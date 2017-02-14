ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມຄົນ
ເຂົ້າເມືອງໄດ້ຈັບກຸມ ຫຼາຍກວ່າ 680 ຄົນ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໃນການບຸກເຂົ້າໄປກວດຄົ້ນ
ທີ່ໃສ່ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນພວກທີ່ຄວາມຜິດທັງນັ້ນ.
ທ່ານ John Kelly ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ໄດ້ກ່າວວ່າ 75
ເປີເຊັນ ຂອງພວກທີ່ຈັບ ຈະຖືກເນລະເທດນັ້ນ ແມ່ນມີປະຫວັດກະທຳຄວາມຜິດອື່ນໆ
ມາກ່ອນ ແລະທ່ານກ່າວວ່າ ນີ້ແມ່ນການປະຕິບັດງານທີ່ມີຂຶ້ນເປັນປະຈຳຢູ່ແລ້ວ.
ການບຸກເຂົ້າໄປກວດຄົ້ນແມ່ນມີຂຶ້ນທີ່ນະຄອນ Los Angeles, Chicago, Atlanta,
San Antonio ແລະ ນະຄອນ New York.
ທ່ານ Kelly ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄະດີຄວາມຜິດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນ ໂດຍພວກເຂົ້າເມືອງທີ່ຜິດ
ກົດໝາຍ ທີ່ຮວມທັງ ການຄາດຕະກຳ ແລະການຂົ່ມຂືນທາງເພດ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ
ການເພັ່ງເລັງຂອງການບຸກເຂົ້າໄປກວດຄົ້ນ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ແມ່ນຕໍ່ພວກອາຊະຍາກຳ
ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ ແຕ່ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ແມ່ນຮວມທັງຜູ້ໃດກໍຕາມ ທີ່ເຮັດຜິດຕໍ່ກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ.
ປະທານາທີບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າທ່ານ
ໄດ້ປະຕິບັດຕາມການໂຄສະນາຫາສຽງ ວ່າຈະເນລະເທດ ພວກທີ່ເຂົ້າເມືອງຜິດກົດ
ໝາຍ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນຈະເອົາພວກເຂົາອອກໄປ. ຂ້າພະເຈົ້າພຽງ
ແຕ່ກະທຳ ໃນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວໄວ້.”
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