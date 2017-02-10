ສານອຸທອນ ສຫລ ປະຕິເສດ ບໍ່ຟື້ນຟູດຳລັດ ຫ້າມຄົນເຂົ້າເມືອງ ຂອງ ປ. ທຣຳ

ສານອຸທອນຂອງລັດຖະບານກາງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມຟື້ນຟູດຳລັດ ຂອງ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ຫ້າມພວກເດີນທາງຈາກ 7 ປະເທດທີ່ປະຊາຊົນ ສ່ວນໃຫຍ່ນັບ ຖືສາສະໜາອິສລາມ.
ຄະນະຜູ້ພິພາກສາ 3 ທ່ານ ຂອງສານອຸທອນເຂດ 9 ທີ່ນະຄອນ San Francisco ໄດ້ມີຄວາມ ເຫັນຢ່າງເປັນເອກກະສັນ ປະຕິເສດທີ່ຈະຂັດຂວາງການຕັດສິນຂອງສານ ຊັ້ນຕົ້ນ ທີ່ສັ່ງໃຫ້ໂຈະ ດຳລັດຫ້າມ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ ພວກເດີນ ທາງທີ່ຖືກຫ້າມກ່ອນ ໜ້ານີ້ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດໄດ້.
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ຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໂດຍຄະນະຜູ້ພິພາກສາສານຂອງອຸທອນກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາ ຖືວ່າ ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນດີກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງການທີ່ຈະປະ ສົບຜົນສຳເລັດ ໃນການຂໍອຸທອນຂອງຕົນ ຫລືບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວ່າຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນ ການງົດການຕັດສິນ ທີ່ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແບບທີ່ບໍ່ສາມາດ ແກ້ໄຂໄດ້.”
“ພົບກັນຢູ່ສານ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງປະເທດພວກເຮົາ ແມ່ນຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ” ນັ້ນຄື ຄຳເວົ້າ ທີ່ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ຂຽນລົງທາງ Twitter ຫລັງຈາກສານໄດ້ປະກາດຄຳ ຕັດສິນຂອງຕົນ. ບໍ່ດົນຕໍ່ມາ ທ່ານໄດ້ຕໍ່ວ່າກັບພວກນັກຂ່າວວ່າ ສານໄດ້ຕັດສິນແບບມີ ການເມືອງແອບແຝງ ແລະກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໃນທີ່ສຸດກໍ ຈະຊະນະຄະດີ ດັ່ງກ່າວ “ຢ່າງງ່າຍດາຍ.”
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ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ນະຄອນ Seattle ທ່ານ Bob Ferguson ຫົວໜ້າ
ພະແນກຍຸຕິທຳຂອງລັດວໍຊິງຕັນ ຊຶ່ງໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບການຟື້ນຟູ ການ
ຫ້າມເດີນທາງຂອງທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເປັນປະເທດທີ່ມີກົດໝາຍ ແລະ
ກົດໝາຍເຫລົ່ານັ້ນ ແມ່ນນຳໃຊ້ກັບທຸກໆຄົນ ຢູ່ໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ ແລະນັ້ນ
ແມ່ນຮວມທັງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ. ໃນທັດສະນະຂອງຂ້າ ພະເຈົ້າແລ້ວ
ອະນາຄົດຂອງລັດຖະທຳມະນູນແມ່ນຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ.”
ເມື່ອມີການຖາມ ໃຫ້ທ່ານສະແດງ ປະຕິກິລິຍາຕອບ ຕໍ່ການຂຽນລົງທາງ Twitter ຂອງທ່ານທຣຳນັ້ນ ທ່ານໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຜູ້ຄັດຄ້ານໃນເວລານີ້ແມ່ນ 2 ຕໍ່ 2 ໃນການທ້າທາຍ ຕໍ່ຄຳສັ່ງຫ້າມ ຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ຢູ່ໃນສານ.
ທ່ານ Ferguson ກ່າວວ່າ ຄຳສັ່ງຫ້າມຂອງປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນມີຜົນທີ່ຕິດຕາມມາຢ່າງ
ແທ້ຈິງຕ້ານປະທານາທິບໍດີສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ.
ຜູ້ພິພາກສາເຂດ James Robart ທີ່ນະຄອນ Seattle ໄດ້ອອກຄຳຕັດສິນ ໂຈະເປັນການຊົ່ວຄາວ ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ເພື່ອຍຸຕິດຳລັດຫ້າມ ຫລັງຈາກ ລັດວໍຊິງຕັນ ແລະ ລັດມິນເນໂຊຕ້າໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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