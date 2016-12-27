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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານໂອບາມາ ໝັ້ນໃຈ ວ່າ ທ່ານອາດເອົາ ຊະນະ ທ່ານທຣຳໄດ້ ຖ້າທ່ານລົງແຂ່ງຂັນອີກ

ປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ກ່າວຖະແຫລງ ໃນລະຫວ່າງ ງານລ້ຽງເພື່ອຂອບໃຈ ບັນດາພະນັກງານທະຫານ ແລະຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ທີ່ຖານທັບ ທະຫານນາວິກະໂຍທິນ ໃນລັດ Hawaii ທີ່ອ່າວ Kaneohe, ວັນທີ 25 ທັນວາ 2016.

ປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ກ່າວຖະແຫລງ ໃນລະຫວ່າງ ງານລ້ຽງເພື່ອຂອບໃຈ ບັນດາພະນັກງານທະຫານ ແລະຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ທີ່ຖານທັບ ທະຫານນາວິກະໂຍທິນ ໃນລັດ Hawaii ທີ່ອ່າວ Kaneohe, ວັນທີ 25 ທັນວາ 2016.

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ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ກ່າວວ່າ ທ່ານມີຄວາມໝັ້ນໃຈທີ່ສຸດ ໃນວິໄສທັດຂອງທ່ານ ສຳລັບປະເທດຊາດ ແລະວ່າ ຖ້າທ່ານ “ລົງແຂ່ງ ຂັນອີກ” ທ່ານ ຈະເອົາຊະນະ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໃນການເລືອກຕັ້ປະທານາທິບໍດີ.

ຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດ ກັບອະດີດທີ່ປຶກສາ ທ່ານ David Axelrod ທີ່ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໝັ້ນໃຈ ໃນວິໄສທັດ
ອັນນີ້ ເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າໝັ້ນໃຈວ່າ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າ...ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າ ລົງແຂ່ງຂັນ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ແລະ ພັນລະນາມັນໃຫ້ຈະແຈ້ງ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະ ປຸກລະດົມ ພວກຊາວອາເມຣິກັນ ສ່ວນໃຫຍ່ ໃຫ້ເຕົ້າ ໂຮມກັນມາສະໜັບສະໜູນ ວິໄສທັດນັ້ນ.”

ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງ Hillary Clinton ກ່າວຄຳປາໄສ ຢູ່ທີ່ພິທີ ເປີດໂຕ ພາບຖ່າຍ ໃຫ້ເປັນກຽດ ແກ່ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍ ຂອງສະພາສູງ ທ່ານ Harry Reid ຜູ້ທີ່ກຳລັງຈະກະສຽນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ຂອງສະຫະລັດ, ວັນທີ 8 ທັນວາ 2016.

ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງ Hillary Clinton ກ່າວຄຳປາໄສ ຢູ່ທີ່ພິທີ ເປີດໂຕ ພາບຖ່າຍ ໃຫ້ເປັນກຽດ ແກ່ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍ ຂອງສະພາສູງ ທ່ານ Harry Reid ຜູ້ທີ່ກຳລັງຈະກະສຽນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ຂອງສະຫະລັດ, ວັນທີ 8 ທັນວາ 2016.


ແຕ່ທ່ານທຣຳ ປະທານາທິບໍດີທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກໃໝ່ ບໍ່ເຫັນດີນຳ ​ໃນ​ຕອນ​ແລງວັນຈັນ ວານນີ້. ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນ ຜ່ານ​ທາງ Tweeter ວ່າ “ປະທານາທິ ບໍດີ
ໂອບາມາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຄິດວ່າ ທ່ານຈະເອົາຊະນະ ຂ້າພະເຈົ້າ. ທ່ານຄວນ
ກ່າວ​ແບບ​ນັ້ນ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ບໍ່ມີທາງ! ວຽກງານຕ່າງໆພາກັນອອກໜີ, ພວກ
ISIS, ObamaCare ເປັນຕົ້ນ.”

ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານໂອບາມາ ໄດ້ຍົກຍ້ອງ ຜູ້ຖືກຄັດເລືອກຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ
ນາງ Hillary Clinton ຢູ່ນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ຕຳນິ ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານນາງ ທີ່ລະມັດລະວັງຫຼາຍເກີນໄປ. “ຖ້າເຈົ້າຄິດວ່າ ເຈົ້າກຳລັງນຳໜ້າຢູ່ນັ້ນ ເຈົ້າກໍຈະມີ
ແນວໂນ້ມ ດັ່ງເຊັ່ນໃນກິລາຕ່າງໆ ບາງເທື່ອຈະເຫລັ້ນແບບປອດໄພຫຼາຍກວ່າ” ທ່ານໂອບາມາໄດ້ກ່າວຕໍ່ທ່ານ Axelrod ໃນບົດສຳພາດ ທີມີຊື່ວ່າ “Axe Files”.

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ສະແດງຄວາມນິຍົມຊົມຊອບ ທ່ານນາງ ຄລິນຕັນ ໂດຍກ່າວ
ວ່າ ທ່ານນາງ “ໄດ້ປະຕິບັດ ເປັນຢ່າງດີ ພາຍໃຕ້ສະຖານະການຕ່າງໆ ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແທ້ໆ” ແຕ່ທ່ານກໍບໍ່ໄດ້ລັງເລໃຈເລີຍ ທີ່ຈະຕຳນິການໂຄ ສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານນາງ ທີ່ບໍ່ຊຸກຍູ້​ໃຫ້ມີ​ການ​ປຸກລະດົມພຽງພໍ.

ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງການສື່ສານ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນດ້ານ ຂອງນະໂຍບາຍ ທີ່ແຫ້ງຮ່ຽວນີ້ ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາເປັນຫ່ວງ ໃນເລື່ອງຂອງປະຊາ ຄົມຕ່າງໆ ເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ພວກເຮົາລັ່ງເລືອດໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້. ມັນໝາຍ ຄວາມວ່າ ເປັນການເອົາໃຈໃສ່ ກ່ຽວກັບການແຂ່ງຂັນໃນທ້ອງຖິ່ນທັງຫຼາຍ ຄະນະ ກຳມະການລັດ ຫຼື ຄະນະກຳມະການໂຮງຮຽນ ແລະ ສະພາຂອງເມືອງ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ ສະມາຊິກສະພາຂອງລັດ ແລະ ບໍ່ຄິດເລີຍວ່າໂດຍວິທີໃດວິທີໜຶ່ງ ພຽງແຕ່ນະໂຍບາຍທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າທັງຫຼາຍທີ່ ພວກເຮົາ ນຳສະເໜີ ຕໍ່ຄະນະບັນນາທິການຂອງໜັງສືພິມ New York Times ​ແລ້ວ ກໍຈະ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ໃນມື້ນີ້.”

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