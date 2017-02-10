ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສານອຸທອນ ສຫລ ປະຕິເສດ ບໍ່ຟື້ນຟູດຳລັດ ຫ້າມຄົນເຂົ້າເມືອງ ຂອງ ປ. ທຣຳ

ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງກຳລັງຍ່າງຂຶ້ນຂັ້ນໄດ ຕຶກສານອຸທອນເຂດ 9 ທີ່ ນະຄອນ San Francisco.

ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງກຳລັງຍ່າງຂຶ້ນຂັ້ນໄດ ຕຶກສານອຸທອນເຂດ 9 ທີ່ ນະຄອນ San Francisco.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສານອຸທອນຂອງລັດຖະບານກາງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມຟື້ນຟູດຳລັດ ຂອງ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ຫ້າມພວກເດີນທາງຈາກ 7 ປະເທດທີ່ປະຊາຊົນ ສ່ວນໃຫຍ່ນັບ ຖືສາສະໜາອິສລາມ.

ຄະນະຜູ້ພິພາກສາ 3 ທ່ານ ຂອງສານອຸທອນເຂດ 9 ທີ່ນະຄອນ San Francisco ໄດ້ມີຄວາມ ເຫັນຢ່າງເປັນເອກກະສັນ ປະຕິເສດທີ່ຈະຂັດຂວາງການຕັດສິນຂອງສານ ຊັ້ນຕົ້ນ ທີ່ສັ່ງໃຫ້ໂຈະ ດຳລັດຫ້າມ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ ພວກເດີນ ທາງທີ່ຖືກຫ້າມກ່ອນ ໜ້ານີ້ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດໄດ້.

Washington Attorney General on 9th Circuit's Ruling on Travel Ban
please wait
0:01:00
0:00:00 /0:01:00
ລິງໂດຍກົງ

ຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໂດຍຄະນະຜູ້ພິພາກສາສານຂອງອຸທອນກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາ ຖືວ່າ ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນດີກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງການທີ່ຈະປະ ສົບຜົນສຳເລັດ ໃນການຂໍອຸທອນຂອງຕົນ ຫລືບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວ່າຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນ ການງົດການຕັດສິນ ທີ່ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແບບທີ່ບໍ່ສາມາດ ແກ້ໄຂໄດ້.”

“ພົບກັນຢູ່ສານ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງປະເທດພວກເຮົາ ແມ່ນຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ” ນັ້ນຄື ຄຳເວົ້າ ທີ່ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ຂຽນ​ລົງທາງ Twitter ຫລັງຈາກສານໄດ້ປະກາດຄຳ ຕັດສິນຂອງຕົນ. ບໍ່ດົນຕໍ່ມາ ທ່ານໄດ້ຕໍ່ວ່າກັບພວກນັກຂ່າວວ່າ ສານໄດ້ຕັດສິນແບບມີ ການເມືອງແອບແຝງ ແລະກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໃນທີ່ສຸດກໍ ຈະຊະນະຄະດີ ດັ່ງກ່າວ “ຢ່າງງ່າຍດາຍ.”

Appeals Court Panel Refuses to Reinstate Trump Travel Ban
please wait
0:01:34
0:00:00 /0:01:34
ລິງໂດຍກົງ

ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງຂ່າວ​ທີ່​ນະຄອນ Seattle ທ່ານ Bob Ferguson ຫົວໜ້າ​
ພະແນ​ກຍຸຕິ​ທຳ​ຂອງ​ລັດ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ຊຶ່ງ​ໄດ້ໂຕ້​ແຍ້​ງບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ ການ
​ຫ້າມ​ເດີນທາງ​ຂອງທ່ານ​ທຣຳກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ກົດໝາຍ ​ແລະ​
ກົດໝາຍເຫລົ່ານັ້ນ ​ແມ່ນ​ນຳ​ໃຊ້​ກັບ​ທຸກໆ​ຄົນ ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ແລະ​ນັ້ນ
​ແມ່ນ​ຮວມທັງ​ປະທານາທິບໍດີ​ຂອງ​ສະຫະລັດ. ​ໃນ​ທັດສະນະ​ຂອງ​ຂ້າ ພະ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ
ອະນາຄົດຂອງ​ລັດຖະທຳ​ມະນູນ​ແມ່ນ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ.”

ຫົວໜ້າ ພະແນກຍຸຕິທໍາ ລັດວໍຊັງຕັນ ທ່ານ Bob Ferguson ກ່າວທີ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ.

ຫົວໜ້າ ພະແນກຍຸຕິທໍາ ລັດວໍຊັງຕັນ ທ່ານ Bob Ferguson ກ່າວທີ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ.

ເມື່ອ​ມີ​ການ​ຖາມ​ ໃຫ້​ທ່ານ​ສະ​ແດງ​ ປະຕິກິລິຍາ​ຕອບ ຕໍ່​ການ​ຂຽນ​ລົງທາງ Twitter ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳນັ້ນ ທ່ານ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ຜູ້​ຄັດຄ້ານໃນ​ເວລາ​ນີ້​ແມ່ນ 2 ຕໍ່ 2 ​ໃນ​ການ​ທ້າ​ທາຍ ​ຕໍ່​ຄຳ​ສັ່ງ​ຫ້າມ ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ທ່ານ​ທຣຳ ຢູ່​ໃນ​ສານ.

ທ່ານ Ferguson ກ່າວ​ວ່າ ຄຳ​ສັ່ງ​ຫ້າມ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ ​ແມ່ນ​ມີ​ຜົນ​ທີ່​ຕິດຕາມ​ມາຢ່າງ​
ແທ້ຈິງ​ຕ້ານປະທານາທິບໍດີ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີພັບ​ບລີ​ກັນ.

ຜູ້​ພິພາກສາ​ເຂດ James Robart ທີ່​ນະຄອນ Seattle ​ໄດ້​ອອກ​ຄຳ​ຕັດສິນ ໂ​ຈະເປັນ​ການ​ຊົ່ວຄາວ​ ໃນ​ສັບປະດາ​ແລ້ວນີ້ ​ເພື່ອ​ຍຸຕິ​ດຳລັດ​ຫ້າມ ຫລັງ​ຈາກ​ ລັດວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ແລະ ​ລັດມິນ​ເນໂຊ​ຕ້າໄດ້​ຟ້ອງຮ້ອງ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ິມເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG