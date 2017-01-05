ການທີ່ສົງໄສວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງສະຫະລັດ ໃນປີ 2016 ຈະເປັນຫົວຂໍ້ ໃນການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ 2 ຄັ້ງ ຕໍ່ສະພາສູງສະຫະລັດ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ພ້ອມດຽວກັນກັບການລາຍງານຕໍ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ.
ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ປະຊາຄົມສືບລັບ ທົບທວນຄືນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຕ່າງປະເທດອາດແຊກແຊງ ເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງ ຢ້ອນຄືນໄປເຖິງການເລືອກຕັ້ງ ໃນປີ 2008 ທີ່ນຳ ພາໃຫ້ທ່ານເຂົ້າສູ່ທຳນຽບຂາວ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ຢືນຢັນກັບ VOA ທີ່ວ່າ ທ່ານໂອບາມາ ຈະໄດ້ຮັບຟັງຜົນການສະຫຼຸບໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ແລະປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump ກໍຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານແບບດຽວກັນ ໃນວັນສຸກມື້ອື່ນນີ້.
ອົງການສືບລັບຊີໄອເອ ແລະອົງການສັນຕິບານກາງ ຫລື FBI ຂອງລັດຖະບານກາງ ສະຫະລັດ ຕ່າງກໍໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ລັດຖະບານຣັດເຊຍແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໂຈມຕີເຈາະ
ຂໍ້ມູນ ໃນປີ 2016 ແລະການຕັ້ງໃຈເປີດເຜີຍເອກກະສານຕ່າງໆ ທາງ WikilLeaks
ທີ່ລົບກວນການເລືອກຕັ້ງ.
ຄະນະກຳມະການກອງທັບຂອງສະພາສູງສະຫະລັດ ແມ່ນຈະໄດ້ຟັງຄຳໃຫ້ການຈາກ
ຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດ ທ່ານ James Clapper ຜູ້ອຳນວຍການອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ພົນເຮືອເອກ Michael Rogers ແລະທ່ານ Marcel Lettre ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຮັບຜິດຊອບໃນເລື້ອງສືບລັບ.
ໃນວັນພຸດວານນີ້ ປະທານຄະນະກຳມະການ ທ່ານ John McCain ໄດ້ເອີ້ນການແຊກແຊງ ຂອງຣັດເຊຍ ນີ້ວ່າ “ເປັນການກະທຳເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດສົງຄາມ.”
ທ່ານ John McCain ກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກທ່ານພະຍາຍາມທີ່ຈະທຳລາຍ ພື້ນຖານຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ແລ້ວນັ້ນ ທ່ານເປັນຜູ້ທີ່ທຳລາຍປະເທດນີ້, ທ່ານ McCain
ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວທີ່ຕຶກລັດຖະສະພາວ່າ ແລະອີກດ້ານນຶ່ງນັ້ນ ກໍແມ່ນການເອົາບາດກ້າວຫຼາຍໆແບບຂອງສົງຄາມ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ນັ້ນແມ່ນການໂຈມຕີດ້ວຍ
ລະເບີດປະລະມານູ. ຂ້າພະເຈົ້າພຽງເວົ້າວ່າ ຖ້າຫາກທ່ານພະຍາ ຍາມທີ່ຈະທຳລາຍ ພື້ນຖານຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕຂອງປະເທດນັ້ນໆແລ້ວ ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາກະທຳ ແລະນັ້ນລະ ມັນເປັນການເອົາບາດກ້າວໄປເພື່ອກໍ່ໃຫ້ ເກີດສົງຄາມ.
ການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການແບບປິດລັບ ຂອງຄະນະກຳມະການສາຍພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດ ຈະເນັ້ນໜັກໃສ່ເລື້ອງ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ຮັບຜິດຊອບເລື້ອງຄວາມໝັ້ນ
ຄົງທາງໄຊເບີ ໂດຍທ່ານ Danny Toler ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງ Victoria Nuland ແລະທ່ານ Gentry Smith.
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ