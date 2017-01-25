ຣັດເຊຍ ເທີກີ ອີຣ່ານ ເຫັນດີ ຕໍ່ການກວດກາ ຢຸດຍິງໃນຊີເຣຍ ແຕ່ຝ່າຍຄ້ານສົງໄສ

ຮັດເຊຍ ເທີກີ ແລະອີຣ່ານ ໄດ້ຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບແຜນການ ທີ່ຈະໃຫ້ການ ສະໜັບ ສະໜຸນແກ່ການຢຸດຍິງເປັນບາງສ່ວນໃນຊີເຣຍແລະຊອກຫາການແກ້ ໄຂທາງການ
ເມືອງຕໍ່ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ທີ່ດຳເນີນມາເປັນເວລາ 6 ປີແລ້ວນັ້ນ.
ຍັງບໍ່ມີການເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດໃດໆໃນເວລານີ້ເທື່ອ ເຖິງແມ່ນຖະແຫຼງການ ກ່າວ
ວ່າ ທຸກພັກຝ່າຍ ຄວນພົບປະກັນອີກ ທີ່ນະຄອນເຈນີວາ ໃນເດືອນໜ້າ. ບັນດາກຸ່ມ
ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາ ໄດ້ສະແດງຄວາມສົງໄສ ກ່ຽວກັບ ກົນ
ໄກສາມຝ່າຍ ທີ່ຈະຄ້ຳປະກັນ ໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕາມການຢຸດຍິງ.
ທ່ານ Issam Alrayyes ໂຄສົກຂອງກອງທັບຊີເຣຍເສລີ ໃນເຂດພາກໃຕ້ ກ່າວວ່າ
“ພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມບໍ່ແນ່ໃຈສະເໝີ ກ່ຽວກັບປະເທດເຫລົ່ານັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າ
ໝາຍຄວາມວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອີຣ່ານ ແນ່ນອນຣັດເຊຍ. ແຕ່ພວກ ເຮົາກໍຫວັງວ່າ
ເທື່ອນີ້ຣັດເຊຍຈະເອົາບົດບາດທີ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກນັ້ນ.”
ຜູ້ນຳຄະນະຜູ້ແທນຂອງກຸ່ມຝ່າຍຄ້ານໃນຊີເຣຍ ທ່ານ Muhammad Alloush ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດ ຕໍ່ການຢຸດຍິງໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງຣັດເຊຍແລະ ກ່າວ
ວ່າ ທ່ານຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຄຳຕອບພາຍໃນນຶ່ງອາທິດ.
ລັດຖະບານຊີເຣຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫລັງຈາກຣັດເຊຍແລະອີຣ່ານ ໄດ້ສະແດງ
ຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ແຜນການສາມຝ່າຍ ແຕ່ກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ລັດຖະບານຈະດຳເນີນການຕໍ່ໄປ ໃນການບຸກໂຈມຕີທາງທະຫານຕໍ່ພວກຕໍ່ຕ້ານ
ຢູ່ນອກນະຄອນຫລວງດາມັສກັສ.
ທ່ານ Bashar al-Jaafari ຫົວໜ້າເຈລະຈາຂອງລັດຖະບານຊີເຣຍ ແລະເອກອັກ
ຄະລັດຖະທູດຊີເຣຍປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ “ດັ່ງນັ້ນ ບັນຫາຢູ່
ທີ່ນີ້ບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ຜູ້ໃດດີໃຈ ແລະຜູ້ໃດເສຍໃຈ. ບັນຫາກໍແມ່ນວ່າໃນທີ່ສຸດ
ພວກເຮົາກໍມີຄວາມເຫັນ ຢ່າງເປັນເອກກະສັນກັນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ຖະແຫຼງການຮ່ວມ
ສຸດທ້າຍ ຫຼື ຄຳປະກາດສຸດທ້າຍ ທີ່ທຸກໆຄົນໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີນຳກັນ.”
ຄະນະຜູ້ແທນຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການໜຸນ ຫລັງຈາກ
ເທີກີ ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມເຈລະຈາໂດຍກົງກັບລັດຖະບານຊີເຣຍ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຄວາມຫວັງຫຍັງໄວ້ຫຼາຍ ຕໍ່ການທີ່ຈະເກີດຄວາມກ້າວໜ້າ. ພວກຕໍ່ຕ້ານ ບາງກຸ່ມແມ່ນບໍ່ໄດ້
ຖືກເຊື້ອເຊີນເລີຍ ຍ້ອນມີການພົວພັນຫຼາຍເກີນໄປບັນດາ ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຈີຮາດ.
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