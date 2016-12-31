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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ໂອບາມາ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກພັກ ເດໂມແຄຣັດ ຫາທາງຮັກສາໄວ້ ໂອບາມາແຄລ

ໜ້າຫລັກຂອງເວັບໄຊ HealthCare.gov ປີ 2017 ແມ່ນສາມາດເຫັນໄດ້ ໃນຈໍຄອມພິດເຕີ້ laptop ຢູ່ທີ່ນະຄອນ ວໍຊິງຕັນ.

ໜ້າຫລັກຂອງເວັບໄຊ HealthCare.gov ປີ 2017 ແມ່ນສາມາດເຫັນໄດ້ ໃນຈໍຄອມພິດເຕີ້ laptop ຢູ່ທີ່ນະຄອນ ວໍຊິງຕັນ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະທານາທິບໍດີ Barack Obama ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ
ຢູ່​ສະພາ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ອາທິດ​ໜ້າ​ນີ້ ​ເພື່ອ​ສົນທະ​ນາ​ສ່ອງ​ທາງ​ປ້ອງ​ກັນ​ກົດໝາຍ​ປະກັນ​ໄພ​ສຸຂະພາບ​ຂອງ​ທ່ານ ອັນ​ທີ່​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ​ໄດ້​ຂົ່ມຂູ່​ທີ່​ຈະ​ລົບ​ລ້າງ.

ປະທານາທິບໍ​ດີ ​ແລະ​ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ຫວັງ​ວ່າ​ຈະວາງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ
​ໃຫ້​ລ້າ​ຊ້າ​ແກ່​ພັກ​ຣີພັບ​ບລິ​ກັນ ທີ່​ຄວບຄຸມສະພາ​ຕໍ່າ ​ແລະ​ສະພາ​ສູງ ຈາ​ກ ການ​ລົບ​ລ້າງ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ ຂອງ​ກົດໝາຍປະກັນ​ໄພ​ ສຸຂະພາບ​ ທີ່​ຈ່າຍ​ໄດ້ ປາດ​ສະ​ຈາກ​ການສັບ​ປ່ຽນ​ແຜນ​ໃໝ່.

ສະພາ​ຕໍ່າ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ ຢູ່​ລັດຖະສະພາ ​ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຫລາຍ​ຄັ້ງ​ເພື່ອ ​ລົບ​ລ້າງ​
ທັງ​ໝົດ ຫລື​ພາກສ່ວນ​ກົດໝາຍ ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ພິຈາລະນາ​ຈາກ​ສະພາ​ສູງ.

​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ ການ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ​ທີ່​ຖືກເລືອກ​ໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump ​ໄດ້​ປະກາດ​ທີ​ຈະ​ສຸກ​ຍູ້ໃຫ້ລົບ​ລ້າງ​ກົດໝາຍ ​ແລະ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ ​ວ່າ ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ປີ 2017 ຈະ​ແມ່ນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ ຢູ່​ໃນ​ສະພາ ​ເພື່ອ​ເລີ້ມຕົ້ນ ການທັບ​ມ້າງ​ກົດໝາຍ ປະ​ກັນ​ໄພ​ສຸຂະພາບ ທີ່​ບໍລິການຄຸ້ມ​ກັນ ​ແກ່ຊາວ​
ອາ​ເມຣິກັນ ຫລາຍ​ລ້ານ​ຄົນ.

ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ​ມີ​ຄວາມຫວັງທີ່​ຈະ​ລົບ​ລ້າງ​ພາກສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ກົດໝາຍ ​ແຕ່​ໄດ້​
ລ້າ​ຊ້າການ​ລົບ​ລ້າງ​ ຈົນກ​ວ່າວ່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາມາດ​ຈັດ​ຕັ້ງແຜນ​ປະກັນ​ໄພ​ທົດ​ແທນ ສຸຂະພາບ​ໃໝ່.

ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ​ໄດ້​ຕຶ່ນຕົກ​ໃຈ​ຂອງ​ການ​ເສບຍໄຊ​ໃນ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ ຈາກການ​ສະ
ໝັກ​ເລື​ອກຕັ້ງ​ປະທານາທິບໍດີ ​ຂອງ​ທ່າ​ນາງ Hillary Clinton ​ແລະ​ບັດ​ນີ້​ໄດ້​ພ​ະຍາ
​ຍາມ​ຈັດ​ຕັ້ງປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ໂຈມ​ຕີ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນຮັກສາ​ກົດໝາຍ.

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