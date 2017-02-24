ຫົວໜ້າ OSCE ເຕືອນວ່າ ອາດຈະເກີດ ຄວາມຮຸນແຮງ ເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນພາກຕາເວັນອອກ ຢູເຄຣນ

ຫົວໜ້າອົງການວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພແລະການຮ່ວມມືໃນຢູໂຣບຫຼື OSCE ເຕືອນ
ໃນອາທິດນີ້ວ່າ ຖ້າຫາກພັກຝ່າຍ ໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງຢູເຄຣນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການໝັ້ນໝາຍ
ຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ Minsk ແລ້ວ ສະຖານະການ ໃນພາກຕາ
ເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນອາດຈະເພີ້ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນຢ່າງໄວ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຂອງອົງການ OSCE ທ່ານ Lamberto Zannier ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ
ໃນການໃຫ້ສຳພາດວ່າມີຄວາມບໍ່ໄວ້ໃຈລະຫວ່າງກຳລັງຂອງຢູເຄຣນທີ່ພວມທຳການ
ສູ້ລົບ ກັບພວກແບ່ງແຍກດິນແດນທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກຣັດເຊຍໃນພາກຕາເວັນ
ອອກຂອງຢູເຄຣນ ມາໄດ້ເກືອບ 3 ປີແລ້ວ.
ທ່ານ Zannier ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາອາດຈະເຫັນຄວາມຮຸນແຮງຮອບໃໝ່ດັ່ງທີ່ພວກ
ເຮົາໄດ້ເຫັນເມື່ອຕົ້ນເດືອນນີ້. ທັງໝົດແລ້ວພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມເປັນຫວ່ງກ່ຽວກັບ
ສະຖານະການ.”
ເມື່ອຕົ້ນເດືອນກຸມພານີ້ ພົນລະເຮືອນຫຼາຍພັນຄົນ ທີ່ເມືອງ Avdiivka ໃນພາກຕາ
ເວັນອອກຢູເຄຣນ ໄດ້ຖືກປະປ່ອຍບໍ່ໃຫ້ມີນ້ຳໃຊ້ ໄຟຟ້າແລະເຄື່ອງເຮັດອາຍອຸ່ນໃນ
ຂະນະທີ່ອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າສູນອົງສາ ເວລາການສູ້ລົບ ລະເບີດຂຶ້ນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ສະ
ຖານະການດ້ານມະນຸດສະທຳ ທີ່ປະສົບກັບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ແລ້ວນັ້ນຊຸດໂຊມລົງ
ຕື່ມ.
ເພີ້ມຕື່ມໃສ່ຄວາມວິຕົກກັງວົນ ໃນການລະເບີດຂຶ້ນຂອງການສູ້ລົບທີ່ຮຸນແຮງຮອບ
ໃໝ່ ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ເຄີຍມີການຢຸດຍິງໂດຍເຕັມແລະແບບຍືນຍົງເທື່ອ.
ທ່ານ Zannier ກ່າວວ່າ ນອກເໜືອໄປຈາກການຖອນອາວຸດໜັກໄປຈາກເຂດແນວ
ໜ້າຍັງບໍ່ເປັນທີ່ພໍໃຈແລ້ວ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ການຢຸດຍິງ ທີ່ໄດ້ມີການຕົກລົງກັນ ຢູ່
Normandy ໃນນະຄອນ Munich ເມື່ອສອງສາມມື້ຜ່ານມານີ້ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການ
ເຄົາລົບເລີຍ ພວກເຮົາຍັງເຫັນມີການລະເມີດຢຸດຍິງເປັນຈຳນວນຫຼາຍຢູ່.”
ທ່ານກ່າວວ່າ ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການ ມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍຂຶ້ນ ກໍແມ່ນການ
ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຣັດເຊຍເມື່ອໄວໆມານີ້ ໂດຍຮັບຮູ້ໜັງສືເດີນທາງ ແລະ ເອກກະ
ສານເດີນທາງອື່ນໆທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍອຳນາດການປົກຄອງແບ່ງແຍກດິນແດນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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