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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ໂອບາມາ ຫຼຸດຜ່ອນໂທດ ຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໃຫ້ແກ່ ນັກໂທດຍິງ 330 ຄົນ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ

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ໃນ​ມື້ສຸດ​ທ້າຍ ​ໃນ​ການເປັນ​ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ​ບາຣັກ ​ໂອ​ບາ​ມາ ​ໄດ້​ຫຼຸດຜ່ອນໂທດ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ນັກ​ໂທດ​ແມ່ຍິງ 33​0 ຄົນ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ດ້ານ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ ​ເຮັດໃຫ້​ຈຳນວນ​ພວກ​ນັກ​ໂທດ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ ​ການ​ຫລຸດຜ່ອນ​ໂທດ​ທັງ​ໝົດ ​ເພີ້ມຂຶ້ນ​ເປັນ 1,715 ຄົນ.

ນັ້ນ​ແມ່ນ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ​ໂອ​ບາ​ມາ ​ໄດ້ຫລຸດຜ່ອນ​ໂທດ ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ນັກ​ໂທດ ຫຼາຍ​ກວ່າ​ປະທານາທິບໍດີ 12 ຄົນ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຮວມກັນ. ຫຼາຍກວ່າ 500 ຄົນ​ຂອງ​ຈຳ ນວນ​ດັ່ງກ່າວແມ່ນ​ຖືກ​ໂທດ​ຈຳ​ຄຸກ​ຕະຫຼອດຊີວິດ.

ທ່ານ Neil Eggleston ທີ່​ປຶກສາ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດໝາຍ ​ປະຈຳ​ທຳນຽບຂາວ​ຂອງ ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ ກ່າວຢູ່​ຫ້ອງການ​ຂອງ​ທ່ານ ທີ່​ປີກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ​ຂອງ​ທຳນຽບຂາວ​ວ່າ “ທ່ານ​ຕ້ອງການ​ຢາກ​ເຮັດ​ໃນ​ສິ່ງ​ນີ້. ທ່ານ​ຕ້ອງການ​ຢາກ​ໃຫ້​ໂອກາດ​ດັ່ງກ່າວເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ຊ່ອຍ​ບັນ​ເທົາພວກ​ນັກ​ໂທດ​ຫຼາຍ​ເທົ່າ​ທີ່​ຈະຫຼາຍ​ໄດ້. ທ່ານ​ໄດ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ບໍ່​ຍຸຕິ​ທຳ​ໃນ​ການ​ຕັດສິນ​ໂທດ ທີ່ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຫລາຍໆ​ສະຖານະ​ການ​ແລະ ທ່ານ​ກໍ​ມີ​ທັດສະນະ​ຄວາມ​ເຫັນ​ຢ່າງ​ແຂງ​ຂັນ​ວ່າ ຜູ້​ຄົນ​ຄວ​ນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ໂອກາດ​ຄັ້ງທີສອງ.”

ສຳລັບ​ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ​ແລ້ວ ນີ້​ແມ່ນ​ໂອກາດ​ອັນ​ສຸດ​ທ້າຍ​ທີ່​ທ່ານ​ມີ​ແຜນການ​ນຳ​ໃຊ້​ອຳນາດ​ປະທານາທິບໍດີໃນ​ວິທີ​ທາງ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຫຼາຍໆ​ຢ່າງ. ​ໃນ​ຕອນ​ທ່ຽງ​ຂອງ​ວັນສຸກ​ມື້ນີ້ ຢູ່​ທີ່​ຕຶກ​ລັດ ຖະສະພາ ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ ກໍ​ຈະ​ຢືນ​ຢູ່​ກັບ​ປະທານາທິບໍດີ​ ທີ່​ໄດ້ຮັບ​ເລືອກ​ໃໝ່ ທ່ານດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຜູ້​ສືບ​ທອດ​ອຳນາດ ​ຕໍ່​ຈາກ​ທ່ານ ​ສາບານ​ໂຕ​ເຂົ້່າຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ ​ແລະ​ບົດ​ຕອນ​ປະຫວັດສາດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ​ ຈົບ​ສິ້ນລົງ.

​ເພື່ອ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຜ່ອນຜັນ​ໂທດພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ ຂອງ​ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມານີ້ພວກ​ນັກ​ໂທດ ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ຜູ້​ປະພຶດ​ຕົນ​ດີ​ຢູ່​ໃນ​ຄຸກ ​ແລະ​ຮັບໃຊ້​ໂທດ​ມາ​ແລ້ວ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 10 ປີ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າບາງ​ຄົນ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍົກ​ເວັ້ນຈາກ​ເງື່ອນ​ໄຂໃນການ​ຮັບ​ໃຊ້​ໂທດມາ​ແລ້ວ 10 ປີ. ນອກ​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າຍັງ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ພິຈາລະນາ​ວ່າ ​ເປັນ​ຜູ້​ກະທຳ​ຄວາມ​ຜິດ​ທີ່​ບໍ່​ຮຸນ​ແຮງ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ຂໍ້​ຫາ​ລະ​ເມີດ ​ໃນ​ເລື່ອງ​ອາວຸດ ທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ຄະດີ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ທ່ານ​ໂອບາ​ມາ​ໄດ້​ທົບ​ທວນ​ເບິ່ງ​ຄະດີຂອງ​ພວກ​ນັກ​ໂທດ​ທຸກໆ​ຄົນ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ທ່ານເອງ.

ການ​ປ່ອຍ​ໂຕ​ກ່ອນ​ກຳນົດ​ແມ່ນ​ພາກສ່ວນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ​ ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ທ່ານ​ເຫັນ​ວ່າ ​ເປັນ​ການ​ຕັດສິນ​ໂທດ​ໃນ​ຖານ​ບັງຄັບ​ຂັ້ນຕ່ຳ​ສຸດ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ດົນ​ເກີນ​ໄປ.

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