ສານອຸທອນ ສຫລ ປະຕິເສດ ບໍ່ຍອມຟື້ນຟູ ດຳລັດ ຫ້າມເດີນທາງ ຂອງ ປ. ທຣຳ

ສານອຸທອນຂອງລັດຖະບານກາງ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໄດ້ປະຕິເສດ ບໍ່ຍອມຟື້ນຟູດຳລັດຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ຫ້າມພວກເດີນທາງ ຈາກ 7 ປະເທດ ທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ນັບຖືສາສະໜາອິສລາມ.
ຄະນະຜູ້ພິພາກສາ 3 ທ່ານ ຂອງສານອຸທອນເຂດ 9 ທີ່ນະຄອນ San Fran-cisco ໄດ້ມີຄວາມເຫັນຢ່າງເປັນເອກກະສັນ ປະຕິເສດທີ່ຈະຂັດຂວາງ ການຕັດສິນຂອງສານຊັ້ນຕົ້ນ ທີ່ສັ່ງໃຫ້ໂຈະຄຳສັ່ງຫ້າມແລະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເດີນທາງທີ່ຖືກຫ້າມກ່ອນໜ້ານີ້ ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດໄດ້.
ຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍຄະນະຜູ້ພິພາກສາສານຂອງອຸທອນກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຖືວ່າ ລັດຖະບານ ບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຜົນດີ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງການທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນການຂໍອຸທອນຂອງຕົນ ຫລືບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນການງົດການຕັດສິນ ທີ່ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແບບທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ ໄຂໄດ້.
ກະຊວງຍຸຕິທຳ ກ່າວວ່າ ຕົນພວມທົບທວນເບິ່ງການຕັດສິນດັ່ງກ່າວ ແລະພິຈາລະນາເບິ່ງທາງເລືອກ ລຸນຫລັງທີ່ໄດ້ມີການປະກາດ.
ໃນການຕັດສິນຂອງຕົນນັ້ນ ສານອຸທອນກ່າວວ່າ ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ນຳສະເໜີຫລັກຖານໃດໆເພື່ອໃຫ້ການອະທິບາຍເຖິງຄວາມຈຳເປັນອັນຮີບດ່ວນສຳລັບດຳລັດຂອງຝ່າຍບໍລິ ຫານທີ່ຈະຕ້ອງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນທັນທີ.
ພວກຜູ້ພິພາກສາ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບການກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຄວາມສົນໃຈຈາກທັງສອງຝ່າຍ. ໃນດ້ານນຶ່ງ ປະຊາຊົນແມ່ນມີຜົນປະໂຫຍດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງ ຊາດ ແລະໃນຄວາມສາມາດຂອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຖືກເລືອກໃນການອອກນະໂຍບາຍ.
ພວກຜູ້ພິພາກສາໄດ້ຕັດສິນວ່າ ແຕ່ໃນອີກດ້ານນຶ່ງ ປະຊາຊົນກໍມີຜົນປະໂຫຍດໃນການເດີນທາງໄປມາຢ່າງເສລີໃນການຫລີກລ່ຽງຕໍ່ການແຍກຈາກຄອບຄົວແລະສິດເສລີພາບຈາກການຖືກຈຳແນກກີດກັນ.
ພົບກັນຢູ່ສານ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດພວກເຮົາແມ່ນຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າທີ່ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ສົ່ງຜ່ານທາງ Twitter ຫລັງຈາກສານ ໄດ້ປະກາດຄຳຕັດ ສິນຂອງຕົນ. ບໍ່ດົນຕໍ່ມາ ທ່ານໄດ້ຕໍ່ວ່າກັບພວກນັກຂ່າວວ່າ ສານໄດ້ຕັດສິນແບບມີການເມືອງແອບແຝງ ແລະກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານໃນທີ່ສຸດກໍຈະຊະນະຄະດີດັ່ງກ່າວ ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
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