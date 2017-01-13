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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ໂອບາມາ ມອບຫລຽນໄຊ ອິດສະຫຼະພາບ ໃຫ້ແກ່ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ໄບເດັນ

ປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ມອບຫຼຽນໄຊ ອິດສະຫຼະພາບ ໃຫ້ແກ່ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ທີ່ທຳນຽບຂາວ. (12 ມັງກອນ 2017)

ປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ມອບຫຼຽນໄຊ ອິດສະຫຼະພາບ ໃຫ້ແກ່ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ທີ່ທຳນຽບຂາວ. (12 ມັງກອນ 2017)

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ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ​ບາຣັກ ​ໂອ​ບາ​ມາ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ແປກ​ໃຈ​ ໃຫ້​ແກ່​ຮອງ​ປະທານາທິບໍດີໂຈ ​ໄບ​ເດັນ ດ້ວຍລາງວັນ​ທີ່​ມີ​ກຽດ​ສູງ​ສຸດທີ່​ປະທາ ນາທິບໍດີ​ສາມາດ​ມອບ​ໃຫ້ພົນລະ​ເຮືອນ​ໄດ້ນັ້ນກໍ​ຄື ​ຫຼຽນ​ໄຊ​ອິດສະຫຼະພາບ​ປະທານາທິ ບໍດີ.

​ໃນ​ພິທີ​ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນຢູ່​ທຳນຽບຂາວ​ ຊຶ່ງ​ມີ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ເຂົ້າຮ່ວມ ທີ່​ກ່າວ​ກັນ​ວ່າ ​ເປັນ “ພິທີ ​ອຳລາ” ນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີ​ໂອ​ບາ​ມາ​ ໄດ້​ປະກາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ມອບ​ຫຼຽນ​ໄຊ ດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງວ່າ ​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ປະຫຼາດ​ໃຈ ​ໃຫ້​ແກ່​ຮອງ​ປະທານາທິບໍດີ.


ປະທານາທິບໍດີ​ໂອ​ບາ​ມາ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຊົມ​ເຊີຍ ​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ ອະດີດ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມງານ ສະມາ ຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ຈາກ​ລັດ​ເດ​ລາ​ແວ ທີ່​ໄດ້​ຮັບໃຊ້​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ບ້ານ​ເມືອງ. ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຍ້ອງ ຍໍ​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ ​ໂດ​ຍ​ເວົ້າວ່າ “ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ໃນ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ຊາດ​ຊາວ​ອາເມຣິກັນ​ຂອງ​ທ່ານ ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຮັກ​ ໃນ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ບ້ານ​ເມືອງ ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ໃຊ້​ຕະຫຼອດຊີວິດທີ່​ຈະຍືນ​ຍົງ​ໄປ​ຊົ່ວ​ຫຼາຍໆ​ເຊັ່ນ​ຄົນ.”

​ໃນ​ການກ່າວ​ຕອບ​ຮັບ ຮອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ໄບ​ເດັນ ​ທີ່​ຕາ​ຂອງ​ທ່ານ ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ນ້ຳຕາ
ນັ້ນ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຂອບອົກ​ຂອບ​ໃຈ​ຄອບຄົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ທີ່​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜຸນ​ແລະ​ຍ້ອງຍໍ​ປະທານາທິບໍດີ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ. ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ​ຍົກຍ້ອງ​ປະທານາທິ ບໍດີ​ໂອ​ບາ​ມາ​ໃນ​ຄວາມ​ຊື່ສັດຄວາມ​ສຸພາບແລະ​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ​ເວົ້າວ່າ “​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່ບຸກຄົນ​ອື່ນໆຕ້ອງການ” ​ໂດຍ​ເວົ້າວ່າ ທ່ານ​ບໍ່​ເຄີຍ​ເຫັນປະທານາທິບໍດີ​ຄົນ​ໃດ​ທີ່​ມີ ຄຸນ​ນະ​ສົມບັດ​ແບບ​ນີ້.

ປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ພວມຫົວຢ່າງມ່ວນຊື່ນ ກັບ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ

ປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ພວມຫົວຢ່າງມ່ວນຊື່ນ ກັບ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ

ໃນ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ ຂອງ​ທ່ານ​ນັ້ນ ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ ​ຍັງ​ກ່າວ​ວ່າ “​ເວລາ​ທ່ານ​ໄດ້​ຖືກກ່າວ ອ້າງ​ອີງ​ເຖິງ​ໃນ​ລັດຖະບານ​ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມານັ້ນທ່ານ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ພູມ​ໃຈ​ທີ່ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເອງ​ສາມາດ​ກ່າວ​ໄດ້​ວ່າ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ ​ຂອງ​ການ​ເດີນທາງ​ ຂອງ​ບຸກຄົນທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສຳຄັນທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ສິ່ງ​ສຳຄັນ​ຕ່າງໆ ສຳລັບ​ປະ​ເທດ​ນີ້.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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