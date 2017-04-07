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ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນອາທິດນີ້ ໄດ້ກ່າວປະນາມເກົາຫຼີເໜືອ
ທີ່ທໍາການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ໃນໝໍ່ໆມານີ້.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ສະພາດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ
ຕົນມີຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ “ການປະພຶດທີ່ເປັນການທຳລາຍສະຖຽນລະພາບ ແລະການ
ທ້າທາຍຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແບບບໍ່ເກງກົວໃຜ ແລະເປັນການເກາະຜິດຢ່າງແຮງ” ຂອງລັດຖະບານພຽງຢາງ.
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດວານນີ້, ສະຫະພາບຢູໂຣບຫຼື EU ກໍໄດ້ວາງມາດຕະການ
ລົງໂທດຄັ້ງໃໝ່ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ປະເທດດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ທໍາການທົດລອງອາວຸດນີວເຄລຍ ແລະລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ຊໍ້າແລ້ວ ຊໍ້າອີກ, ລວມທັງໄດ້ຍິງ
ລູກສອນໄຟລົງໃສ່ທະເລຍີ່ປຸ່ນໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມານີ້.
ມາດຕະການລົງໂທດຄັ້ງໃໝ່ນີ້ລວມມີການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລົງທຶນໃນດ້ານອາວະກາດ, ອຸດ
ສາຫະກໍາກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດວັດຖຸໂລຫະ ແລະອາວຸດທໍາມະດາ ພ້ອມທັງການການເກືອດຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສະໜອງການບໍລິການດ້ານຄອມພີວເຕີ ແກ່ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸດສາຫະກໍາຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະເຄມີ.
ຖະແຫລງການຂອງ EU ເວົ້າວ່າ ມາດຕະການລົງໂທດຊຸດໃໝ່ນີ້ຖືກວາງອອກມາກໍ
ຍ້ອນວ່າເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ລະເມີດຕໍ່ມະຕິຂອງສະຫະປະຊາຊາດຕັ້ງຫລາຍຄັ້ງ ແລະເປັນ
“ໄພຂົ່ມຂູ່ຢ່າງແຮງຕໍ່ສັນຕິພາບແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສາກົນ.”
ສະຫະພາບຢູໂຣບໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ” ຢຸດເຊົາການເກາະຜິດ ແລະໃຫ້ເອົາ
ອາວຸດນີວເຄລຍທັງໝົດຖິ້ມ ພ້ອມທັງຍົກເລີກໂຄງການຜະລິດອາວຸດນີວເຄລຍທີ່ມີ
ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ” ແລະໃຫ້ຫັນມາທໍາການພົບປະເຈລະຈາກັບປະຊາຄົມສາກົນ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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