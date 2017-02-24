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ຫົວໜ້າ OSCE ເຕືອນວ່າ ອາດຈະເກີດ ຄວາມຮຸນແຮງ ເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນພາກຕາເວັນອອກ ຢູເຄຣນ

ທະຫານຢູເຄນ ຍົກສະເກັດລະເບີດ ທີ່ເມືອງ Avdiivka ຂຶ້ນໃຫ້ເບິ່ງ. (31 ມັງກອນ 2017)

ທະຫານຢູເຄນ ຍົກສະເກັດລະເບີດ ທີ່ເມືອງ Avdiivka ຂຶ້ນໃຫ້ເບິ່ງ. (31 ມັງກອນ 2017)

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ຫົວໜ້າ​ອົງການວ່າດ້ວຍ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແລະ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ຢູ​ໂຣບຫຼື OSCE ເຕືອນ
​ໃນ​ອາທິດ​ນີ້ວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ພັກ​ຝ່າຍ ​ໃນ​ບັນຫາ​ຂັດ​ແຍ້​ງຢູ​ເຄຣນ ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ໝັ້ນໝາຍ
​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ ​ເພື່ອ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ Minsk ​ແລ້ວ ສະຖານະ​ການ ​ໃນ​ພາກ​ຕາ
​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ຢູເຄຣນອາດ​ຈະ​ເພີ້ມທະວີ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຂຶ້ນຢ່າງ​ໄວ.

​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່ ຂອງ​ອົງການ OSCE ທ່ານ Lamberto Zannier ກ່າວ​ຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອ​
ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສຳພາດ​ວ່າມີຄວາມ​ບໍ່​ໄວ້​ໃຈ​ລະຫວ່າງ​ກຳລັງ​ຂອງ​ຢູ​ເຄຣນ​ທີ່ພວມ​ທຳ​ການ
​ສູ້​ລົບ ​ກັບ​ພວກ​ແບ່ງ​ແຍກ​ດິນ​ແດນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜຸນ​ຫຼັງ​ຈາກຣັດເຊຍ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ
​ອອກ​ຂອງຢູ​ເຄຣນ ມາ​ໄດ້​ເກືອບ 3 ປີ​ແລ້ວ.

ເລຂາທີ່ການງໃຫຍ່ ອົງການ OSCE Secretary General ທ່ານ Lamberto Zannier

ເລຂາທີ່ການງໃຫຍ່ ອົງການ OSCE Secretary General ທ່ານ Lamberto Zannier

ທ່ານ Zannier ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ເຫັນ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງຮອບ​ໃໝ່ດັ່ງ​ທີ່ພວກ
​ເຮົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ເມື່ອ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ນີ້. ທັງ​ໝົດ​ແລ້ວພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນຫວ່ງກ່ຽວ​ກັບ​
ສະຖານະ​ການ.”

​ເມື່ອ​ຕົ້ນ​ເດືອນກຸມພາ​ນີ້ ພົນລະ​ເຮືອນ​ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ​ ທີ່​ເມືອງ Avdiivka ​ໃນ​ພາກຕາ
​ເວັນ​ອອກ​ຢູເຄຣນ ​ໄດ້​ຖືກ​ປະປ່ອຍ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ນ້ຳ​ໃຊ້ ​ໄຟຟ້າ​ແລະ​ເຄື່ອງ​ເຮັດ​ອາຍອຸ່ນໃນ
​ຂະນະ​ທີ່​ອຸນຫະພູມ​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ສູນ​ອົງສາ ​ເວລາ​ການ​ສູ້​ລົບ ​ລະ​ເບີດ​ຂຶ້ນ ຊຶ່ງເຮັດ​ໃຫ້​ສະ
ຖານະ​ການ​ດ້ານ​ມະນຸດສະທຳ ​ທີ່​ປະສົບ​ກັບ​ບັນຫາ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ຢູ່​ແລ້ວ​ນັ້ນຊຸດ​ໂຊມ​ລົງ
​ຕື່ມ.

​ເພີ້ມຕື່ມ​ໃສ່ຄວາມ​ວິຕົກ​ກັງວົນ​ ໃນ​ການລະ​ເບີດ​ຂຶ້ນຂອງ​ການ​ສູ້​ລົບ​ທີ່​ຮຸນ​ແຮງຮອບ​
ໃໝ່ ຂົງ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນ​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ການຢຸດ​ຍິງ​ໂດຍ​ເຕັມ​ແລະ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​ເທື່ອ.

ທ່ານ Zannier ກ່າວວ່າ ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ການຖອນ​ອາວຸດ​ໜັກໄປ​ຈາກ​ເຂດແນວ
​ໜ້າຍັງ​ບໍ່ເປັນ​ທີ່​ພໍ​ໃຈ​ແລ້ວ ທ່ານກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ການ​ຢຸດ​ຍິງ ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ຕົກລົງ​ກັນ ​ຢູ່​
Normandy ​ໃນນະຄອນ Munich ​ເມື່ອ​ສອງ​ສາມມື້ຜ່ານ​ມານີ້ ​ແມ່ນບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ
​ເຄົາລົບ​ເລີຍ ພວກ​ເຮົາ​ຍັງເຫັນ​ມີ​ການລະ​ເມີດ​ຢຸດ​ຍິງ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫຼາຍຢູ່.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ສິ່ງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ສະຖານະ​ການ ​ມີ​ຄວາມ​ສັບສົນ​ຫຼາຍຂຶ້ນ ກໍ​ແມ່ນ​ການ ​
ເຄື່ອນ​ໄຫວ ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ​ເມື່ອໄວ​ໆ​ມານີ້ ​ໂດຍ​ຮັບ​ຮູ້​ໜັງສື​ເດີ​ນທາງ ​ແລະ ​ເອກ​ກະ
ສານ​ເດີນທາງ​ອື່ນໆ​ທີ່​ອອກ​ໃຫ້​ໂດຍ​ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ​ແບ່ງ​ແຍກ​ດິນ​ແດນ.

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