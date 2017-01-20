ເອກກະສານ ຈຸສຸດທ້າຍ ກ່ຽວກັບ ບິນລາເດັນ ຖືກເປີດເຜີຍ

ມາຈົນຮອດມື້ສຸດທ້າຍ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ອາລກາອີດາ ທ້າວໂອຊາມາ ບິນລາເດັນ ຍັງເພັ່ງເລັງໃສ່ ການໂຈມຕີສະຫະລັດ ປະເທດພັນທະມິດຕາເວັນຕົກ ແລະລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ຖືກເບິ່ງກັນວ່າເປັນຕົວແທນຂອງສະຫະລັດ ແລະລາວກໍບໍ່ໄດ້ຫັນເຫຄວາມສົນໃຈທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວອ່ອນແອລົງ.
ທ້າວ ບິນລາເດັນ ຂຽນຢູ່ໃນຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງ ທີ່ກ່າວເຖິງ “ການທໍລະມານ ຂອງພວກອ້າຍນ້ອງຢູ່ຄຸກກວນຕານາໂມ ແລະອາບູເກຣບ” ໂດຍເວົ້າວ່າ ອາເມຣິກາແມ່ນບໍ່ເຄີຍມີ ຜູ້ຄົນໃນໂລກກຽດຊັງແລະຄຽດແຄ້ນຫລາຍ ດັ່ງທີ່ເປັນຢູ່ໃນເວລານີ້.”
ລາວກ່າວຢູ່ໃນຈົດໝາຍອີກສະບັບນຶ່ງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸວັນທີ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ທ້າວ ຊິກ ມູຮຳເມັດວ່າ “ທຸກໆຄົນຄວນຫຼົງລືມກ່ຽວກັບການບໍ່ເຫັນພ້ອມແລະເພັ່ງເລັງໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລາວເພື່ອກຳຈັດສັດຕູທີ່ໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນ.”
ຈົດໝາຍທັງສອງນີ້ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງເອກກະສານລັບເກືອບ 50 ສະບັບທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍປະຊາຄົມສືບລັບຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີການເຂົ້າ ໃຈຢ່າງທ່ອງແທ້ໃໝ່ ກ່ຽວກັບຄວາມຄິດ ຂອງທ້າວບິນລາເດັນ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ກ່ຽວຫລົບລີ້ຢູ່ເຮືອນຫລັງນຶ່ງໃນເມືອງອາໂບຕາບັດ ປະເທດປາກິສຖານ.
ສິ່ງຂອງຕ່າງໆງວດສຸດທ້າຍທີ່ຢຶດໄດ້ໃນລະຫວ່າງການບຸກເຂົ້າໄປສັງຫານເມື່ອປີ 2011 ຜູ້ບົງການກໍ່ການຮ້າຍຄົນນີ້ ໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ເຫັນຮູບພາບໂດຍເຕັມ ຂອງກຸ່ມອາລກາອີດາທີ່ໄດ້ມາເຖິງທາງແຍກອັນສຳຄັນ ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ພະຍາຍາມທີ່ຈະແຜ່ຂະຫຍາຍ ອິດທິພົນຂອງຕົນ ໃນໄລຍະທຳອິດ ຂອງອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ການລຸກຮືຂຶ້ນ ໃນລະດູບານໃໝ່ຂອງຊາວອາຣັບນັ້ນ.
“ເອກກະສານລັບທີ່ມີການເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ເຫຼົ່ານີ້ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າຍຸດທະສາດຂອງທ້າວບິນລາເດັນ ເພື່ອຫັນປ່ຽນການເມືອງຂອງໂລກ ດ້ວຍການແກ່ຍາວ ບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງ” ນັ້ນແມ່ນຄວາມເຫັນຂອງນັກວິເຄາະຄົນນຶ່ງທີ່ເຮັດວຽກກຽວກັບເອກກະສານນີ້.
ອີງຕາມເອກກະສານແລ້ວ ທ້າວບິນລາເດັນ ມອງເຫັນການລຸກຂຶ້ນໃນລະດູບານໃໝ່ຂອງຊາວອາຣັບນັ້ນວ່າ ເປັນຂັ້ນຕອນການປ່ຽນແປງແລະໄດ້ຂຽນເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ “ກຳນົດວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາໃນການປະຕິວັດຢູ່ໃນໂລກອາຣັບ.”
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ