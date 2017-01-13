ປ. ໂອບາມາ ມອບຫລຽນໄຊ ອິດສະຫຼະພາບ ໃຫ້ແກ່ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ໄບເດັນ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມແປກໃຈ ໃຫ້ແກ່ຮອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ດ້ວຍລາງວັນທີ່ມີກຽດສູງສຸດທີ່ປະທາ ນາທິບໍດີສາມາດມອບໃຫ້ພົນລະເຮືອນໄດ້ນັ້ນກໍຄື ຫຼຽນໄຊອິດສະຫຼະພາບປະທານາທິ ບໍດີ.
ໃນພິທີທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທຳນຽບຂາວ ຊຶ່ງມີພວກນັກຂ່າວເຂົ້າຮ່ວມ ທີ່ກ່າວກັນວ່າ ເປັນ “ພິທີ ອຳລາ” ນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີໂອບາມາ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບການມອບຫຼຽນໄຊ ດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ໄດ້ສ້າງຄວາມປະຫຼາດໃຈ ໃຫ້ແກ່ຮອງປະທານາທິບໍດີ.
ປະທານາທິບໍດີໂອບາມາ ໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍ ທ່ານໄບເດັນ ອະດີດເພື່ອນຮ່ວມງານ ສະມາ ຊິກສະພາສູງຈາກລັດເດລາແວ ທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຍ້ອງ ຍໍທ່ານໄບເດັນ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນເພື່ອນຮ່ວມຊາດຊາວອາເມຣິກັນຂອງທ່ານ ຍ້ອນຄວາມຮັກ ໃນປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ ໃນການຮັບໃຊ້ຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ຈະຍືນຍົງໄປຊົ່ວຫຼາຍໆເຊັ່ນຄົນ.”
ໃນການກ່າວຕອບຮັບ ຮອງປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ທີ່ຕາຂອງທ່ານ ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳຕາ
ນັ້ນ ໄດ້ກ່າວຂອບອົກຂອບໃຈຄອບຄົວຂອງທ່ານທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແລະຍ້ອງຍໍປະທານາທິບໍດີໃນວຽກງານຂອງທ່ານ. ທ່ານໄບເດັນຍົກຍ້ອງປະທານາທິ ບໍດີໂອບາມາໃນຄວາມຊື່ສັດຄວາມສຸພາບແລະທ່ານໄບເດັນເວົ້າວ່າ “ໃນສິ່ງທີ່ບຸກຄົນອື່ນໆຕ້ອງການ” ໂດຍເວົ້າວ່າ ທ່ານບໍ່ເຄີຍເຫັນປະທານາທິບໍດີຄົນໃດທີ່ມີ ຄຸນນະສົມບັດແບບນີ້.
ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນ ຂອງທ່ານນັ້ນ ທ່ານໄບເດັນ ຍັງກ່າວວ່າ “ເວລາທ່ານໄດ້ຖືກກ່າວ ອ້າງອີງເຖິງໃນລັດຖະບານທ່ານໂອບາມານັ້ນທ່ານຈະມີຄວາມພູມໃຈທີ່ “ຂ້າພະເຈົ້າເອງສາມາດກ່າວໄດ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງການເດີນທາງ ຂອງບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ໄດ້ເຮັດສິ່ງສຳຄັນຕ່າງໆ ສຳລັບປະເທດນີ້.”
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