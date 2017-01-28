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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານນາງ Haley ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ ເປັນທູດ ສຫລ ປະຈຳ ສປຊ

ອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດ South Carolina ທ່ານນາງ Nikki Haley ຖ່າຍຮູບກັບເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ Antonio Guterres.

ອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດ South Carolina ທ່ານນາງ Nikki Haley ຖ່າຍຮູບກັບເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ Antonio Guterres.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ອະດີດ​ຜູ້​ປົກຄອງ​ລັດ South Carolina ທ່ານ​ນາງ Nikki Haley ​ໄດ້ໄປເຖິງ ອົງການ ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ​ຊຶ່ງເປັນ​ມື້ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ການ​ເຮັດ​ວຽກໃນ​ນາມເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ສະຫະ​ລັດໂດຍໄດ້​ປະກາດ​ວ່າ ມັນຈະ​ບໍ່​ເປັນການ​ເຮັດ​ວຽກ ຕາມ​ປົກ ກະຕິດັ່ງ​ທີ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ.

ທ່ານ​ນາງ Harley ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ທີ່​ພາກັນ​ລໍ​ຖ້າຢູ່​ຫ້ອງ​ຕ້ອນຮັບ​ແຂກ​ສະຫະ​ ປະຊາ​ຊາດ​ວ່າ “ມັນ​ບໍ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ ​ເຮັດ​ວຽກ​ໜັກ​ຂຶ້ນ ແຕ່ມັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ ​ເຮັດວຽກ​ໃຫ້​ສະ ຫຼາດຂຶ້ນ.”

ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງທ່ານ​ນາງ​ກັບ​ລັດຖະບານ​ທ່ານ Trump ຄື​ການສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນເຖິງຄຸນ​ຄ່າ ​ຢູ່ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​“ແລະ​ວິທີ​ທາງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສະ​ແດງ​ຄຸນ​ຄ່າ ກໍ​ຄື​ສະ​ແດງ​ໃຫ້ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ສ​ະ​ແດງເຖິງປາກ​ສຽງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ໄດ້​ຮັບການ​ສະໜັບສະໜູນ​ຈາກ​ພັນທະ​ມິດ​ພວກ​ເຮົາ ​ແລະ​ເຮັດໃຫ້​ເປັນ​ທີ່​ແນ່ ນອນ​ວ່າ ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ພວກ​ກໍເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ການໜູນຫລັງຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເຊັ່ນ​ກັນ.”

ນໍ້າ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ Harley ແມ່ນໜັກ​ແໜ້ນສອດຄ່ອງ​ກັບທ່າ​ທີ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງຂອງ​ລັດ ຖະບານ ​ແລະ​ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ເຕືອນ​ບັນດາ​ພັນທະ​ມິດ​ວ່າ ວໍຊິ​ງຕັນ ຄາດ​ຫວັງ​ການ​ສະໜັບ ສະໜູນ​ຈາ​ກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ທ່ານ​ນາງ Harley ​ໄດ້​ເຕືອນວ່າ “ສຳ​ລັບບັນດາ​ ຜູ້​ທີ່​ບໍ່ໄດ້ໜູນ​ຫຼັງພວກ​ເຮົາ ພວກ​ເຮົາຈະ​ຈົດ​ຊື່​ໄວ້ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຊີ້​ແນະເພື່ອ​ຕອບ​ໂຕ້ຕາ​ມສະພາບ​ການ.”

ທ່ານນາງ Nikki Haley ສະເໜີສານຕາຕັ້ງ ຕໍ່ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ Antonio Guterres.

ທ່ານນາງ Nikki Haley ສະເໜີສານຕາຕັ້ງ ຕໍ່ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ Antonio Guterres.

ອະດີ​ດຜູ້​ປົກຄອງ​ລັດ ທີ່​ມີປະສົບ​ການເລັກ​ນ້ອຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ​ຄວາ​ມສຳພັນກັບ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແຕ່​ໄດ້​ຖືກຮັບຮອງເອົາ ​ດ້ວຍ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ ອັນຖ້ວມ​ລົ້ນ​ໂດຍ​ສະພາ​ສູງ​ສະຫະລັດກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ນາງ​ພ້ອມ​ແລ້ວ ​ທີ່​ຈະ​ປະຕິ​ຮູບ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ຊຶ່ງ​ເປັນອົງການ​ມັກ​ຈະ​ຖືກ​ຕິຕຽນ​ຢູ່​ເລື້ອຍໆ ​ໂດຍ​ສະມາຊິກ ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນວ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຫລາຍເກີນ​ໄປ ​ແລະຕໍ່​ຕ້ານ​ອິສຣາ​ແອ​ລທີ່​ເປັນພັນ ທະ​ມິດ​ສະຫະລັດ.

Haley: 'There is a New US-UN'
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ທ່ານ​ນາງ Harley ກ່າວ​ວ່າ ລັດຖະບານ​ທ່ານ Trump ຕ້ອງການ​ໃຫ້​ທ່ານ​ນາງ​ດູ​ແລ​ສະ ຫະ​ຫະຊາ​ຊາດ ​ແລະ​ປັບປຸງ ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່ ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ດີ​ຢູ່​ແລ້ວ ​ແລະ​ປົວ​ແປງ​ ສິ່ງທີ່​ບໍ່ໄດ້ຜົນ. ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ເພີ້​ມອີກ​ວ່າ “​ແລະ​ສິ່ງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ​ທີ່ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ​ເປັນອຸບປະສັກ ​ແລະ​ລ້າ​ສະ​ໄໝ​ແລ້ວ​ນັ້ນ ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕັດ​ອອກ.”

ປະສິດທິ​ຜົນ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ Harley ອາດຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຂັດຂວາງ​ໂດຍ​ນາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ທ່ານ Donald Trump ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຖືກ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ວ​າງ​ແຜນ​ເຊັນ​ສອງ​ດຳລັດ ອັນ​ນຶ່ງ​ ນັ້ນກໍ​ຄື​ຕັດ​ທຶນຊ່ວຍ​ເຫລືອ ​ສະຫະລັດ​ປະຊາ​ຊາດ ​ແລະ​ສິ່ງ​ອື່ນໆ​ກໍ​ຄື​ທົບ​ທວນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ຢູ່ໃນ​ສົນ​ທິສັນຍາ​ຫລາ​ຍໆ​ສະບັບ.

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