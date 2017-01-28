ທ່ານນາງ Haley ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ ເປັນທູດ ສຫລ ປະຈຳ ສປຊ

ອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດ South Carolina ທ່ານນາງ Nikki Haley ໄດ້ໄປເຖິງ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນສຸກວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນມື້ທຳອິດຂອງການເຮັດວຽກໃນນາມເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດໂດຍໄດ້ປະກາດວ່າ ມັນຈະບໍ່ເປັນການເຮັດວຽກ ຕາມປົກ ກະຕິດັ່ງທີ່ເຄີຍມີມາ.
ທ່ານນາງ Harley ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວທີ່ພາກັນລໍຖ້າຢູ່ຫ້ອງຕ້ອນຮັບແຂກສະຫະ ປະຊາຊາດວ່າ “ມັນບໍ່ກ່ຽວກັບວ່າ ເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ ແຕ່ມັນກ່ຽວກັບວ່າ ເຮັດວຽກໃຫ້ສະ ຫຼາດຂຶ້ນ.”
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານນາງກັບລັດຖະບານທ່ານ Trump ຄືການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຸນຄ່າ ຢູ່ສະຫະປະຊາຊາດ “ແລະວິທີທາງທີ່ພວກເຮົາຈະສະແດງຄຸນຄ່າ ກໍຄືສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພວກເຮົາ ສະແດງເຖິງປາກສຽງຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກພັນທະມິດພວກເຮົາ ແລະເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ ນອນວ່າ ພັນທະມິດຂອງພວກກໍເຮົາໄດ້ຮັບການໜູນຫລັງຂອງພວກເຮົາເຊັ່ນກັນ.”
ນໍ້າສຽງຂອງທ່ານນາງ Harley ແມ່ນໜັກແໜ້ນສອດຄ່ອງກັບທ່າທີທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງລັດ ຖະບານ ແລະທ່ານນາງໄດ້ເຕືອນບັນດາພັນທະມິດວ່າ ວໍຊິງຕັນ ຄາດຫວັງການສະໜັບ ສະໜູນຈາກເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານນາງ Harley ໄດ້ເຕືອນວ່າ “ສຳລັບບັນດາ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ໜູນຫຼັງພວກເຮົາ ພວກເຮົາຈະຈົດຊື່ໄວ້ ພວກເຮົາຈະຊີ້ແນະເພື່ອຕອບໂຕ້ຕາມສະພາບການ.”
ອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດ ທີ່ມີປະສົບການເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ ແລະຄວາມສຳພັນກັບຕ່າງປະເທດ ແຕ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ ດ້ວຍຄະແນນສຽງ ອັນຖ້ວມລົ້ນໂດຍສະພາສູງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ທ່ານນາງພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະປະຕິຮູບສະຫະປະຊາຊາດ ຊຶ່ງເປັນອົງການມັກຈະຖືກຕິຕຽນຢູ່ເລື້ອຍໆ ໂດຍສະມາຊິກ ພັກຣີພັບບລິກັນວ່າໃຊ້ຈ່າຍຫລາຍເກີນໄປ ແລະຕໍ່ຕ້ານອິສຣາແອລທີ່ເປັນພັນ ທະມິດສະຫະລັດ.
ທ່ານນາງ Harley ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານທ່ານ Trump ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານນາງດູແລສະ ຫະຫະຊາຊາດ ແລະປັບປຸງ ໃນສິ່ງທີ່ ດຳເນີນໄປດີຢູ່ແລ້ວ ແລະປົວແປງ ສິ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຜົນ. ທ່ານນາງກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ແລະສິ່ງໃດກໍຕາມ ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ເປັນອຸບປະສັກ ແລະລ້າສະໄໝແລ້ວນັ້ນ ພວກເຮົາຈະຕັດອອກ.”
ປະສິດທິຜົນຂອງທ່ານນາງ Harley ອາດຈະໄດ້ຮັບການຂັດຂວາງໂດຍນາຍຂອງທ່ານນາງ ທ່ານ Donald Trump ຜູ້ທີ່ມີຖືກລາຍງານວ່າ ວາງແຜນເຊັນສອງດຳລັດ ອັນນຶ່ງ ນັ້ນກໍຄືຕັດທຶນຊ່ວຍເຫລືອ ສະຫະລັດປະຊາຊາດ ແລະສິ່ງອື່ນໆກໍຄືທົບທວນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ໃນສົນທິສັນຍາຫລາຍໆສະບັບ.
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