ປ. ໂອບາມາ ຍຸຕິ ນະໂຍບາຍ ບໍ່ຕ້ອງຂໍວີຊ່າ ສຳລັບ ອົບພະຍົບ ຄິວບາ ທີ່ມາເຖິງ ສຫລ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານຈະຍຸຕິໃນທັນທີຕໍ່ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ນະໂຍບາຍ “ຕີນປຽກຕີນແຫ້ງ” ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວຄິວບາ ຜູ້ທີ່ກ້າວຕີນເຂົ້າມາຢຽບດິນສະຫະລັດໄດ້ ສາມາດຢູ່ໃນສະຫະລັດຕໍ່ໄປ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂໍວີຊ່າ.
ທ່ານໂອບາມາ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ນະໂຍບາຍທີ່ມີມາເປັນເວລາ 20 ປີແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນອອກແບບແນໃສ່ “ຍຸກສະໄໝທີ່ແຕກຕ່າງ” ກັບເວລານີ້.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ໂດຍການເອົາບາດກ້າວນີ້ພວກເຮົາຈະປະຕິບັດຕໍ່ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຊາວຄິວບາແບບດຽວກັນກັບພວກເຮົາປະຕິບັດຕໍ່ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຈາກປະເທດອື່ນໆ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຕ້ອນຮັບຊາວຄິວບາດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອນຮັບພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຈາກປະເທດ ອື່ນໆ ທີ່ເປັນການສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານໂອບາມາເອີ້ນບາດກ້າວນີ້ວ່າ ເປັນບາດກ້າວສຳຄັນໃນການສ້າງຄວາມສຳພັນແບບປົກກະຕິກັບຄິວບາ.
ປະທານາທິບໍດີກ່າວວ່າ ຄິວບາໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະຮັບເອົາພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຊາວຄິວບາທີ່ເດີນທາງມາເຖິງສະຫະລັດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃນວິທີດຽວກັນກັບທີ່ຄິວບາຮັບເອົາພວກອົບພະຍົບທີ່ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງສະຫະລັດຈັບໄດ້ຢູ່ໃນທະເລ.
ທ່ານໂອບາມາ ກ່າວວ່າ ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ກໍໄດ້ຍຸຕິ ໂຄງການໂຍະ ຍານຜ່ອນຜັນໃຫ້ແກ່ພວກມີອາຊີບແພດໝໍຊາວຄິວບາ ທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກທ່ານໝໍແລະພວກທີ່ມີອາຊີບ ທາງດ້ານການແພດ ຊາວຊິວບາ ທີ່ເຮັດວຽກ ຢູ່ໃນປະເທດໂລກທີສາມ ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດໄດ້.
ທ່ານໂອບາກ່າວວ່າ ເວລານີ້ພວກຊາວຄິວບາສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍລີ້ໄພຢູ່ທີ່ສະຖານທູດ ສະຫະລັດໄດ້ ຄືກັນກັບຊາວຕ່າງປະເທດອື່ນໆ.
ອະດີດ ປະທານາທິບໍດີ ບິລ ຄລິນຕັນ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດ ຕໍ່ນະໂຍບາຍ “ຕີນປຽກ ຕີນແຫ້ງ” ໃນປີ 1995 ເວລາຊາວຄິວບາທີ່ຖືກສົ່ງກັບຄືນປະເທດ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ພະຍາຍາມພາກັນຫລົບໜີໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕໍ່ແບບໄຮ້ຄວາມປານີແລະໄດ້ຮັບການກົດຂີ່ເພີ້ມຕື່ມ.
ຄິວບາໄດ້ຕໍ່ວ່າມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວວວ່າ ນະໂຍບາຍນີ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວຄິວບາສ່ຽງຊີວິດເຂົາເຈົ້າຫາທາງຂ້າມຊ່ອງແຄບຟລໍຣິດາຊຶ່ງໃນບາງຄັ້ງບາງຄາວຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ນັ້ນ.
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