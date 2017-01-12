ສະພາສູງ ເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງທຳອິດ ເພື່ອຍົກເລີກ ປະກັນສຸຂະພາບ Obamacare

ສະພາສູງ ສະຫະລັດ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ ພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ດຳເນີນບາດກ້າວທຳອິດ ເພື່ອ ຍົກເລີກໂຄງການປະກັນໄພສຸຂະພາບຂອງປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ.
ບັນດາສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ຖືເອົາການຍົກເລີກກົດໝາຍປະກັນໄພສຸຂະພາບ ລາຄາຖືກ, ເຊິ່ງຮູ້ກັນໃນຊື່ Obamacare ນັ້ນ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາບູລິມະສິດສຳຄັນສຸດ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເມື່ອປະທານາທິ ບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ທ່ານ Donald Trump ເຂົ້າດຳ ລົງຕຳແໜ່ງ.
ໂດຍຄະແນນສຽງ 51 ຕໍ່ 48, ເຊິ່ງສະພາສູງໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ໃນ ຕອນເຊົ້າຂອງວັນ ພະຫັດມື້ນີ້ ເພື່ອຮອງຮັບເອົາກົດລະບຽບທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍຍົກເລີກສາມາດ ດຳເນີນຕໍ່ໄປດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍແບບທຳມະດາ ແລະຈະບໍ່ຖືກຂັດຂວາງໂດຍ ບັນດາສະມາຊິກພັກ ເດໂມແຄຣັດ. ພັກຣີພັບບລີກັນ ຄວບຄຸມ 52 ບ່ອນນັ່ງຂອງຈຳນວນ ທັງໝົດ 100 ບ່ອນໃນສະພາສູງ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສະພາສູງ ທ່ານ Mitch McConnell ໄດ້ ກ່າວວ່າ “ສະພາສູງ ໄດ້ເອົາບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໄປສູ່ການຍົກເລີກແລະ ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍໃໝ່ແທນ Obamacare ໂດຍຮັບຜ່ານຮ່າງກົດ ໝາຍທີ່ສະໜອງເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອຍົກເລີກ ກົດໝາຍທີ່ລົ້ມແຫຼວນີ້ໃຫ້ໄດ້ແທ້ໆ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກ້າວໜ້າຕໍ່ໄປ ດ້ວຍນະໂຍ ບາຍປະກັນໄພສຸຂະພາບ ທີ່ມີຄວາມສະຫຼຽວສະຫຼາດກວ່າ.”
ຢູ່ທີ່ສະພາຕໍ່າ, ເຊິ່ງພັກຣີພັບບລີກັນ ກໍກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍນັ້ນ, ແມ່ນຄາດວ່າ ຈະລົງຄະ ແນນສຽງ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໃນສັບ ປະດານີ້. ບັນດາຜູ້ນຳພັກຣີພັບບລີກັນ ວາງແຜນທີ່ຈະສຳເລັດຮ່າງກົດໝາຍຍົກເລີກຢ່າງແທ້ຈິງພາຍໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນນີ້.
ຄຳຖາມໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນກໍແມ່ນວ່າ ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າຍົກເລີກ ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ໄປແລ້ວ. ປະຈຸບັນນີ້, ພັກຣີພັບບລີກັນຍັງບໍ່ມີແຜນການທີ່ສອດຄ່ອງ ກັນກ່ຽວກັບວິທີການທົດແທນກົດໝາຍປະກັນໄພສຸຂະພາບນີ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ອາເມ ຣິກັນ ເຖິງ 20 ລ້ານ ຄົນໄດ້ຮັບປະກັນໄພສຸຂະພາບ ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ໄດ້ມີ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ທ່ານຢາກໃຫ້ຄວາມພະຍາ ຍາມເພື່ອຍົກເລີກ ແລະ ການສັບປ່ຽນ ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາດຽວກັນ.
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ