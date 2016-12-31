ທ່ານທຣຳ ຍົກຍ້ອງ ການຕັດສິນໃຈ ຂອງ ທ່ານປູຕິນ ທີ່ບໍ່ຕອບໂຕ້ຄືນ ຕໍ່ການລົງໂທດ

ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ຍ້ອງຍໍ ປະທານາທິບໍດີ
ຣັດເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ທີ່ບໍ່ໄດ້ຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການລົງໂທດ ໃນວັນພະຫັດ ທີ່
ຜ່ານມາໂດຍ ປະທານາທິບໍດີ Barack Obama.
ການລົງໂທດນັ້ນ ແມ່ນສຳລັບການແຊກແຊງ ໂດຍບັນດາອົງການສືບລັບຣັດເຊຍ
ຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ຂອງສະຫະລັດ ໃນເດືອນພະຈິກ ທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ Trump ໄດ້ຂຽນລົງຜ່ານທາງ Tweeter ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ເປັນການ
ເໜັງຕີງໃຫ້ລ້າຊ້າ ອັນຍິງໃຫຍ່ ຂ້າພະເຈົ້າ ຮູ້ຢູ່ສະເໝີວ່າ ທ່ານ Putin ເປັນຄົນຜູ້ທີ່ສະຫລາດຫລາຍ.”
ທ່ານ Putin ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການ ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໂດຍວັງ Krmlin ວ່າ "ພວກເຮົາ
ຈະບໍ່ສ້າງບັນຫາໃຫ້ແກ່ບັນດານັກການທູດສະຫະລັດ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ໄລ່ໃຜອອກ
ຈາກປະເທດ. ໃນຂະນະທີ່ດຳເນີນການປະຕິບັດການທູດສາກົນ ຣັດເຊຍມີເຫດຜົນທີ່ຈະຕອບໂຕ້ໃນທາງດີ.”
ຖະແຫລງການ ກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາມີສິດທີ່ຈະຕອບໂຕ້ ພວກ
ເຮົາຈະບໍ່ຊອກຫາເອົາການທູດແບບບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແຕ່ຈະວາງແຜນເອົາບາດກ້າວ ຂອງພວກເຮົາໄປໜ້າ ເພື່ອຟື້ນຟູຄວາມສຳພັນ ຣັດເຊຍ-ສະຫະລັດ ຄືນ
ໃໝ່ ທີ່ອີງຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານທ່ານ Trump.”
ທ່ານ Ariel Cohen ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຈາກສະພາ Atlantic ກ່າວວ່າ ທ່ານ Trump
ສົມຄວນທີ່ຈະລະມັດລະວັງ ກ່ຽວກັບຄວາມໃຈເຢັນຂອງ ທ່ານ Putin.
ທ່ານ Hey Donald ກ່າວວ່າ “ບໍ່ຕ້ອງເວົ້າຫຍັງຫລາຍແກ່ທ່ານ Trump ຂ້າພະເຈົ້າ
ຢູ່ທີ່ນີ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມສຳພັນກັບທ່ານ. ມາທີ່ນີ້ ແລະເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃໝ່
ແລະ ແຕກຕ່າງ. ມັນຈະໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ? ໂດຍຊີ້ໃສ່ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ
George W. Bush ແລະປະທານາທິບໍດີ Obama ທີ່ໄດ້ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມ ສຳພັນ ກັບ ທ່ານ Putin ແຕ່ໄດ້ລົ້ມແຫລວ.”
ຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນລົງທາງ ທະວີດເຕີ
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