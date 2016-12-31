ປ. ໂອບາມາ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກພັກ ເດໂມແຄຣັດ ຫາທາງຮັກສາໄວ້ ໂອບາມາແຄລ

ປະທານາທິບໍດີ Barack Obama ຈະພົບປະກັບບັນດາສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ
ຢູ່ສະພາໃນວັນພຸດອາທິດໜ້ານີ້ ເພື່ອສົນທະນາສ່ອງທາງປ້ອງກັນກົດໝາຍປະກັນໄພສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ອັນທີ່ພັກຣີພັບບລິກັນໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະລົບລ້າງ.
ປະທານາທິບໍດີ ແລະບັນດາສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ຫວັງວ່າຈະວາງຍຸດທະສາດ
ໃຫ້ລ້າຊ້າແກ່ພັກຣີພັບບລິກັນ ທີ່ຄວບຄຸມສະພາຕໍ່າ ແລະສະພາສູງ ຈາກ ການລົບລ້າງ ສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງກົດໝາຍປະກັນໄພ ສຸຂະພາບ ທີ່ຈ່າຍໄດ້ ປາດສະຈາກການສັບປ່ຽນແຜນໃໝ່.
ສະພາຕໍ່າພັກຣີພັບບລິກັນ ຢູ່ລັດຖະສະພາ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຫລາຍຄັ້ງເພື່ອ ລົບລ້າງ
ທັງໝົດ ຫລືພາກສ່ວນກົດໝາຍ ທີ່ບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາຈາກສະພາສູງ.
ໃນຂະນະທີ່ ການໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ປະກາດທີຈະສຸກຍູ້ໃຫ້ລົບລ້າງກົດໝາຍ ແລະພັກຣີພັບບລິກັນໄດ້ເນັ້ນໜັກ ວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍທຳອິດໃນປີ 2017 ຈະແມ່ນການລົງຄະແນນສຽງ ຢູ່ໃນສະພາ ເພື່ອເລີ້ມຕົ້ນ ການທັບມ້າງກົດໝາຍ ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ທີ່ບໍລິການຄຸ້ມກັນ ແກ່ຊາວ
ອາເມຣິກັນ ຫລາຍລ້ານຄົນ.
ພັກຣີພັບບລິກັນມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະລົບລ້າງພາກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງກົດໝາຍ ແຕ່ໄດ້
ລ້າຊ້າການລົບລ້າງ ຈົນກວ່າວ່າ ເຂົາເຈົ້າສາມາດຈັດຕັ້ງແຜນປະກັນໄພທົດແທນ ສຸຂະພາບໃໝ່.
ພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຕຶ່ນຕົກໃຈຂອງການເສບຍໄຊໃນເດືອນພະຈິກ ຈາກການສະ
ໝັກເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ຂອງທ່ານາງ Hillary Clinton ແລະບັດນີ້ໄດ້ພະຍາ
ຍາມຈັດຕັ້ງປະເຊີນໜ້າໂຈມຕີເພື່ອປ້ອງກັນຮັກສາກົດໝາຍ.
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