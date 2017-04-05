ການທົດລອງລູກສອນໄຟ ເກົາຫຼີເໜືອ ອາດ ແນໃສ່ລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ THAAD

ການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້, ເຊິ່ງຖືກ ຍິງຂຶ້ນໃກ້ກັບຖານທັບເຮືອດຳນໍ້າຂອງປະເທດໃນເມືອງ Sinpo, ອາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ກອງ ທັບກຳລັງພັດທະນາມາດຕະ ການຮັບມື ເພື່ອປ້ອງກັນການໂຈມຕີແບບລົງມືກ່ອນ ໂດຍ ສະຫະລັດ ແລະເພື່ອຕ້ານຄວາມໄດ້ປຽບຂອງລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ Thaad ທີ່ຖືກ
ສົ່ງໄປ ເກົາຫຼີໃຕ້.
ທັງກອງທັບຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ສາມາດຈັບໄດ້ການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາ
ວຸດລູກໜຶ່ງໃນຕອນເຊົ້າຈາກຖານທັບພາກພື້ນດິນ ໃກ້ກັບເມືອງ Sinpo ໃນແຂວງ Hamgyong ໃຕ້ ທາງຊາຍຝັ່ງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ.
ການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ລະບຸວ່າ ລູກສອນໄຟນີ້ ແມ່ນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລ
ຍະໄກປານກາງ KN-15. ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນອາວະກາດທະວີບ ອາເມຣິກາເໜືອ
ໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ລູກສອນໄຟທີ່ຖືກຍິງຈາກ ເກົາຫຼີເໜືອ ບໍ່ໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ທະວີບ
ອາເມຣິກາເໜືອ.
ເສນາທິການທະຫານຮ່ວມຂອງກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງ ການສະບັບໜຶ່ງ
ວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດເຂົ້າໄປໃນເຂດໜ່ານນໍ້າທະເລຕາເວັນ
ອອກຂອງຕົນ ແລະ ວ່າມັນໄດ້ບິນໄກປະມານ 60 ກິໂລແມັດ.
ທ່ານ Jeffrey Lewis, ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການຫ້າມແຜ່ຜາຍອາວຸດ ນິວເຄລຍ ເຂດ
ເອເຊຍຕາເວັນອອກ ທີ່ສະຖາບັນການສຶກສາສາກົນໃນລັດ ຄາລີຟໍເນຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການ
ທົດລອງໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງຄັ້ງຫຼ້າສຸດສຳລັບກອງທັບ ເກົາ
ຫຼີເໜືອ ຈາກການ ຍິງລູກສອນໄຟລຸ້ນທຳອິດທີ່ໃຊ້ເຊື້ອໄຟທຳມະດາ ໄປເປັນລູກສອນໄຟ
ຂີປະນາວຸດໄລຍະໄກປານກາງ ທີ່ໃຊ້ເຊື້ອໄຟແທ່ງທີ່ມີກ້າວໜ້າກວ່າ ເຊິ່ງຍາກທີ່ຈະຈັບ
ໄດ້ກ່ອນການຍິງຂຶ້ນ.
ທ່ານ Lewis ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນແມ່ນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ KN-15 ທີ່ສາມາດຕິດຕັ້ງ
ໃສ່ເຮືອດຳນໍ້າ ຫຼື ຍານພາຫະນະຢູ່ເທິງພື້ນດິນ, ແລະ ມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການ
ປ່ຽນແປງຄັ້ງໃຫຍ່ໃນໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ເກົາຫຼີເໜືອ. ພວກເຂົາກຳລັງ
ປ່ຽນຈາກລູກສອນໄຟເຊື້ອໄຟທຳມະດາທີ່ມີກຳລັງອ່ອນກວ່າ ຂີປະນາວຸດ ທີ່ໃຊ້ເຊື້ອ
ໄຟແທ່ງ ເຊິ່ງມັນຍາກທີ່ຈະຊອກເຫັນ ແລະ ຍິງໄດ້ໄວກວ່າ.”
ຈະຫຼວດທີ່ໃຊ້ເຊື້ອໄຟແທ່ງສາມາດເກັບໄວ້ໃນບ່ອນສອກຫຼີກ, ຂຸມຫຼົບໄພ ແລະ ຍິງຂຶ້ນ
ກ່ອນທີ່ມັນຈະຖືກຈັບໄດ້ໂດຍດາວທຽມ, ໃນຂະນະທີ່ລູກສອນໄຟທີ່ໃຊ້ເຊື້ອໄຟທຳມະດາ ປົກກະຕິຈະຕ້ອງໄດ້ຕື່ມເຊື້ອໄຟໃຫ້ເຕັມກ່ອນຍິງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍ ແລະ ຍານພາຫະນະຫຼາຍ ຄັນມາຄໍ້າຈູນ ແລະ ກໍສາມາດຕົກເປັນເປົ້າໃນການໂຈມຕີຂອງສັດ
ຕູໄດ້ງ່າຍກວ່າ.
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