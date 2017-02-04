ການຈົດຊື່ ເພື່ອປະກັນ ສຸຂະພາບ ລາຄາຖືກ ຫຼຸດຈາກປີກາຍ ແຕ່ກໍສູງກວ່າ ທີ່ຄາດໄວ້

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານກາງກ່າວວ່າ ມີຫລາຍກວ່າ 9 ລ້ານ 2 ແສນຄົນ ໄດ້ຈົດຊື່ເຂົ້າຮັບປະກັນໄພສຸຂະພາບຜ່ານທາງກົດໝາຍປະກັນໄພສຸຂະພາບລາຄາຖືກ ໃນລະຫວ່າງລະດູເປີດການຮັບສະໝັກ ແຕ່ເດືອນພະຈິກ ຫາເດືອນມັງກອນ ທັງໆທີ່ ພັກຣີພັບບລີກັນໄດ້ດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຈະຍົກເລີກ ໂຄງການປະກັນໄພດັ່ງກ່າວ ແລະຕັ້ງລະ ບົບຮັກສາສຸຂະພາບແນວອື່ນແທນ.
ຈຳນວນຜູ້ສະໝັກທັງໝົດໄດ້ຫລຸດລົງ 5 ແສນຄົນ ຈາກການສະໝັກໃນໄລຍະດຽວກັນ ຂອງປີກາຍນີ້. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຄວາມວຸ້ນວາຍກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງໂຄງການທີ່ຮູ້ ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຊື່ Obamacare ນັ້ນ ຈຳນວນທີ່ຫຼຸດລົງ ແມ່ນໜ້ອຍກວ່າທີ່ໄດ້ທຳນາຍໄວ້.
ຈາກຈຳນວນຜູ້ສະໝັກ 9 ລ້ານ 2 ແສນຄົນໃນປີນີ້ ປະມານ 3 ລ້ານຄົນແມ່ນ ຜູ້ສະໝັກໃໝ່ ໃນຂະນະສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ເປັນຜູ້ສະໝັກເພື່ອຮັບການປິ່ນປົວມາແຕ່ປີກາຍນີ້ ອີງຕາມ ໂຕເລກຂອງລັດຖະບານ.
ການເປີດຮັບສະໝັກນີ້ ແມ່ນເບິ່ງກັນວ່າເປັນການທົດສອບກ່ຽວກັບຄວາມນິຍົມໃນໂຄງ ການຮັກສາສຸຂະພາບ ຂອງລັດຖະບານກາງດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ມີການສະເໜີ ໃຫ້ຜູ້ຄົນຈົດ ທະບຽນຢູ່ໃນ 39 ລັດ. ສ່ວນບັນດາລັດທີ່ເຫລືອນັ້ນ ມີລະບົບແລກປ່ຽນການຮັກສາສຸຂະ ພາບຂອງຕົນເອງ.
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