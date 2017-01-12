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ສະພາສູງ ເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງທຳອິດ ເພື່ອຍົກເລີກ ປະກັນສຸຂະພາບ Obamacare

ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍສະພາສູງຈາກລັດ Kentucky ທ່ານ Mitch McConnell ກ່າວຄຳປາໄສໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນ ວໍຊິງຕັນ. 9 ພະຈິກ, 2016.

ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍສະພາສູງຈາກລັດ Kentucky ທ່ານ Mitch McConnell ກ່າວຄຳປາໄສໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນ ວໍຊິງຕັນ. 9 ພະຈິກ, 2016.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະພາສູງ ສະຫະລັດ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ ພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ດຳເນີນບາດກ້າວທຳອິດ ​ເພື່ອ ຍົກເລີກໂຄງການປະກັນ​ໄພສຸຂະພາບຂອງປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ.

ບັນດາສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ຖື​ເອົາການຍົກເລີກກົດໝາຍປະກັນ​ໄພສຸຂະພາບ ລາຄາຖືກ, ເຊິ່ງຮູ້ກັນ​ໃນ​ຊື່ Obamacare ນັ້ນ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາບູລິມະສິດສຳຄັນສຸດ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເມື່ອປະທານາທິ ບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ທ່ານ Donald Trump ເຂົ້າດຳ ລົງຕຳແໜ່ງ.

ໂດຍຄະແນນສຽງ 51 ຕໍ່ 48, ເຊິ່ງສະພາສູງໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ໃນ ຕອນເຊົ້າຂອງວັນ ພະຫັດມື້ນີ້ ເພື່ອຮອງຮັບ​ເອົາກົດລະບຽບທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຮ່າງ​ກົດໝາຍຍົກເລີກສາມາດ ດຳເນີນຕໍ່ໄປດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ​ແບບ​ທຳ​ມະ​ດາ ແລະຈະບໍ່ຖືກຂັດຂວາງໂດຍ ບັນດາສະມາຊິກພັກ ເດໂມແຄຣັດ. ພັກຣີພັບບລີກັນ ຄວບຄຸມ 52 ບ່ອນນັ່ງຂອງ​ຈຳນວນ ທັງໝົດ 100 ບ່ອນໃນສະພາສູງ.

ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສະພາສູງ ທ່ານ Mitch McConnell ໄດ້ ກ່າວວ່າ “ສະພາສູງ ໄດ້ເອົາບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໄປ​ສູ່ການຍົກເລີກແລະ ຮັບຮອງເອົາ​ກົດໝາຍ​ໃໝ່​ແທນ Obamacare ໂດຍຮັບ​ຜ່ານ​ຮ່າງ​ກົດ ໝາຍທີ່ສະໜອງ​ເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອຍົກເລີກ ກົດໝາຍທີ່ລົ້ມແຫຼວນີ້ໃຫ້ໄດ້ແທ້ໆ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກ້າວໜ້າຕໍ່ໄປ ດ້ວຍນະໂຍ ບາຍປະກັນ​ໄພສຸຂະພາບ ທີ່ມີຄວາມສະຫຼຽວສະຫຼາດກວ່າ​.”

ຢູ່​ທີ່ສະພາຕໍ່າ, ເຊິ່ງພັກຣີພັບບລີກັນ ກໍກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍນັ້ນ, ແມ່ນຄາດວ່າ ຈະລົງຄະ ແນນສຽງ ກ່ຽວກັບຮ່າງ​ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໃນສັບ ປະດານີ້. ບັນດາຜູ້ນຳພັກຣີພັບບລີກັນ ວາງແຜນທີ່ຈະສຳ​ເລັດຮ່າງກົດໝາຍຍົກເລີກຢ່າງແທ້ຈິງ​ພາຍໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນນີ້.

ຄຳຖາມໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນກໍແມ່ນວ່າ ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າຍົກເລີກ ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້​ໄປ​ແລ້ວ. ປະຈຸບັນນີ້, ພັກຣີພັບບລີກັນຍັງບໍ່ມີແຜນການທີ່ສອດຄ່ອງ ກັນກ່ຽວກັບວິທີການທົດແທນກົດໝາຍປະກັນ​ໄພສຸຂະພາບນີ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ອາເມ ຣິກັນ ເຖິງ 20 ລ້ານ ຄົນໄດ້ຮັບປະກັນ​ໄພສຸຂະພາບ ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ໄດ້ມີ.

ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ທ່ານຢາກໃຫ້ຄວາມພະຍາ ຍາມ​ເພື່ອຍົກເລີກ ແລະ ການສັບປ່ຽນ ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາດຽວກັນ.


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