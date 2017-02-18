ອົງການຈັດຕັ້ງມຸສລິມ ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໄດ້ຈັດ “ວັນມຸສລິມທີ່ລັດ
ຖະສະພາ” ປະຈຳປີຄັ້ງທີ 7 ດ້ວຍການປະຊຸມຕ່າງໆໃນວັນສຸກວານນີ້ ກັບບັນ
ດາສະມາຊິກຂອງສະພາທີ່ໄດ້ເພີ້ມຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມ
ຂອງ ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ທີ່ຈະໂຈະພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຈາກ
ເຈັດປະເທດທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນມຸສລິມ.
ເປົ້າໝາຍຂອງ ປະຊາຄົມ Ahmadiyya Muslim ສະຫະລັດ ກໍແມ່ນເພື່ອສົນ
ທະນາຫາລື ກ່ຽວກັບສິດເສລີພາບ ໃນການນັບຖືສາສະໜາ ສິດທິພົນລະເມືອງ
ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍການເນັ້ນໜັກເປັນພິເສດ ໃນການປະກາດ
ອອກໄປວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊາວມຸສລິມມັກສັນຕິພາບ.
ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດ Massachusetts ທ່ານ Jim
McGovern ກ່າວຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດກັບສຽງອາເມຣິກາວ່າ “ກຸ່ມດັ່ງກ່າວນີ້
ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເພື່ອທັບມ້າງກຳແພງຂອງຄວາມເອົາບໍ່ຫົວຊາ ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບອິສລາມ. ນີ້ເປັນປະຊາຄົມທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະເປັນປະຊາຄົມທີ່ແຂງ
ຂັນ ປະຊາຄົມທີ່ອຸດທິດຕົນເພື່ອສັນຕິພາບ ບໍ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງແລະຄວາມ
ຮັກຫອມ.”
ການປະຊຸູມໄດ້ວາງແຜນໄວ້ລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ນຳປະຊາຄົມຂອງ 75 ກຸ່ມສາ
ຂາ ແລະອາດມີສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຫຼາຍເຖິງ 100 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ. ການປະຊຸມ
ແມ່ນເລີ້ມດ້ວຍການຖະແຫລງ ຕໍ່ໜ້າປ້າຍທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງ ອ່ານວ່າ “ອິສລາມ
ປະຕິເສດຢ່າງສິ້ນເຊີງ ຕໍ່ການກໍ່ການຮ້າຍໃນທຸກຮູບແບບ” ແລະຮວມທັງຄຳ
ເວົ້າທີ່ມາຈາກຄຳພີ Quran ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນນັ້ນ.
ທ່ານ Amjad Khan ກ່າວວ່າ ເປົ້າໝາຍອີກອັນນຶ່ງກໍຄື ເຮັດໃຫ້ອິສລາມເປັນ
ທີ່ແຈ້ງຂາວສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ບໍ່ລຶ້ງເຄີຍກັບການສັ່ງສອນ ສະພາບການທີ່ກໍ່
ໃຫ້ເກີດ ພາບພົດໃນທາງລົບ ຂອງປະຊາຄົມມຸສລິມວ່າ “ກຸ່ມນຶ່ງອີກ” ໂດຍ
ສະເພາະພົວ ພັນກັບພວກກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ຮັບເອົາຄວາມເຊື່ອແບບຫົວຮຸນ
ແຮງຈັດ ນຳພາການໂຈມຕີຢູ່ທົ່ວໂລກ.
ທ່ານ Khan ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ພວກເຮົາຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ສຳນວນ
ໂວຫານຂອງ “ກຸ່ມນຶ່ງອີກ” ກາຍມາເປັນເລື່ອງທີ່ຄອບງໍາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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