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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານທຣຳ ຍົກຍ້ອງ ການຕັດສິນໃຈ ຂອງ ທ່ານປູຕິນ ທີ່ບໍ່ຕອບໂຕ້ຄືນ ຕໍ່ການລົງໂທດ

ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump ຍົກນິ້ວໂປ້ຂຶ້ນໃຫ້ ຫຼັງຈາກທີ່ກ່າວຖະແຫລງຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ທີ່ເຮືອນພັກ Mar-a-Lago, ໃນເມືອງ Palm Beach ລັດ Florida, ວັນທີ 28 ທັນວາ 2016.

ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump ຍົກນິ້ວໂປ້ຂຶ້ນໃຫ້ ຫຼັງຈາກທີ່ກ່າວຖະແຫລງຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ທີ່ເຮືອນພັກ Mar-a-Lago, ໃນເມືອງ Palm Beach ລັດ Florida, ວັນທີ 28 ທັນວາ 2016.

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ປະທາ​ນາ​ທິບໍດີ ທີ່​ຖືກ​ເລືອກ​ໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump ​ໄດ້​ຍ້ອງຍໍ ປະທານາທິບໍດີ
ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ທີ່​ບໍ່​ໄດ້ຕອບ​ໂຕ້ ​ຕໍ່ການ​ລົງ​ໂທດ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ ທີ່​
ຜ່ານ​ມາ​ໂດຍ ປະທານາທິບໍດີ Barack Obama.

ສະຖານທີ່ຂອງຣັດເຊຍ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ປິດ ແລະ ໃຫ້ຍົກຍ້າຍອອກ, ແມ່ນເຫັນໄດ້ ຢູ່ທີ່ຄຸ້ມ Upper Brookville ຂອງເມືອງ Long Island, ລັດ New York, ວັນທີ 30 ທັນວາ 2016.

ສະຖານທີ່ຂອງຣັດເຊຍ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ປິດ ແລະ ໃຫ້ຍົກຍ້າຍອອກ, ແມ່ນເຫັນໄດ້ ຢູ່ທີ່ຄຸ້ມ Upper Brookville ຂອງເມືອງ Long Island, ລັດ New York, ວັນທີ 30 ທັນວາ 2016.

ການ​ລົງ​ໂທດ​ນັ້ນ ແມ່ນສຳລັບການ​ແຊກ​ແຊງ ​ໂດຍບັນດາ​ອົງການ​ສືບ​ລັບ​ຣັດ​ເຊຍ
ຕໍ່ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຂອງ​ສະຫະລັດ ໃນເດືອນພະຈິກ ທີ່ຜ່ານມາ.

ທ່ານ Trump ​ໄດ້ຂຽນລົງຜ່ານທາງ Tweeter ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້​ວ່າ “​ເປັນ​ການ​
ເໜັງ​ຕີງ​ໃຫ້ລ້າ​ຊ້າ​ ອັນ​ຍິງ​ໃຫຍ່ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ​ຮູ້​ຢູ່​ສະ​ເໝີ​ວ່າ​ ທ່ານ Putin ​ເປັນ​ຄົນ​ຜູ້ທີ່ສະຫລາດຫລາຍ.”

ທ່ານ Putin ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫລ​ງການ ​ທີ່​ໄດ້ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​ວັງ Krmlin ວ່າ "ພວກ​ເຮົາ​
ຈະ​ບໍ່​ສ້າງ​ບັນຫາ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນດາ​ນັກ​ການ​ທູດສະຫະລັດ. ພວກ​ເຮົາຈະ​ບໍ່​ໄລ່​ໃຜ​ອອກ​
ຈາກ​ປ​ະ​ເທດ. ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ການ​ປະຕິບັດ​ການ​ທູດ​ສາກົນ ຣັດ​ເຊຍ​ມີ​ເຫດຜົນ​ທີ່ຈະ​ຕອບ​ໂຕ້​ໃນ​ທາງ​ດີ.

ພາບທິວທັດທົ່ວໄປ ຂອງສະຖານທູດ ສະຫະລັດ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງມົສກູ ຂອງຣັດເຊຍ, ວັນທີ 30 ທັນວາ 2016.

ພາບທິວທັດທົ່ວໄປ ຂອງສະຖານທູດ ສະຫະລັດ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງມົສກູ ຂອງຣັດເຊຍ, ວັນທີ 30 ທັນວາ 2016.


ຖະ​ແຫລ​ງການ ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກ​ວ່າ "ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ສິດ​ທີ່​ຈະ​ຕອບ​ໂຕ້ ພວກ
​ເຮົາຈະ​ບໍ່​ຊອກ​ຫາ​ເອົາ​ການ​ທູດແບບ​ບໍ່​ມີຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ​ແຕ່​ຈະ​ວາງ​ແຜນ​ເອົາ​ບາດກ້າວ ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄປ​ໜ້າ ​ເພື່ອ​ຟື້ນ​ຟູຄວາ​ມສຳພັນ ຣັດ​ເຊຍ-ສະຫະລັດ ຄືນ​
ໃໝ່ ທີ່​ອີງ​ຕາມນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ທ່ານ Trump.”

ທ່ານ Ariel Cohen ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາວຸ​ໂສ ​ຈາກ​ສະພາ Atlantic ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ Trump
ສົມ​ຄວນ​ທີ່​ຈະ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມໃຈ​ເຢັນ​ຂອ​ງ ທ່ານ Putin.

ທ່ານ Hey Donald ກ່າວ​ວ່າ “ບໍ່​ຕ້ອງ​ເວົ້າ​ຫຍັງ​ຫລາຍ​ແກ່​ທ່ານ Trump ຂ້າພ​ະ​ເຈົ້າ​
ຢູ່​ທີ່​ນີ້ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສຳພັນ​ກັບ​ທ່ານ. ມາ​ທີ່​ນີ້ ​ແລະ​ເຮັດ​ບາງ​ສິ່ງ​ບາງ​ຢ່າງໃໝ່ ​
ແລະ​ ແຕກ​ຕ່າງ. ມັນ​ຈະ​ໃຊ້​ເວລາ​ດົນ​ປານ​ໃດ? ​ໂດຍ​ຊີ້​ໃສ່ ອະດີດ​ປະທານາທິບໍດີ
George W. Bush ​ແລະ​ປະທານາທິບໍດີ Obama ທີ່​ໄດ້​ພະຍາຍາມ​ສ້າງຄວາມ ສຳພັນ ກັບ ທ່ານ Putin ​ແຕ່​ໄດ້​ລົ້ມ​ແຫລວ​.”

ຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນລົງທາງ ທະວີດເຕີ

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Trump Praises Russian President for Ruling Out Tit-for-Tat Sanctions
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