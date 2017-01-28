ເຕົາປະຕິກອນ ນິວເຄລຍ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ ຢົງບີຢົງ ເລີ້ມແລ່ນຄືນແລ້ວ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຂອງສະຫະລັດທີ່ຕິດຕາມເບິ່ງການພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍຂອງເກົາຫລີເໜືອກ່າວວ່າ ປະເທດຄອມມູນິສດັ່ງກ່າວມີທ່າທາງວ່າເລີ້ມແລ່ນເຕົາປະຕິກອນນິວເຄລຍທີ່ໃຊ້ທາດປລູໂຕນຽມ ທີ່ໂຮງໄຟຟ້າ Yongbyon ຄືນອີກ.
ເວັບໄຊ 38North ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ຮູບຖ່າຍໂດຍດາວທຽມພານິດ ໃນວັນສຸກວານນີ້ທີ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ສະແດງຮ່ອງຮອຍໃຫ້ເຫັນວ່າພຽງຢາງ ພວມກະກຽມທີ່ຈະເລີ້ມແລ່ນເຕົາປະຕິກອນຢູ່ທີ່ນັ້ນຫລັງຈາກໄດ້ເກັບກູ້ເອົາທ່ອນເຊື້ອໄຟທີ່ໃຊ້ແລ້ວທີ່ອາດສາມາດນຳໄປຜະລິດທາດປລູໂຕນຽມເພື່ອນຳໄປສ້າງອາວຸດນິວເຄລຍໄດ້.
ເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍລິຫານງານໂດຍສະຖາບັນການສຶກສານາໆຊາດທີ່ກ້າວໜ້າຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ Johns Hopkins ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນກ່າວວ່າຮູບພາບຂອງເຕົາ ປະຕິກອນທີ່ Yongbyon ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຄວັນອາຍນ້ຳອອກມາທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ມາຈາກບ່ອນລະບາຍຄວາມເຢັນ ຂອງໂຮງໄຟຟ້າ ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຕົາປະຕິກອນໄດ້ແລ່ນຄືນແລ້ວ.
ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າກ່າວວ່າ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມ ມັນເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນວ່າ ເຕົາປະຕິກອນດັ່ງກ່າວໄດ້ແລນໃນລະດັບໃດ ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນອາດຈະຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສົມມາສົມຄວນ.
ເປັນທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ເກົາຫລີເໜືອສາມາດນຳໃຊ້ ເທັກໂນໂລຈີ ເຄື່ອງກັ່ນນິວເຄລຍ ເພື່ອແຍກສານເຄມີ ແລະໄດ້ຮັບທາດປລູໂຕນຽມຈາກທ່ອນເຊື້ອໄຟ ທີ່ໃຊ້ໄປແລ້ວນັ້ນ. ໂຮງ ໄຟຟ້ານິວເຄລຍ Yongbyon ຊຶ່ງມີເຕົາປະຕິກອນຂະໜາດ 5 ເມກາວັດ ແລະສະຖານ ທີ່ອື່ນໆໄດ້ຖືກປິດ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງປີ 2007 ໃນການເຈລະຈາ 6 ຝ່າຍ ທີ່ປະກອບດ້ວຍເກົາຫລີເໜືອແລະ 5 ປະເທດ ທີ່ຮວມທັງສະຫະລັດ ຈີນ ຍີ່ປຸ່ນ ຣັດເຊຍແລະເກົາຫລີໃຕ້. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ເກົາຫລີເໜືອ ຖອນ ໂຕອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ໃນປີ 2013 ແລະກ່າວວ່າ ຕົນຈະເລີ້ມກິດຈະການຢູ່ໂຮງໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວຊຶ່ງຕັ້ງຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງພຽງຢາງ ຂຶ້ນໄປທາງເໜືອປະມານ 90 ກິໂລແມັດ.
ອົງການພະລັງານປະລະມະນູສາກົນ ຊຶ່ງເປັນອົງການຄຸ້ມຄອງນິວເຄລຍຂອງສະຫະປະ ຊາຊາດກ່າວໃນປີກາຍນີ້ວ່າ ເຕົາປະຕິກອນນິວເຄລຍທີ່ Yongbyon ໄດ້ເລີ້ມແລ່ນຄືນອີກ ອາດຈະເປັນເພື່ອກັ່ນຫຼືບໍ່ກໍປ່ຽນຮູບເຊື້ອໄຟທີ່ໃຊ້ໄປແລ້ວ.
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