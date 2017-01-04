ການຊອກຄົ້ນຫາມືປືນ ທີ່ໂຈມຕີ night club ໃນນະຄອນ Istanbul ຍັງພວມສືບຕໍ່ຢູ່

ກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໂຈມຕີໃນຄ່ຳຄືນວັນສະຫຼອງ
ປີໃໝ່ ຢູ່ night club ໃນນະຄອນ Istanbul. ໜ່ວຍຮັກສາຄວາມປອດໄພເທີກີ
ອ້າງວ່າ ໄດ້ຈັບກຸມ ພວກທີ່ພົວພັນກັບການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ສັງຫານ 39 ຄົນ
ໃນຂະນະທີ່ຍັງສືບຕໍ່ ຊອກຫາມືປືນຢູ່. ນັກຂ່າວ ຂອງ VOA, Dorian Jones ມີລາຍງານຈາກ ນະຄອນ Istanbul ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໜ່ວຍຮັກສາຄວາມປອດໄພເທີກີ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ກັກຂັງໃນຮອບທຳອິດ ພວກທີ່ຖືກສົງໄສວ່າ ພົວພັນກັບການໂຈມຕີໃນຄ່ຳຄືນວັນສະຫຼອງຂຶ້ນປີໃໝ່ ທີ່ night club ໃນຂະນະທີ່
ຍັງສືບຕໍ່ຊອກຄົ້ນຫາຜູ້ທຳການໂຈມຕີຢູ່. ຮູບພາບທີ່ບໍ່ເຫັນແຈ້ງດີ ຂອງຜູ້ທີ່ຕ້ອງສົງໄສ ວ່າແມ່ນມືປືນ ຈາກກ້ອງຖ່າຍຂອງໜ່ວຍຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໄດ້ຖືກນຳອອກມາເຜີຍແຜ່.
ການຈັບກຸມໄດ້ມີຂຶ້ນ ລຸນຫຼັງກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ອອກມາອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທີ່ເວົ້າ ໃນລາຍງານທາງອິນເທີແນັຕວ່າ “ພວກທະຫານ ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ເທີກີ ທີ່ເວົ້າ
ວ່າ ພົວພັນ ກັບນາໆປະເທດ ທີ່ນັບຖືໄມ້ກາງເຂນ,” ຊຶ່ງກຸ່ມດັງກ່າວເວົ້າວ່າ ການທີ່ night club ຖືກເປັນເປົ້າໝາຍກໍເພາະວ່າ ມັນເປັນບ່ອນທີ່ຊາວຄຣິສ ພາກັນມາສະຫຼອງພະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ.”
ນັກວິໄຈທາງການເມືອງ ທ່ານ Sinan Ulgen ຈາກ EDAM ທີ່ມີສຳນັກງານຢູ່ທີ່ນະຄອນ Istanbul ກ່າວວ່າ ການອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ຄັ້ງນີ້ ຄວນຈະຖືເອົາເປັນເຣື່ອງຈິງຈັງ.
ທ່ານ Ulgen ກ່າວວ່າ “ແນ່ນອນ ຕ້ອງຄາດຫວັງວ່າ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ຈະຕ້ອງພົວພັນກັບການໂຈມຕີນີ້ບໍ່ວິທີໃດກໍວິທີນຶ່ງ ເມື່ອເບິ່ງທັງສອງດ້ານຂອງການໂຈມຕີ night club ທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມ ແລະເວລາ ຂອງການໂຈມຕີໃນວັນສະຫຼອງປີໃໝ່.”
ໃນພາບວິດີໂອ ທີ່ໄດ້ນຳອອກມາເຜີຍແຜ່ໃນສັບປະດາທີ່ແລ້ວນີ້ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ຮຽກຮ້ອງພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນຕົນໃຫ້ທຳການໂຈມຕີ ໃນເທີກີ. ພາບວີດີໂອໄດ້ອອກເຜີຍແຜ່ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກອງກຳລັງຂອງເທີກີ ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ ຕ້ານຢັນ ໃນເຂດທີ່ເປັນຍຸດທະສາດສຳຄັນ ເພື່ອຄວບຄຸມເມືອງ al-Bab ໃນຊີເຮຍຈາກກຸ່ມ jihad
ການປະມວນພາບ: ການໂຈມຕີ night club ທີ່ນະຄອນ Istanbul
ການຊາປະນະກິດແມ່ນຍັງມີສືບຕໍ່ສຳຫຼັບພວກທີ່ຖືກສັງຫານໃນຄ່ຳຄືນວັນສະຫຼອງຂຶ້ນປີໃໝ່ ຊຶ່ງເປັນຄັ້ງທີ 4 ຂອງການໂຈມຕີໂດຍກຸ່ມລັດອິສລາມທີ່ ອິສຕັງບູລ ໃນປີນີ້.
ສຳຫຼັບພວກທີ່ໂສກເສົ້າເສຍໃຈຕໍ່ການຕາຍນີ້ ແມ່ນມີທັງຄວາມໂກດແຄ້ນແລະຜິດຫວັງ.
ທ່ານ Vox ທີ່ໄດ້ກ່າວເປັນພາສາເທີກີ ວ່າ “ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ຄຳເວົ້າບໍ່ສາມາດອະທິບາຍ
ໄດ້ ຄຳເວົ້າໃດ ປະໂຫຍກໃດໆ ກໍບໍ່ສາມາດອະທິບາຍເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກເຈັບປວດ
ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ສູນເສຍຊີວິດ ຫົວໃຈໄດ້ເສຍໄປແລ້ວ. ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນ
ວິກິດການໃຫຍ່ໃນປະເທດນີ້ ມັນຄືບັນຫາຂອງທຸກຜູ້ຄົນທີ່ມີຊີວິດ ແຕ່ວ່າພວກເຂົາ
ເຈົ້າບໍ່ສາມາດຫາທາງອອກໄດ້.”
ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ PKK ເທີກີ ຍັງໄດ້ທຳການລະເບີດໃນເມືອງໃຫຍ່ໃນເທີກີ, ຊຶ່ງຮວມທັງເດືອນທີ່ແລ້ວ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ໃນນະຄອນ Istanbul. ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ
ທີ່ຈະຈັດໃຫ້ມີການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຢ່າງເຂັ້ມງວດແລະປະຫັດປະຫານຕໍ່ພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ທາງສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌.
ແຕ່ວ່າ ພວກນັກວິໄຈໄດ້ສັງເກດເຫັນລາຍງານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກການ
ໂຈມຕີ ແລະມັນຍັງມີຄວາມຮູ້ສຶກໃນປະເທດທີ່ວ່າ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ມີນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຮັບມື ແລະຈັດການກັບການໂຈມຕີຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍທັງຫຼາຍໄດ້ເລີຍ.
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