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ເກົາຫລີເໜືອ ລ້າຊ້າໃນການທົດລອງ ນິວເຄລຍ ຢ້ານວ່າຈະປະເຊີນໜ້າກັບ ສຫລ

ຮູບພາບຈາກວີດີໂອ ທີ່ຖ່າຍທອດໂດຍສໍານັກຂ່າວ KRT ຂອງເກົາຫລີເໜືອ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນລູກສອນໄຟໃນການສວນສະໜາມໃນຈະຕຸລັດ Kim Il Sung ໃນນະຄອນພຽງຢາງ ໃນວັນເສົາທີ 15 ເມສາ 2017 ນີ້

​ເກົາຫລີ​ເໜືອ​ບໍ່​ໄດ້​ປະຕິບັດຕາມ​ແຜນ​ການທີ່ອາດ​ຈະ​ທໍາ​ການທົດ​ລອງ​ອາວຸດນິວ​
ເຄລຍ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້​ນີ້ ພາຍຫລັງທີ່​ສະຫະລັດ​ໄດ້​ສ​ະ​ແດງ​ການ​ຂົ່ມຂູ່​ທີ່​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖື​ດ້ານ​
ກຳລັງ​ທະຫານ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດດັ່ງກ່າວ ​ແລະ​ຈີນ​ໄດ້​ເພີ້​ມຂໍ້ຈຳກັດ​ດ້ານເສດຖະກິດ​ ຕໍ່ປະ​ເທດພັນທະ​ມິດ​ທີ່​ອີງ​ອາ​ໄສທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດຂອງ​ຕົນ​ນັ້ນ.

Key Dates in North Korea's Nuclear and Missile Program
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​ຜູ້ນຳ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ ທ່ານ Kim Jong Un ​ໄດ້​ເປັນ​ປະທານ​ໃນການ​ຈັດການເດີນ​ສວນ
ສະໜາມຂອງທະຫານ​ເພື່ອ​ສະ​ຫລອງ​ວັນຄ້າຍວັນ​ເກີດຂອງ​ຜູ້ນໍາໃນການກໍ່​ຕັ້ງປະ​ເທດ,
ມື້​ລາງ ທ່ານ Kim II Sung ໃນ​ວັນທີ 15 ​ເມສາ ຊຶ່ງເປັນ​ວັນບຸນທີ່​ສຳຄັນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ
ທີ່ເອີ້ນ​ກັນ​ວ່າ ວັນ​ແຫ່ງ​ຕາ​ເວັນອອກ.

ຮູບພາບຈາກວີດີໂອເກົາຫລີເໜືອ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບຜູ້ກໍ່ຕັ້ງປະເທດທ່ານ Kim Il Sung ໃນການສວນສະໜາມສະຫລອງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງທ່ານ ໃນວັນທີ 15 ເມສາ 2017.

ຮູບພາບຈາກວີດີໂອເກົາຫລີເໜືອ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບຜູ້ກໍ່ຕັ້ງປະເທດທ່ານ Kim Il Sung ໃນການສວນສະໜາມສະຫລອງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງທ່ານ ໃນວັນທີ 15 ເມສາ 2017.

ຜູ້​ໂຕນ​ໜີ​ຈາກ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ ​ແລະ​ນັກວິ​ເຄາະ​ ທ່ານ Anh Chan-il ທີ່​ສະ​ຖາ​ບັນ​ສຶກສາ
ກ່ຽວກັບເກົາ​ຫລີ​ເໜືອຂອງ​ໂລກ ກ່າວ​ວ່າ “ທ່ານ Kin Jong Un ​ໄດ້​ວາງ​ແຜນທີ່​ຈະສູ້​
ລົບກັບ​ສະຫະລັດ ​ແຕ່​ໄດ້​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຍົກ​ເລີກ​ແຜນການ​ນັ້ນ."

ຮູບພາບຈາກວີດີໂອເກົາຫລືເໜືອສະແດງໃຫ້ເຫັນລົດທະຫານ ຕຽມເດີນສວນສະໜາມຢູ່ຈະຕຸລັດ Kim Il Sung ໃນນະຄອນພຽງຢາງ

ຮູບພາບຈາກວີດີໂອເກົາຫລືເໜືອສະແດງໃຫ້ເຫັນລົດທະຫານ ຕຽມເດີນສວນສະໜາມຢູ່ຈະຕຸລັດ Kim Il Sung ໃນນະຄອນພຽງຢາງ

ຄວາມຄາດ​ຫວັງ​ວ່າ​ຈະ​ມີການ​ທົດ​ລອງ​ນິວ​ເຄລຍ ຂອງ​ເກົາຫລີ​ເໜືອທີ່​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​
ໝໍ່ໆນີ້ ​ໄດ້​ເພີ້​ມທະວີຂຶ້ນ​ໃນ​ອາທິດ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວກັບກິດຈະການ​ ຫວ່າງມໍ່​ໆ
ຢູ່ບ່ອນ​ທົດ​ລອງ​ນິວ​ເຄລຍ Punggye ຂອງ​ພຽງຢາງ ​ແລະ​ເທົ່າ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ Pyong-
yang ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ການ​ກໍ່ກວນທົດ​ລອງ​ທາງ​ທະຫານ ທີ່​ຖືກ​ມື້​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ວັນ​ເກີດ​ຂອງ​
ຜູ້ນຳ​ກໍ່​ຕັ້ງ​ປະ​ເທດມາ​ແລ້ວ. ນັບ​ແຕ່​ເດືອນ​ມັງກອນ​ປີ 2016 Pyongyang ​ການປະພຶດ
ທີ່​ບໍໍ່ມີ​ການ​ຢັບຢັ້ງຫຍັງ​ຫລາຍ ໂດຍ​ໄດ້​ທໍາ​ການທົດ​ລອງ​ນິວ​ເຄລຍສອງ​ຄັ້ງ ​ແລະ​ພະ​ຍາ
ຍາມ​ທໍາ​ການ ​ການ​ທົດ​ລອງ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດຂະ​ນາດ​ກາງ ​ແລະ​ໄລຍະ​ຍາວ
ຫລາຍ​ຄັ້ງ​. ​ແ​ລະ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ທ່າ​ນ Kin Jong Un ​ໄດ້​ເນັ້ນບອກ​ວ່າ​ປະ​ເທດຂອງ​ທ່ານ​ກຳລັງ​
ຢູ່​ຂັ້ນ​ສູດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ການທົດ​ລອງ ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດຂ້າມ​ທະວີບ (ICBM) ທີ່​ສາ
ມາດ​ຍິງ​ມາ​ເຖີງ​ແຜ່ນດິນ​ໃຫຍ່​ສະຫະລັດ.

ຜູ້ນຳເກົາຫລີເໜືອ ທ່ານ Kim Jong Un (ຂວາ) ມາເຖິງສະຖານທີ່ເປີດພິທີສວນສະໜາມ.

ຜູ້ນຳເກົາຫລີເໜືອ ທ່ານ Kim Jong Un (ຂວາ) ມາເຖິງສະຖານທີ່ເປີດພິທີສວນສະໜາມ.

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ​ໄດ້​ໃຫ້ຄວາມ​ສຳ
ຄັນ​ສູງ​ສຸດ​ຕໍ່ການປ້ອງ​ກັນ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ ບໍ່​ໃຫ້​ພັດທະນາ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ທີ່​ເຊື່ອ​
ຖື​ໄດ້ວ່າ​ມີ​ສະມັດ​ຕະພາບ ທີ່​ຈະ​ຂົ່ມຂູ່​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດສະຫະລັດ​ໄດ້.

ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ແລະປະທານປະເທດ Xi Jinping .

ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ແລະປະທານປະເທດ Xi Jinping .

ກອງ​ບັນຊາ​ການ​ສະຫະລັດ​ປະຈຳ​ເຂດ​ປາຊິ​ຟິກ ​ໃນ​ອາທິດ​ນີ້​ໄດ້​ສົ່ງ​ກຳ​ປັ່ນລົບ USS
Carl Vinson ທີ່​ໃຊ້​ພະລັງງານ​ນິວ​ເຄລຍ ບັນທຸກ​ເຮືອບິນ​ເປັນ​ຂະ​ບວນ ທີ່​ຮວມທັງ
ອາວຸດ​ນຳພາ​ທຳລາຍ ​ແລະ​ຝູງ​ບິນ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

US North Korea
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