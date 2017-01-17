ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເທີກີ ທ່ານ Bianali Yildirim ໃຫ້ການຢືນຢັນ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້
ທີ່ເຈົ້າທີ່ໄດ້ຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງສົງໄສເປັນມືປືນ ທີ່ໄດ້ສັງຫານ 39 ຄົນ ໃນການໂຈມຕີ
ເມື່ອວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ ຢູ່ nightclub ທີ່ນະຄອນ Istanbul.
ທ່ານ Yildirim ໄດ້ເອີ້ນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສວ່າ ເປັນ “ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍທີ່ຕ່ຳຊ້າ” ແລະໄດ້
ກ່າວວ່າ ສິ່ງສຳຄັນໃນເວລານີ້ ກໍແມ່ນການເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບພວກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການ
ໂຈມຕີ.
ສື່ມວນຊົນຂອງເທີກີ ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ລະບຸວ່າທ້າວ Abdulkadir Masharipov ເປັນມືປືນ ໂດຍກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ໃນລະຫວ່າງການບຸກເຂົ້າໄປກວດຄົ້ນໃນວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ຄຸ້ມ Esnyurt ຂອງນະຄອນ Istanbul.
ເຈົ້າຄອງນະຄອນ Istanbul ທ່ານ Vasip Sahin ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ລາຍມືຂອງ Masharipov ແມ່ນກົງກັນກັບຂອງມືປືນ ແລະວ່າລາວເປັນຄົນສັນຊາດ Uzbekistan ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຝຶກແອບທີ່ອັຟການິສຖານ ແລະເຊື່ອວ່າ ໄດ້ເຂົ້າໄປຍັງ
ເທີກີ ໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2016.
ທ່ານ Sahin ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ” ແລ້ວວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອກຸ່ມລັດອິສລາມ. ພວກຫົວຮຸນແຮງຈຸນີ້ ຍັງໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທີ່ພົວ ພັນກັບການໂຈມຕີ ໃສ່ການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຂອງເທີກີ ທີ່ຕໍ່ຕ້ານພວກເຂົາ
ໃນຊີເຣຍ.
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເທີກີ ທ່ານ Numan Kurtulmus ໄດ້ສັນລະເສີນຕຳຫຼວດ ໂດຍທາງ Twitter ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ທີ່ເຮັດໃຫ້ “ສົງຄາມເທີກີກັບພວກກໍ່ການຮ້າຍ ແລະອຳນາດ ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ ຈົນວາລະສຸດທ້າຍ.”
ການຊອກຄົ້ນຫາທ້າວ Masharipov ເປັນເວລາຫຼາຍໆມື້ ໂດຍທີ່ທາງສື່ມົນຊົນຂອງເທີກີ ໄດ້ລາຍງານໃນສັບປະດາທີ່ແລ້ວ ໄດ້ລະບຸວ່າ ລາວເປັນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຄົນສຳ ຄັນ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີຜູ້ຕ້ອງສົງໄສອື່ນໆ ຫຼາຍກວ່າ 40 ຄົນຈາກປະເທດຕ່າງໆ ໄດ້ຖືກຄຸມຂັງ ໃນຂະນະທີ່ຕຳຫຼວດຊອກຄົ້ນຫາພວກຕ້ອງສົງໄສຢູ່ນັ້ນ.
ການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນການໂຈມຕີຄັ້ງທີ 3 ໃນເທີກີ ໃນຮອບ 2 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ພົວພັນກັບຄົນຈາກເອເຊຍກາງ ທີ່ຍອມຮັບວ່າມີຄວາມສຳພັນກັບກຸ່ມລັດອິສລາມ.
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