ງ​ເລັງຂອງ​ການ​ບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ກວດຄົ້ນ ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ຕໍ່​ພວກ​ອາ​ຊະ​ຍາກຳ
ທີ່​ເປັນ​ອັນຕະລາຍ​ຮ້າຍ​ແຮງ ​ແຕ່​ກໍໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ແມ່ນ​ຮວມທັງຜູ້​ໃດກໍ​ຕາມ ທີ່​ເຮັດ​ຜິດ​ຕໍ່ກົດໝາຍຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ.

ປະທາ​ນາທີ​ບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ວ່າ​ທ່ານ​
ໄດ້ປະຕິບັດ​ຕາມການ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ ວ່າ​ຈະ​ເນລະ​ເທດ ​ພວກ​ທີ່​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຜິດ​ກົດ
ໝາຍ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ຈະ​ເອົາ​ພວກ​ເຂົາ​ອອກ​ໄປ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ພຽງ​
ແຕ່​ກະທຳ ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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